‘Türk askerlerine verilecek S-400 eğitimi iki bölümden oluşuyor’

Türk askeri personelin alacağı S-400 eğitiminin çok önemli olduğunu kaydeden Rus uzman Podberezkin, eğitimin silah kullanma yeteneği ile komuta becerisi olmak üzere iki bölümden oluşacağını belirtti.

Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi Askeri ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Direktörü Aleksey Podberezkin, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’den yaklaşık 100 askeri personelin, S-400 hava savunma sistemlerinin kullanım ve bakımına ilişkin eğitim almak için bu ay sonunda Rusya’ya gideceği haberini değerlendirdi.

S-400 gibi en modern silahlar dahil hiçbir teçhizatın, gereken eğitim alınmadan kullanılmasının mümkün olmadığını dile getiren uzman, bu yüzden Türk askeri personelin alacağı eğitimin çok büyük önem arz ettiğini belirterek, “Askeri teçhizatın etkinliği, yüzde 70, bazı durumlarda da daha fazla oranda bu teçhizatı idare edenlere bağlı. S-400’teki neredeyse tüm işlemler otomatikleştirilmiş olabilir ama karar alma sürecinde insan daha büyük rol oynuyor” dedi.



'S-400 İLE İLGİLİ SÜREÇ ÇOK YÖNLÜ'

Podberezkin, “Eğer bir ülkeye S-400 sistemi sağlıyorsak, bunun içinde bakım, personel eğitimi ve gerekirse yedek parça değişimi öngörülüyor” diye kaydetti.

S-400’le çalışma ilkelerini öğrenme sürecinin, kapsamlı ve çok yönlü eğitim anlamına geldiğinin altını çizen Rus uzman, “Eğitim iki bölümden oluşuyor. Biri, teçhizat ve silahı kullanma yeteneği. Diğeri, komuta becerisi, askeri sanattır. Bunun da birçok ayrıntısı var ve kolay yaklaşımı yok. Hem teçhizat ve silah yeteneğine, hem de komuta becerilerine ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Radarın çalıştırılacağı zaman ve sürenin çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Podberezkin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü eğer gerektiğinden erken çalıştırırsanız kendinizi ifşa etmiş olursunuz. Böylelikle henüz hazır hale gelmeden saldırganın olası hedefi haline gelirsiniz. Eğer amacınız radarı kullanmak veya diyelim hava kuvvetleri dahil tüm hava savunma kompleksini kullanmaksa bu noktada elbette askeri sanata büyük ihtiyaç var. Bu kombinasyon çok etkili ama özel eğitim ve çalışmalar gerektiriyor”.



'KOMUTAN, ÖNCELİKLİ HEDEFLERİ SEÇME KABİLİYETİNE SAHİP OLMALI'

Suriye’yi örnek göstererek yoğun saldırıyı püskürtme deneyiminin büyük önem arz ettiğini dile getiren Podberezkin, “Bir sürü füzeyi birden püskürtebilmek, büyük sanata sahip olmayı gerektiriyor. Komutan, öncelikli hedefleri seçme kabiliyetine sahip olmalı. Çünkü eğer ucuz seyir füzelerini pahalı füzelerle vurursa bu çok etkili bir hareket olmaz. Çünkü bu ucuz seyir füzelerini vurmak için tüm mühimmatı harcarsınız, yenisini takviye edinceye kadar yeni saldırı dalgası gelir. Burada çok sayıda ayrıntı var ama kolay, iyi düşünülmemiş yaklaşım yok” yorumunu yaptı.

S-400’ün farklı füzeleri kullanabildiğine dikkat çeken uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Havadan erken uyarı ve kontrol uçakları gibi öncelikli hedefleri imha eden füzeler var. Bu uçakların arz ettiği önem aşırı büyük. Onlar yakına gelmez, imha edilme mesafesi 200-400 kilometreyi bulabiliyor. Komutan, bu hedefleri nasıl, hangi füzelerle, hangi mesafede imha etmesini bilmeli. Bazen insansız hava araçlarını yok etme ihtiyacı doğar, özellikle havadan karaya tipi füzelerle donatılmış saldırı araçlarını. Ancak sıradan drone’lar için pahalı mühimmatı kullanmanın hiçbir anlamı yok, zira kullanacağınız füzeler bu drone’lardan daha pahalı. Bu tip durumlarda komutanın, ortaya çıkan tehditlere karşı daha iyi koruma sağlamak için kademeli savunma sistemini inşa edebilmesi büyük önem taşıyor”.