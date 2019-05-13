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    Silah

    2018 yılında 273 bin 447 kişi silah ruhsatı aldı

    © REUTERS / Steve Marcus
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    Yurdagül Şimşek
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018 yılında 273 bin 447 kişiye silah ruhsatı düzenlendiğini ifade ederken, kolluk kuvvetlerinin 2016-2018 yılları arasında 25 bin 951 adet ruhsatsız silah ele geçirdiğini kaydetti. Soylu’nun verdiği bilgiye göre aynı yıllar arasında ruhsatlı ve ruhsatsız silahlarla 3 bin 28 kasten öldürme olayının meydana geldi.

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde silah ruhsatlarını gündeme getirdi.

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    © AA /
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    Gürer, Soylu’ya, “Ülkemizde ruhsat sahibi kişilere yıllık ne kadar mermi tahsis edilmektedir? 2016-2017 ve 2018 yıllarında ruhsatlı şahıs tabancaları için talebe göre dağıtım ne kadar olmuştur? Güvenlik görevlileri dışında silah ruhsat sayısı kaçtır?2016-2017 ve 2018 yıllarında ruhsat gerekmeyen, satışına olanak tanınan pompalı, av tüfeği vb. gibi tüfeklerin satış rakamları nedir? 2016-2017 ve 2018 yıllarında yakalanan ruhsatsız silah sayısı kaçtır? Aynı dönemde ruhsatsız ve ruhsatlı olmak üzere işlenen cinayet ve yaralama sayısı ayrıntılarıyla beraber kaçtı?” sorularını yöneltti.

    'TAKİP PROJESİ YAZILIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önerge yanıtında, silah ruhsatının Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik kapsamında verildiğini hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

    “Ruhsatlı silahların illere göre dağılımına bakıldığında; illerin nüfus ve stratejik önemine göre silah sayıları farklılık göstermektedir. Ruhsat sahibi kişilerin yıllık mermi istihkakı toplam 1000 adet olup tahsis edilen mermilerin ne amaçla tüketildiği ile ilgili ‘takip projesi’ yazılım çalışmaları devam etmektedir. Mermi talepleri silah ruhsat programında takip edilmekte ve izin verilen miktarın dışında mermi alımı mümkün olmamaktadır.”

    Silah
    © AA /
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    273 BİN 447 KİŞİYE RUHSAT

    Güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 Kasım ayı  itibariyle 273 bin 447 adet silah ruhsatı düzenlendiğini bildiren İçişleri Bakanı Soylu, “2016-2018 (Ekim itibariyle) yılları arasında ruhsatlı ve ruhsatsız silahlarla 3028 kasten öldürme, 20 bin 324 kasten yaralama olayının meydana gelmiştir. Kolluk kuvvetlerimizce 2016-2018 yılları arasında yapılan çalışmalarda 25 bin 951 adet ruhsatsız silah ele geçirilmiştir” açıklamasında bulundu.

    'İKTİDARIN SORUMLULUĞUNDA'

    Önergeye verilen yanıtı değerlendiren CHP’li  Ömer Fethi Gürer, ateşli silahlarla işlenen cinayet ve yaralama sayılarındaki artışların toplumsal kaygıları tetiklediğini ifade ederek, “Farklı araştırmalarda ruhsatsız bireysel silahlanmanın son yıllarda önemli oranda artış gösterdiği de ifade edilmektedir. Her dört kişiden birinin ruhsatsız ateşli silah bulundurduğu da yine araştırmalara yansımaktadır” dedi.

    Son dört yılda yaralanma ve öldürmeye varan silahlı şiddette yüzde 69 artış olduğuna dikkat çeken Gürer, silahlanmaya neden olan sorunların bertaraf edilmesinin öncelikle iktidarın  sorumluluğunda olduğunu, bu yönde daha çok eğitim ve önlemlerle ilgili düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

    Etiketler:
    Silah, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı, Ömer Fethi Gürer, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
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