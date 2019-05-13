Lubmin Belediye Başkanı Vogt: Bölge halkı Kuzey Akım 2 projesini kabullendi, burada projeye muhalefet yok

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının karaya çıkış noktası olan Almanya'nın Lubmin kasabasının belediye başkanı Axel Vogt, “Bölge halkı Kuzey Akım 2 projesini kabullenmiş durumda. Bölgede, bu projeye muhalif olan çok sayıda insan yok” dedi.

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının karaya çıkış noktası olan Almanya'nın Lubmin kasabasının belediye başkanı Axel Vogt, Rus doğalgaz devi Gazprom’un Rus gazını Avrupa’ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinden memnuniyetini dile getirerek “Proje, son derece ahenkli bir çalışmanın ürünü. Bölge halkı Kuzey Akım 2 projesini kabullenmiş durumda. Bölgede, bu projeye muhalif olan çok sayıda insan yok” açıklamasında bulundu.

Lubmin kasabasında Türk gazeteci ve enerji uzmanlarıyla bir araya gelen Vogt “Projenin Lubmin açısından önemi büyük. Bu proje sayesinde kasabanın bisiklet yolu yapımı gibi önemli kazanımı oldu. Bu projeyle birlikte belediyenin vergi gelirlerinde önemli bir artış oldu. 10 yıl önce 270 bin euro olan vergi gelirimiz, bugün 5.6 milyon lira oldu” diye konuştu.

Kuzey Akım 2 Boru Hattı, Baltık Denizi’nde hâlihazırda güvenle kullanılan Kuzey Akım’la aynı güzergâhı izleyecek. Yaklaşık 1230 kilometre uzunluğundaki Kuzey Akım 2 Boru Hattı Avrupa’yı Rusya’daki dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine bağlayacak.

Boru hattı, Rusya’nın Narva Körfezi’nden çıkarak Almanya’nın Greifswald kenti yakınlarındaki Lubmin kasabasına uzanıyor.