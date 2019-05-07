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22:38 07 Mayıs 2019
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    'Türkiye’nin S-400 çalışma grubunu oluşturma teklifi, ABD ile herhangi bir uzlaşı bulma çabasıdır'

    © Sputnik / Aleksander Wilf
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    Tatiana Şuvalova
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili tüm tereddütleri gidermek için ABD ve NATO’ya ortak çalışma grubu kurma teklif ettikleri açıklamasını değerlendiren Ponomarenko, Türkiye’nin amacının hem S-400 hem de F-35 savaş uçağını almayı başarmak olduğunu belirtti.

    S-400
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    Moskova merkezli Stratejik Konjonktür Merkezi’nden askeri uzman Oleg Ponomarenko, Sputnik’e açıklamasında, hava savunması gibi konularda üçüncü ülkelerin görüşleri değil, doğrudan katılımcıların ulusal çıkarları temel alınarak hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

    Türkiye için en uygun çözümün, istediği teknolojileri ve silahı almak ve aynı zamanda tüm taraflarla iyi ilişkileri korumak olduğunu söyleyen uzman, "Türkiye, ABD savunma sanayisi zincirinin bir halkası. Elbette eğer ABD, F-35 konusunda yaptırım uygularsa Türkiye alternatif için Rusya’ya başvurabilir ve biz büyük bir memnuniyetle yardım ederiz. Ama yine de ABD’nin yaptırımları, zaman ve teknolojik işbirliği kaybına yol açar ki Türkiye bunu asla istemez. Türklerin şu andaki hedefi her ikisini de almak. ABD’ye çalışma grubu kurma teklifi de durumu yumuşatma ve aynı zamanda istediklerini elde etmekti" ifadelerini kullandı.

    © AA /
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    İlişkileri kesmenin, hiçbir tarafın yararına olmayacağını vurgulayan Ponomarenko, yorumunu şöyle sürdürdü:

    "ABD’nin olası ani adımları, Başkan Donald Trump ve Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın daha yumuşak pozisyonuyla çatışacak. Mevcut ortaklığın korunmasına ilgi duyan Lockheed Martin de bu konuda susuyor. S-400 anlaşması mali açıdan çok yararlı ve Türkiye’nin bundan vazgeçmeyeceği ortada. Ama uzlaşı arayacağı da kesin. ABD’nin engellemeye çalıştığı S-400 alımı konusundaki aralıksız pazarlıkların amacı, bir uzlaşma sağlamaktır ama bunun mümkün olup olmadığı çok ince bir konu."

    Etiketler:
    ABD, Rusya, Türkiye, F-35, S-400, Stratejik Konjonktür Merkezi, Oleg Ponomarenko
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