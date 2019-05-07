‘Rusya ile Türkiye’nin S-500’lerin üretimindeki işbirliği görülmemiş bir olay olacak’

Rusya ve Türkiye’nin S-500 füze savunma sistemlerinin üretimindeki olası işbirliğini ve Moskova’nın Türkiye’nin savunma sanayiini desteklemeye hazır olduğu yönündeki açıklamaları yorumlayan Rus askeri uzman Korotçenko, Moskova ve Ankara’nın S-500 işbirliğinin görülmemiş bir olay olacağını belirtti.

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Rossiyskaya Gazeta: Türkiye küresel silah pazarına hızlı giriş yaptı, Rusya ile ortak projeler üzerinde çalışacak

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Çemezov, Rusya’nın Türkiye’nin S-500 projesinde ortak olmaya yönelik isteğini memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Ülkelerimiz, bu alanda teknolojik işbirliği geliştirebilecek yetkinliğe sahip" dedi. Çemezov ayrıca Rusya’nın Türkiye’nin savunma sanayiini desteklemeye hazır olduğunu da vurguladı.

Rusya Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Müdürü, Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e verdiği demeçte Türkiye’nin şüphesiz bu projeye ilgi gösterdiğini, zira Rus askeri teknolojilerin ABD’nin teknolojilerine göre daha önde olduğunu belirtti.

Korotçenko, “Rusya hava ve füze savunma sistemleri alanında dünyada bir numaralı lider konumunda. Türkiye ise Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan şahsında askeri potansiyelini teknolojik bağlamda güçlendirmeye çabalıyor. Ankara, Rusya’nın bu tür silahların üretiminde daha üst kademede yer aldığının farkında ve Türk havacılık ve uzay sanayiinin gelişmesi için gerekli teknolojilere sahip olabileceği Rusya ile bir işbirliğinin kendisine neler kazandıracağını anlıyor” diye konuştu.



'S-500 HEDEFİNE AŞAMALAR HALİNDE İLERLENEBİLİR'

İşbirliğinin özelliklerini ortaya koyan ve Türkiye için büyük önemine değinen Korotçenko, şöyle konuştu:

“S-500’lerin ihracata yönelik sürümünün Rusya ile birlikte geliştirilmesi yönündeki teklif şüphesiz her yönüyle Türkiye için ilgi çekici ve cazip. Bu konuda tek sınırlayıcı unsur, Türk havacılık ve uzay sanayiinin sahip olduğu imkânlar olabilir. Sektör bu tür teknolojilere karşı duyarlı olmalı, ilgili teknolojik düzeyde bulunmalı, eşit ve ilgili bir ortak olarak bu sistemlere katkıda bulunmaya istekli olmalı. Şu an itibarıyla bir takım zorluklar mevcut ve Türkiye, Rusya ile eşit düzeyde S-500’leri üretmeye teknik açıdan hazır değil, fakat bu zorluklar aşılabilecek türden. Bu hedefe aşamalar halinde ilerlenebilir, Rusya’nın yardıysa süreci hızlandırabilir. Moskova, Türkiye’nin kendi savunma sanayii sektörünü geliştirme arzusunu destekleyecek. Ve o zaman iş sadece görüşmelere ve kontratlara kalacak”.



'S-500 İŞBİRLİĞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY OLACAK'

Türkiye ve Rusya’nın S-500’ler konusundaki olası anlaşmasına karşı üçüncü tarafların nasıl bir tutum izleyeceği konusuna da değinen Korotçenko, bu anlaşmada sadece iki tarafın önemli olduğunu vurguladı:

“Rusya ve Türkiye’nin S-500’lerin üretimindeki işbirliği hem silah üretiminde, hem de ikili temaslar bakımından görülmemiş bir olay olacak ve denizaşırı ‘ortakların’ da kafalarını kurcalayacak. Fakat bu, olası kontratın taraflarından hiç birini etkilememeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan çoktandır kendini bağımsız bir siyasi oyuncu olarak ortaya koydu, bu nedenle ABD’nin tehditlerinin kendilerine bile herhangi bir yararı olmaz.”