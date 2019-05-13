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10:39 13 Mayıs 2019
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    Kuzey Akım 2 inşaat alanı

    Kuzey Akım 2, Avrupa’ya iki koldan düşük maliyetli Rus doğalgazı ulaştıracak

    © Sputnik / Elif Sudagezer
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    Elif Sudagezer
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    Kuzey Akım 2 yetkilileri, doğalgaz boru hattının karaya çıkış noktası olan Almanya'nın Lubmin kasabasında Türk gazetecilerle buluşarak projenin geldiği noktayı anlattı. İlk hattı 2019, ikinci hattı 2020’de devreye girecek olan Kuzey Akım 2, Avrupa’ya doğalgaz tedarikinde 30 milyar euroyu aşan tasarruf sağlayacak.

    Kuzey Akım 2
    © AP Photo / Dmitriy Lovetskiy
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    Rus doğalgaz devi Gazprom’un Rus gazını Avrupa’ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi, ABD’nin yaptırım tehditlerine ve Danimarka’nın projelerinin kendi sularından geçmesine henüz onay vermemesine rağmen, hızla devam ediyor. Kuzey Akım 2 yetkilileri, Sputnik'in de aralarında olduğu bir medya temsilcisiyle, doğalgaz boru hattının karaya çıkış noktası olan Almanya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Lubmin kasabasında gerçekleştirilen toplantıda buluşarak projenin geldiği aşamayı anlattı.

    KUZEY AKIM 2, SORUNSUZ ŞEKİLDE İLERLİYOR

    Toplantıda konuşan Kuzey Akım 2 Sözcüsü Jens D. Müller, projenin sorunsuz ve hukuka uygun şekilde sürdüğünün altını çizerek “Her ülkenin çıkarı var. Dolayısıyla ABD’nin de çıkarları söz konusu. Washington’ın amacı da Avrupa’ya LNG satmak ve projeminizi kendi çıkarlarına engel olarak görüyor. Ancak spekülasyonlardan bağımsız olarak, projemiz sorunsuz ve hukuka uygun bir şekilde devam ediyor “ ifadelerini kullandı.

    Kuzey Akım 2’nin deniz kısmının inşaatı için Rusya, Almanya, Finlandiya ve İsveç’ten gerekli tüm izinlerin çoktan alındığına ancak Danimarka’dan çıkacak izin sürecinde aksaklıklar olduğuna işaret eden Müller “Danimarka’ya ilk izin başvurusu 3 Nisan 2017’de, alternatif güzergah için ise 10 Ağustos 2018’de ikinci bir başvuru yapılmıştı. Ancak Kopenhag yetkilileri bizden üçüncü yeni bir başvuru yapmamızı istiyor. Bu durum elbette, süreci öngörülenden daha fazla uzatacaktır. Ancak biz de Danimarka’nın boru hattının Bornholm Adası yakınlarından geçmesinin önünü tıkayan kararını temyize götüreceğiz” açıklamasında bulundu.

    Kuzey Akım 2
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Kuzey Akım 2

    AVRUPA, KUZEY AKIM 2 İLE BİRLİKTE YILDA 30 MİLYAR EUROYU AŞAN TASARRUF SAĞLAYACAK

    Kuzey Akım 2’nin tüm Avrupa’ya fayda sağladığına işaret eden Müller “Kuzey Akım 2’nin hayata geçmesiyle birlikte Avrupa, boru hattı veya LNG arasında seçim yapabilecek. Böylece Avrupa yüksek LNG fiyatlarına bağımlı olmaktan kurtularak fiyat avantajı yakalayacak. 2020 yılında tüketicileri için her yol 7.9 ile 24.4 milyar euro, 2015 yılında 12.9 ile 34.8 milyar euro ve 2035 yılında 9.7 ile 26.9 milyar euro tasarruf imkanı sağlayacak. Birbiriyle bütünleşik piyasa yapısı sayesinde tüm ülkeler yararlanabilecek. Bu tasarruf miktarları LNG piyasası Avrupa’da fiyat belirleyici olduğu için küresel LNG piyasasının durumuna bağlı” diye anlattı.

    AVRUPA, RUS GAZINI AMERİKAN GAZINA TERCİH EDİYOR

    © REUTERS / Axel Schmidt
    Gazprom, Kuzey Akımı-2’nin yüzde 42’sinin yapımını tamamladı
    Müller “Doğalgaz piyasasındaki gelişmeler ışığında, küresel doğalgaz talebi 20 yıl içerisinde yaklaşık yüzde 45 yükselecek, Avrupa’da doğalgaz talebi sabit kalırken AB içindeki üretimin yarı yarıya düşecek ve ithalat açığını LNG ve Rus boru hatları gazının kapatması gerekecek. Günün sonunda Avrupa’nın doğalgazı nereden veya nasıl alacağı onların takdirine bağlı. Ancak Bu sebeple bizim yaptığımız Avrupa’ya dönük doğalgaz arzındaki olası açığı kapatmak için gazı en uygun şekilde bu kıtaya getirmek” diye konuştu.

