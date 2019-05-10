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    TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, İran Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand

    İran’ın Ankara Büyükelçisi Farazmand: ABD’nin tek yönlü tutumunu dikkate almayacağız, mekanizma geliştireceğiz

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    Yurdagül Şimşek
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    ABD’nin yaptırım kararını değerlendiren İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, “ABD’nin bu tek yönlü tutumunu dikkate almayacağız komşu ülkelerimizle olan ticaretimizi geliştirmek için devam etmek için bir mekanizma geliştireceğiz” dedi.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Halil Sağırkaya
    ‘ABD’nin ambargosundan Türkiye de İran kadar etkilenecek’
    TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, İran Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile görüştü. Bozkır görüşmede yaptığı konuşmada, “İran, Türkiye’nin komşusudur ve çok önem verdiğimiz bir dostumuzdur. Bu çerçevede İran ile olan ilişkilerimiz parlamenter düzeyde de çok yoğun bir şekilde devam etmektedir” dedi. Son olarak da Türkiye, İran ve Rusya’nın Dışişleri Komisyonları olarak üçlü bir toplantıyı Moskova’da gerçekleştirdiklerini ifade eden Bozkır, sonbahar aylarında Ankara’da sonra da Tahran’da benzer bir toplantı yapacaklarını söyledi.

    BOZKIR: İRAN YAPTIRIMLARININ BİR FAYDA SAĞLAMAYACAĞI KANAATİNDEYİZ”

    İran ile bölgesel konuların da ele alındığını vurgulayan Bozkır, Türkiye, Rusya ve İran arasında liderler düzeyinde Suriye ile ilgili oluşturulan bir mekanizma da bulunduğuna dikkat çekti. Bozkır, “Gerek Astana sürecinde gerek Tahran zirvesiyle son alınan kararlarla önemli adımlar atılmıştır. İdlib’te bugün belki de yüzbinlerce insanın ölmediği ve göçe zorlanmadığı bir ortam sağlanabildiyse bu Türkiye, İran ve Rusya’nın ortak kararlarının sonucu olmuştur. Astana ve diğer zirvelerle başlamış olan süreçte Suriye’nin geleceğiyle ilgili olarak aslında Cenevre sürecini tekrar hayata geçirmiş ve bu sayede de Suriye’nin geleceğiyle ilgili konuşma imkanı bulmuşuzdur” diye konuştu.

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
    © AP Photo / Matthias Schrader
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    TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, ABD’nin İran’a yönelik yaptırım kararını değerlendirirken de, “İran yaptırımlarının bir fayda sağlamayacağı kanaatindeyiz. İran’ın mümkün olduğu kadar kısa sürede bu yaptırımlardan çıkarılarak tekrar dünya platformunda hak ettiği yeri almasını öteden beri destekliyoruz. O çerçevede de yaptırımlar bakımında olsun İran ile ilgili sorunlar bakımından olsun İran’ın dostu ve yanında olan bir ülke olarak davranmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

    FARAZMAND: ABD SADECE İRAN’I DEĞİL BÖLGE ÜLKELERİNİ DE HEDEF ALIYOR

    İran Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand da görüşmede gazetecilerin soruları üzerine ABD’nin İran’a yönelik yaptırım kararlarını değerlendirdi. “Ne yazık ki biz bugün bölgemizde ABD’nin aşırı tek yumruk tutumuyla karşılaşmış bulunuyoruz” diyen İran Büyükelçisi Fıarazmand, bu tutumun sadece İran’ı değil bölge ülkelerinin hepsini hedef aldığını da söyledi. ABD’nin bir sene önce nükleer anlaşmadan tek yönlü olarak çıktığını belirten Farazmand, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Bir sene içerisinde de 8 ülke bunların içinde tabi ki Türkiye de var, bu ülkeleri petrol yaptırımlarından muaf tutmuştu. 2 Mayıs’ta da bu süre bitmiş bulunuyor.  Gerçek şudur ki, İran’a uygulanan bu yaptırımlar sadece bizim ülkemizin aleyhinde değil bütün bölge ülkelerini hedef almaktadır. Neden derseniz İran petrol satmadığı sürece tabi ki bölge ülkeleri de İran’la bu ticareti gerçekleştiren ülkeler de bu yaptırımların hedefinde kalıyorlardır.

