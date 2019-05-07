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    ABD'nin YPG'ye zırhlı araç sevkiyatı

    ABD, DSG'ye yardımlarını sürdürüyor: 70 tırla silah ve araçlar gönderdi

    © REUTERS / RODI SAID
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    Hikmet Durgun
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    ABD, YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) ağır silahlar ile araçlar gönderdi.

    DSG kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD, YPG’nin de içinde yer aldığı oluşumlara ağır silah ve araçlar göndermeyi sürdürüyor. ABD, dün akşam saatlerine doğru DSG'ye 70 tırla silah ve araç gönderdi.

    Suriye'de ABD tankı
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    ABD, DSG'ye silah vermeye devam ediyor: 120 tır silah ile zırhlı araç gönderildi
    Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) da ABD tarafından YPG güçlerine gönderilen en az 65 tır askeri yardımın daha dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'den örgütün kontrolündeki Haseke'ye giriş yaptığını duyurdu. SOHR görüntüyü de paylaşarak duyurusunu kanıtladı.

    ‘ABD’NİN YARDIMLARI SÜRECEKTİR’

    Konuyla ilgili konuşan isminin açıklanmasını istemeyen DSG yetkilisi şunları söyledi: ABD, bize silah ve pikap olarak tabir edilen araçlar, Otobüsler ve Beton Bloklar gönderdi. Silah da gönderdi. Silahlar içerisinde otomatik makineli tüfekler ve diğer hafif silahlar var. Sevkiyat, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin kontrolündeki Semalka Sınır Kapısı'ndan yapıldı. Oradan da tırlarla Haseke bölgesindeki DSG merkezlerine bırakıldı. ABD'nin bize yardımları sürecektir."

    IŞİD'in Suriye'de elinde tuttuğu son köy olan Baghuz'da DSG'ye teslim olan IŞİD'liler
    © AFP 2019 / Bulent KILIC
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    ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez, “IŞİD’e karşı zafer” açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ‘IŞİD’e karşı mücadele’ olarak gerekçelendiriyordu. IŞİD’in bölgeden çıkarıldığı açıklamasına rağmen ABD’nin YPG’ye mühimmat sevkiyatı kafalarda soru işareti yaratıyor.

    Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

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    Etiketler:
    PKK, Donald Trump, IŞİD, Ankara, Türkiye, Semalka Sınır Kapısı, IKBY, Haseke, SOHR, araç, Silah, ABD, YPG, DSG, Suriye
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