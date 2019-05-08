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    Akkuyu

    Akkuyu'dan 'çatlak' haberine yanıt: Yapım, nükleer güvenlik standartlarına uygun

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    Tatiana Şuvalova
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    HaberTürk’ün, Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali’nin ilk reaktörünün oturacağı temel üzerinde çatlak oluştuğu haberini değerlendiren Akkuyu Nükleer A.Ş., santral yapımının tamamen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvenlik standartlarına ve ulusal ve uluslararası gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

    Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi olan ve yapımına devam edilen Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Açık Kapı etkinliği kapsamında ilk kez vatandaşların ziyaretine açıldı.
    © AA / Sezgin Pancar
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    Akkuyu Nükleer AŞ’den bu konuyla ilgili Sputnik’e yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) güvenli bir şekilde inşa edilip işletmeye alınması Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin birinci önceliğidir. Bu kapsamda, tüm yapılar, bilinen en yüksek güvenlik standartlarına uygun şekilde inşa edilmekte ve sahadaki inşaat çalışmaları Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) temsilcileri tarafından denetlenmektedir. Öte yandan; bağımsız denetim, yüksek teknolojili büyük inşaat projelerinin inşaatında standart uygulamanın bir parçasıdır."

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    "Akkuyu NGS Projesinde tüm çalışmalar, TAEK tarafından akredite edilen bağımsız “yapı denetim kuruluşu”, Fransız şirketi ASSYSTEM'in gözetiminde yürütülmektedir. Akkuyu NGS’nin 1 inci ünitesinin temel plakasının betonlama işlemi 8 Mart 2019 tarihinde tamamlanmıştır. Akkuyu NGS'nin inşasındaki tüm teknolojik süreçlerde olduğu gibi, 1'inci güç ünitesinin temel plakasının beton dökme işlemi de, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) güvenlik standartları, küresel ölçekte nükleer enerji topluluğunca belirlenen güncel gereksinimler ile Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli ulusal ve uluslararası gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilmiştir."

    'ÖZEL BİR BETON TÜRÜ KULLANILDI'

    Aleksey Lihaçev
    © Sputnik / Artur Lebedev
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    "Bu temel plakasının yapımında, bahsedilen gereksinimleri karşılayan, güvenirliliğini ve homojenliğini koruyarak kendi ağırlığı altında yayılıp sıkışma özelliğine sahip olan, 17 bin metreküpten fazla özel bir beton türü kullanılmıştır. Birinci güç ünitesi çalışmalarının bir sonraki aşamasında, reaktör binasının iç ve dış duvarlarının inşası gerçekleşecektir. Akkuyu NGS projesinin inşaatı, nükleer güvenlik gerekliliklerine, en yüksek kalite standartlarına ve planlanan takvime uygun olarak devam edecektir.

    Sputnik bu konuyu ayrıca ayrıca nükleer uzmanı olan Rusya Enerji Sorunları Enstitüsü Direktörü Dmitriy Maruniç ile  de görüştü.

    Çıkan sorunların ortadan kaldırılması durumunda gelecekte sorun yaşanmaması gerektiğini dile getiren Maruniç, şu yorumda bulundu: “Türkiye ve Rusya, tüm riskleri ortadan kaldırmak ve proje üzerindeki ortak çalışmayı sürdürmek için elinden geleni yapacak. Müteahhitler, Türk inşaat şirketleridir. Bu yüzden Türkiye, bu büyük yapımın ve stratejik tesisin imajını tehlikeye atmak istemiyor. Şirketin ana hissedarı Rosatom (Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu) da bu durumun tekrarlanmaması için mümkün olan her şey yapacak. Projenin devam etmesi için sorunu maksimum kısa sürede çözüme kavuşturmak her iki tarafın çıkarınadır. Eminim öyle olacak”.

    Etiketler:
    çatlak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Mersin, Habertürk, Rosatom, Akkuyu Nükleer Santrali
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