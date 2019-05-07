Kayıt
02:38 07 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    S-500 füze savunma sistemleri

    ‘Rusya ile Türkiye’nin S-500’lerin üretimindeki işbirliği görülmemiş bir olay olacak’

    © Sputnik / Dmitry Vinogradov
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Tatiana Şuvalova
    0 111

    Rusya ve Türkiye’nin S-500 füze savunma sistemlerinin üretimindeki olası işbirliğini ve Moskova’nın Türkiye’nin savunma sanayiini desteklemeye hazır olduğu yönündeki açıklamaları yorumlayan Rus askeri uzman Korotçenko, Moskova ve Ankara’nın S-500 işbirliğinin görülmemiş bir olay olacağını belirtti.

    IDEF 2019 Aselsan Nefer
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Rossiyskaya Gazeta: Türkiye küresel silah pazarına hızlı giriş yaptı, Rusya ile ortak projeler üzerinde çalışacak
    Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Çemezov, Rusya’nın Türkiye’nin S-500 projesinde ortak olmaya yönelik isteğini memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Ülkelerimiz, bu alanda teknolojik işbirliği geliştirebilecek yetkinliğe sahip" dedi. Çemezov ayrıca Rusya’nın Türkiye’nin savunma sanayiini desteklemeye hazır olduğunu da vurguladı.

    Rusya Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Müdürü, Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e verdiği demeçte Türkiye’nin şüphesiz bu projeye ilgi gösterdiğini, zira Rus askeri teknolojilerin ABD’nin teknolojilerine göre daha önde olduğunu belirtti.

    Korotçenko, “Rusya hava ve füze savunma sistemleri alanında dünyada bir numaralı lider konumunda. Türkiye ise Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan şahsında askeri potansiyelini teknolojik bağlamda güçlendirmeye çabalıyor. Ankara, Rusya’nın bu tür silahların üretiminde daha üst kademede yer aldığının farkında ve Türk havacılık ve uzay sanayiinin gelişmesi için gerekli teknolojilere sahip olabileceği Rusya ile bir işbirliğinin kendisine neler kazandıracağını anlıyor” diye konuştu.

    'S-500 HEDEFİNE AŞAMALAR HALİNDE İLERLENEBİLİR'

    © AA /
    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ankara'da: Türkiye'nin S-400 almasının olası sonuçlarından endişe duyuyorum
    İşbirliğinin özelliklerini ortaya koyan ve Türkiye için büyük önemine değinen Korotçenko, şöyle konuştu:

    “S-500’lerin ihracata yönelik sürümünün Rusya ile birlikte geliştirilmesi yönündeki teklif şüphesiz her yönüyle Türkiye için ilgi çekici ve cazip. Bu konuda tek sınırlayıcı unsur, Türk havacılık ve uzay sanayiinin sahip olduğu imkânlar olabilir. Sektör bu tür teknolojilere karşı duyarlı olmalı, ilgili teknolojik düzeyde bulunmalı, eşit ve ilgili bir ortak olarak bu sistemlere katkıda bulunmaya istekli olmalı. Şu an itibarıyla bir takım zorluklar mevcut ve Türkiye, Rusya ile eşit düzeyde S-500’leri üretmeye teknik açıdan hazır değil, fakat bu zorluklar aşılabilecek türden. Bu hedefe aşamalar halinde ilerlenebilir, Rusya’nın yardıysa süreci hızlandırabilir. Moskova, Türkiye’nin kendi savunma sanayii sektörünü geliştirme arzusunu destekleyecek. Ve o zaman iş sadece görüşmelere ve kontratlara kalacak”.

    'S-500 İŞBİRLİĞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY OLACAK'

    Türkiye ve Rusya’nın S-500’ler konusundaki olası anlaşmasına karşı üçüncü tarafların nasıl bir tutum izleyeceği konusuna da değinen Korotçenko, bu anlaşmada sadece iki tarafın önemli olduğunu vurguladı:

    “Rusya ve Türkiye’nin S-500’lerin üretimindeki işbirliği hem silah üretiminde, hem de ikili temaslar bakımından görülmemiş bir olay olacak ve denizaşırı ‘ortakların’ da kafalarını kurcalayacak. Fakat bu, olası kontratın taraflarından hiç birini etkilememeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan çoktandır kendini bağımsız bir siyasi oyuncu olarak ortaya koydu, bu nedenle ABD’nin tehditlerinin kendilerine bile herhangi bir yararı olmaz.”

    Etiketler:
    Igor Korotçenko, Türkiye, Rusya, S-500, S-400
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Uçak havalandıktan bir süre sonra mürettebatın iletişim sorunu olduğunu bildirerek Şeremetyevo’ya dönüş izni istediğini aktaran kaynak, hava aracının inişini zor hava koşullarında gerçekleştirdiğini ve ancak ikinci denemede inmeyi başardığını kaydetti.
    Moskova’da 41 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasından görüntüler
    Karikatür
    Varşova ve Washington, Polonya’daki ABD askeri sayısını artırma konusunda anlaştı
    İnfografik
    En yeni Rus füze savunma sistemi: S-350 'Vityaz'
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet