ABD, DSG'ye yardımlarını sürdürüyor: 70 tırla silah ve araçlar gönderdi

DSG kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD, YPG’nin de içinde yer aldığı oluşumlara ağır silah ve araçlar göndermeyi sürdürüyor. ABD, dün akşam saatlerine doğru DSG'ye 70 tırla silah ve araç gönderdi.
‘ABD’NİN YARDIMLARI SÜRECEKTİR’
Konuyla ilgili konuşan isminin açıklanmasını istemeyen DSG yetkilisi şunları söyledi: ABD, bize silah ve pikap olarak tabir edilen araçlar, Otobüsler ve Beton Bloklar gönderdi. Silah da gönderdi. Silahlar içerisinde otomatik makineli tüfekler ve diğer hafif silahlar var. Sevkiyat, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin kontrolündeki Semalka Sınır Kapısı'ndan yapıldı. Oradan da tırlarla Haseke bölgesindeki DSG merkezlerine bırakıldı. ABD'nin bize yardımları sürecektir."
Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
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