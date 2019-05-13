Rus uzman, Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili: ABD kendini konumlandırdığı gibi sınırsız güçte değil

Bild gazetesinin iddiasını ve Altun’un yanıtını Sputnik’e değerlendiren Rus askeri uzman Yedek Albay Viktor Litovkin, S-400’ü çalıştıracak 100’den fazla Türk subayın bu ay sonunda eğitime başlayacağını hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Böyle bir enformasyon savaşı, haksız rekabet ve sadece, artık kararını vermiş olan Türkiye’yi değil, Amerikan Patriot’a göre çok daha iyi ve 2.5 kat daha ucuz olan bu sistemi almaya hazır diğer NATO ülkelerini de korkutma çabası. Tüm bunlar, Batı’nın Rusya ile ona sempati duyan ve Rusya’yla ilişkilere sağduyu ile yaklaşan ülkelere karşı yürüttüğü propaganda savaşının tezahürü. Bu, Rusya’yla işbirliği yapmamaları için bu ülkeleri korkutma çabasıdır. Oysa Rusya’yla işbirliği bu ülkeler için yararlı. Hem ekonomik ve askeri açıdan yarar sağlıyor hem de ABD’nin diktesinden uzaklaşma fırsatını sağlıyor. ABD, kendini konumlandırdığı kadar gücü sınırsız, her şeye kadir değil. Rusya’yla işbirliği, ABD için bir sorun. Oysa bu ülkeler sadece kendi ulusal çıkarlarını savunuyor. ABD’nin NATO müttefikleriyle ilişkilerine ise Washington’un bencil çıkarları hakim”.

'ABD'NİN YAPTIRIMLARINDAN KORKMAYAN ÜLKELERİN SAYISI ARTIYOR'

Bu enformasyon savaşının bitmeyeceğini, S-400’e ilgi duyan ülke sayısının artması nedeniyle gerilimin daha da artacağını kaydeden Litovkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye S-400 aldı. Hindistan da ABD’nin baskısına rağmen Rus sistemi aldı sayılır. Bu ülkeleri Mısır ve Cezayir takip edebilir, onlar da bu sistemi almayı planlıyor. Şimdilik bu sistemin satışı birkaç faktöre bağlı. Rusya önce kendi ordu birliklerini bu sistemle temin etmeli. Şu anda ordumuza 18 alay sağlandı, ama biraz daha ihtiyacımız var. Çin, Türkiye ve Hindistan ile olan anlaşmaların yerine getirilmesi gerek. ABD’nin yaptırımlarından korkmayan ve Rusya’yla sözleşme imzalayan, ticari ve askeri alanlarında bağımsızlığını savunma yeteneğinde olan ülkelerin sayısı giderek artıyor. Bu yüzden ekonomik, ticari, askeri, yatırım alanlarındaki baskı da giderek güçleniyor ve acımasız hale geliyor”.

Meselenin sadece kazanç olmadığını kaydeden Litovkin, “Bu, ülkelerin ABD’nin esaretinden kurtulmasına engel olma çabasıdır. Amaç, ABD vasalları üzerindeki gücünü sergilerken kimsenin onun çıkarlarını ihmal edemeyeceğini göstermek. Ama vasallar bazen ayaklanıyor, çünkü süzerenin gücü her zaman etkili değil ve her zaman vasalın yararına değil. ABD, vasallar üzerinden finansal durumunu iyileştiriyor, savunma sanayisine siparişler sağlıyor, bu siparişlerden kazanç elde ediyor ve bu durumdan hoşlanmayanlar var ve ABD iktidarını elinde tutmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.