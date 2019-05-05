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19:21 05 Mayıs 2019
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    S-400 hava savunma füze sistemleri Rusya'da bir geçit töreninde

    Rus uzman: ABD'nin Türkiye'ye baskısı fiyasko ile sonuçlandı

    © Sputnik / Igor Zarembo
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    Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Ankara ile Moskova arasında S-400 sistemleri ile ilgili anlaşma imzalandıktan sonra ABD'nin Türkiye'ye baskı yapmaya başladığını, fakat bu girişimlerin fiyasko ile sonuçlandığını belirtti.

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    Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva Satış Müdürü Aleksey Leonkov, Russia Today'e (RT) verdiği demeçte Ankara ile Moskova arasında S-400 füze savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin anlaşmayı imzalandıktan sonra ABD'nin Türkiye'ye baskı yapmaya başladığını, fakat bu girişimlerin fiyasko ile sonuçlandığını kaydetti.

    'VERİLEN SÖZLERDEN HİÇ BİRİ GERÇEKLEŞMEDİ'

    Leonkov, "Türkiye için şu anda dönüm noktası söz konusu, zira uzun zamandır NATO ülkeleri ve ABD ile işbirliği yaptı. Türkiye'ye tedarik edilen ana ekipmanlar bu ülkelerde üretildi. Ancak 2016'da yaşanan başarısız darbe girişimi sonrasında Türkiye birden, daha önce müttefiki olarak gördüğü ülkelerin aslında bu sıfatta olmadıklarının farkına vardı. Bu ülkeler birçok kez hem işbirliğini genişletme, hem (Türkiye’yi) Avrupa Birliği’ne (AB) alma, hem de NATO’daki statüsünü yükseltme sözü verdi, fakat bu verilen sözlerden hiç biri gerçekleşmedi” diye konuştu.

    Pentagon
    © AFP 2019 /
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    'AVCI UÇAKLARI DA ANKARA'YA CAZİP GELEBİLİR'

    Türkiye'nin ABD'den hak iddia ettiğinde Washington'un elini çektiğini ve Ankara'nın, askeri-teknik işbirliği ve kendi egemenliğini güçlendirmek için farklı istikametlerin aranması gerektiğini anladığını kaydeden Leonkov, S-400 füze savunma sistemlerinin yanı sıra Amerikan F-22 ve F-35 savaş jetlerini birçok özelliği ile geride bırakan 5. nesil Su-57 avcı uçaklarına da ilgi gösterebileceğini ifade etti. Leonkov'a göre Rus yapımı helikopterler ve 4. geliştirilmiş nesil Su-35 ve MiG-35 avcı uçakları da Ankara’ya cazip gelebilir.

    Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin teslimattan vazgeçmesi durumunda Ankara’nın F-35’lerin yerine farklı alternatiflerin bulunacağını, ayrıca ABD’nin Patriot sistemlerini satmayı reddetmesi halinde Rus S-400’leri satın almayı sürdüreceğini açıklamıştı. 

     

    Etiketler:
    ABD, Aleksey Leonkov, S-400, Türkiye, Rusya
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