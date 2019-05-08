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14:04 08 Mayıs 2019
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    YSK

    49 barodan YSK kararına tepki: Hukuk tarihimizde kara bir leke olarak yerini alacak

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    Sertaç Kayar
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    Aralarında Diyarbakır, Şırnak, Van, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Eskişehir gibi illerin bulunduğu 49 baro, YSK’nın İstanbul seçimlerini iptaline yönelik ortak açıklama yaparak "Hukuki ve vicdani olarak kabul etmek mümkün değildir. Demokrasi ve hukuk tarihimizde maalesef kara bir leke olarak yerini alacaktır" dedi.

    © DHA /
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    Türkiye’deki 49 baro, YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etme kararına ilişkin ortak açıklama yaptı. Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Çanakkale, Bursa Eskişehir gibi ilerdeki barolar tarafından yapılan ortak açıklamada "Seçim kurullarının oluşumunda seçime katılan siyasi partilerin hiçbir müdahalesi yoktur. Kaldı ki, YSK benzer şekilde Bursa Mustafa Kemal Paşa İlçesi seçimleri için; seçim kurullarının 02.03.2019 tarihinde kesinleştiği gerekçesiyle, sandık kurullarının usulüne uygun olmadan oluşturulduğuna ilişkin tam kanunsuzluk iddiasının reddine karar vermişken, bir başka seçimin bu gerekçe ile iptalini hukuki ve vicdani olarak kabul etmek mümkün değildir" denildi.

    'SEÇMENİN, SEÇİM SONUÇLARINA KUŞKUSU ARTACAK'

    Baroların ortak açıklamasının devamında şöyle denildi: "Bu kararla; ülkemizin uzun ve sıkıntılı demokrasi tarihinde edinilen tecrübeler, yasal düzenlemeler ve seçim kurullarının uygulamaları ile oluşan yerleşik içtihatlar, teamüller ve ilke kararları yok sayılmıştır. Halbuki bunların tamamı seçimlerin sağlıklı işlemesi, millet/seçmen iradesinin şaibesiz bir şekilde sandığa yansıması içindir. Ancak YSK kararı ile tüm bu birikim bir yana atılınca, artık seçmenin seçim sonuçlarına ilişkin kuşku ve endişeleri artacağı gibi sandık kurulu başkan ve üyeleri de potansiyel suçlu gibi görülecektir. Demokrasi, öncelikle halkın iradesi ile şekillenen seçim sonuçlarına saygı duymakla mümkündür."

    'DEMOKRASİ VE HUKUK TARİHİMİZDE KARA BİR LEKE OLARAK YERİNİ ALACAK'

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / Binnur Ege Gürün
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    "YSK şeklin ikincil sayılması gerektiğini, esas olanın seçmenin iradesi olduğunu birçok kararında olduğu gibi ‘mühürsüz oyların geçerliliğine ilişkin karar’ı ile de göstermiştir” denilen açıklamada şunlar belirtildi: "Hal böyleyken; demokrasi birikimimizi, kültürümüzü ve yıllar içinde oluşan tüm içtihatları yok sayarak alınan bu karar, demokrasi ve hukuk tarihimizde maalesef kara bir leke olarak yerini alacaktır. İlkesel bazda yaptığımız bu açıklama ile amacımız; hukuksuzluğu kabul eden anlayışa karşı temelini hukuk ve adaletten alan demokrasiye sahip çıkmak ve onu savunmaktır. Bu sürecin İstanbul ve Ülke genelinde sağduyuyla ve demokratik kurallara uygun bir şekilde sonuçlanmasını diliyor, kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz."

    Açıklamanın altında imzası bulunan barolar şöyle: Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Osmaniye, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yalova, Zonguldak, Van.

    Etiketler:
    Tepki, açıklama, karar, iptal, seçim, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), baro
    Topluluk kurallarıTartışma
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