    Secretary of State Mike Pompeo answers a question during a news conference on Tuesday, March 26, 2019, at the Department of State in Washington
    © AP Photo / Sait Serkan Gurbuz
    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran açıklaması: Savaş istemiyoruz
    Kesin şudur ki; biz petrol ihracatımıza devam edeceğiz ve ABD’nin bu tek yönlü tutumunu dikkate almayacağız ve dostlarımızla, komşu ülkelerimizle olan ticaretimizi geliştirmek için devam etmek için bir mekanizma geliştireceğiz.”

    ÇEŞİTLİ MEKANİZMALAR GELİŞTİREBİLİRİZ

    Büyükelçi Farazmand,  “Mekanizma geliştireceğiz dediniz, nasıl bir mekanizma?” sorusuna da, “Tabii ki bu yönde çeşitli mekanizmalar mevcuttur. Geçen yıllar içerisinde de başka ülkelerde de bu gibi mekanizmalara geliştirildi. Bizim de Avrupa ülkeleriyle Instex bir mekanizma geliştirdi ve şu anda bu mekanizmaya benzer başka mekanizmalarda öngörülebilir. Sadece İran değil ki ABD’nin ve doların sultasından şu anda zarar görüyor. Bütün dünya ve bütün ticaret pazarı şu anda ABD’nin ve doların sultasından acı çekmektedir. Dolayısıyla biz de bu yönde bu sultadan kurtulmak adına çeşitli mekanizmalar geliştirebiliyoruz. Instex bir mekanizma olabilir. Ülkelerin yerel paralarıyla milli paralarıyla ticaret etmek de bu mekanizmalardan bir başka örneği olabilir” yanıtını verdi.

    “TÜRKİYE HER ZAMAN ABD’NİN YASA DIŞI YAPTIRIMLARINA KARŞI AÇIK TUTUM SERGİLEDİ”

    © AA / Fatih Aktaş
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    İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, gazetecilerin “İran olarak Türkiye’den beklentileriniz nedir?” şeklindeki sorusunu da yanıtladı.  Türkiye’nin her zaman ABD’nin yasa dışı yaptırımlarına karşı açık bir şekilde tutum sergilediğini vurgulayan Farazmand, şöyle konuştu:

    “Esasen biz Türkiye’den beklentilerimizi dile getirmeden önce Türkiye hükümeti ve yetkilileri her zaman ABD’nin yasa dışı yaptırımlarına karşı  açık bir şekilde tutum sergilemiş bulunuyorlar. ABD, İran Devrim Muhafızlarını terör örgütleri listesine aldıktan hemen sonra Türk yetkilileri ve makamları açık bir şekilde bu karara tepki gösterip karşı çıkmış bulunuyorlar. Şunu açıkladılar ki, herhangi bir ülke başka bir ülkenin resmi ordusunu terör örgütü olarak adlandırma hakkına sahip değildir. Gerçek şudur ki, Türkiye bölgemizin büyük ülkesi ve bu bölgenin en büyük oyuncularından bir tanesidir ve her zaman kendi dış politikası çerçevesinde tutum sergilemektedir. Ne zaman ki Türk yetkililer, bizi destekleyecek şekilde tutum sergilendiklerinden dolayı teşekkür ettiğimizde bize  ‘bizim göstermiş olduğumuz bu tutum kendi dış politikamızın çerçevesindedir’cevabını veriyorlar. “

    Etiketler:
    Ticaret, Mohammad Farazmand, Nükleer, Volkan Bozkır, Türkiye, İran, ABD
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