    Müller’in belirttiği rekabette Rusya’nın avantajını ortaya koyan önemli rakamlar da mevcut. Nisan ayında Uluslararası LNG İthalatçıları Grubu'nun yayımladığı rapora göre Avrupa ülkeleri, Rus gazını Amerikan gazına tercih ediyor. Rapor, Rusya'nın Avrupa'ya toplam LNG tedariki 4.4 milyon ton olurken ABD’nin ise Avrupa ülkelerine 2.7 milyon ton LNG satabildiğini ortaya koymuştu. Daha önce, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da Rusya'nın 2018 yılında 773 milyar metreküp doğalgaz üreterek rekor kırdığını açıklamıştı.

    İLK HAT 2019’DA, İKİNCİ HAT İSE 2020’DE DEVREYE GİRECEK

    Kuzey Akım 2
    © AP Photo / Dmitriy Lovetskiy
    Avrupa Parlamentosu'ndan karar: Kuzey Akım 2 durdurulsun
    Müller’e göre, Rusya’nın Narva Körfezi’nden çıkarak Almanya’nın Greifswald kenti yakınlarındaki Lubmin kasabasına uzanacak olan Kuzey Akım 2 doğalgaz tedarikine önemli bir katkı sağlıyor ancak AB talebinin yalnızca bir kısmını karşılıyor.

    Kuzey Akım 2’nin diğer tedarik güzergahlarını tamamlayıcı ve bütünleyici bir rol oynayacağına vurgu yapan Müller “Rusya ve AB arasındaki ilişkiler dengeli ve birbirine bağlı. Doğalgaz ihracatında Rusya’nın en büyük alıcısı hala AB. Kuzey Akım 2 tamamıyla AB yönetmeliklerine uygun şekilde geliştiriliyor. Projenin ilk hattı 2019’da, ikinci hattı da 2020 yılında işletime girecek” dedi.

    AÇIK SULARDA 1000 KİLOMETREDEN FAZLA BORU DÖŞENDİ

    Kuzey Akım 2 Boru Hattı, Baltık Denizi’nde halihazırda güvenle kullanılan Kuzey Akım’la aynı güzergahı izleyecek. Yaklaşık 1230 kilometre uzunluğundaki Kuzey Akım 2 Boru Hattı Avrupa’yı Rusya’daki dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine bağlayacak.

    Projenin açık deniz kısmına bin kilometreden fazla boru döşendi. Boru döşeme gemileri Solitaire ve Pioneering Spirit İsveç karasularında. Audacia ve Castoro 10 gemileri 2018 sonu itibariyle Almanya sularından 68 kilometre uzunluğundaki bölümü tamamladı.

    Kuzey Akım 2 inşaat alanında çalışmalar devam ediyor.
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Kuzey Akım 2 inşaat alanında çalışmalar devam ediyor.

    PROJE 5 YILDA 31 BİNDEN FAZLA İSTİHDAM SAĞLAYACAK

    Projeyi geliştiren şirket Nord Stream 2’nin yatırım sermayesi 8 milyar euro. Projenin yüzde 100 hissedarı Gazprom ise, tahmini proje maliyetinin yüzde 50’ye kadar olan kısmını karşılıyor. Projenin finansal yatırımcıları arasında da Avurturyalı OMV, Hollanda merkezli Shell, Alman şirket Uniper, Fransa merkezli Engie ve Alman şirket Wintershall bulunuyor.

    Secretary of State Mike Pompeo answers a question during a news conference on Tuesday, March 26, 2019, at the Department of State in Washington
    © AP Photo / Sait Serkan Gurbuz
    Pompeo'dan Avrupa’yı Kuzey Akım-2’den vazgeçmeye ikna edemedikleri itirafı
    Arthur D. Little isimli danışmanlık şirketinin 2017 yılının ortalarında yaptığı araştırmaya göre, 6 milyar euroyu aşan mevcut yatırımın beş yıllık bir süre zarfında AB’de 31 binden fazla tam zamanlı istihdam olanağı yaratması bekleniyor. Bu etki en çok lojistik, çelik fabrikaları, kara çıkışları, şirket merkezleri ve denizde altyapı kuran tedarikçilerin bulunduğu Hollanda, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde yoğunlaşacak.

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    Etiketler:
    istihdam, boru hattı, tasarruf, İsveç, Finlandiya, izin, Danimarka, Jens D. Müller, Almanya, Gazprom, LNG, doğalgaz, ABD, Rusya, Avrupa, Nord Stream 2, Kuzey Akım 2
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