DSG: Suriye devleti ile görüşmekten yanayız, ABD karşı çıktığı için görüşmeyi durdurmayız

YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi'nin (DSM) Suriye devleti ile yaptıkları görüşmelerin ABD'nin baskısı sonucu durdurulduğu iddialarını reddeden DSM yöneticisi Gelo İsa, bu konuda ABD'nin ağzıyla hareket etmediklerini, Suriye devleti ile diyalogdan yana olduklarını söyledi.

DSM kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suriye devleti ile DSM arasında Temmuz 2018'den beri yürütülen görüşmeler durdurulmuş durumda. DSM tarafı bir sonuç çıkmadığı için görüşmelerin durduğunu savunurken, Suriye devleti tarafı ise ABD'nin görüşmelere karşı çıktığını ve ABD'nin bu konuda DSM'ye baskı yaptığını düşünüyor.

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Rudaw Televizyonu ise dün akşam yayınladığı haberde DSG Genel Komutanı Mazlum Kobani'nin Waşhington Post gazetesine verdiği mülakatta ABD'nin isteği sonucu Suriye devletiyle yürütülen görüşmeleri durduğunu söylediğini aktardı.

‘ABD KÜRTLERİN DOSTU DEĞİL’

Konuya ilişkin konuşan Şam Milletvekilli Omer Osi, ABD'nin Suriye devleti ile DSM arasında görüşmelerin olmasını istemediğini belirterek, ABD'nin Kürtlerin dostu olmadığını ev sadece onları kullanamaya çalıştığını söyledi.

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DSM Yöneticisi Gelo İsa ise, ABD'nin isteği doğrultusunda Suriye devleti ile yaptıkları görüşmeleri durdurmadıklarını belirterek, şöyle konuştu: "DSG Genel Komutanı Mazlum Kobani'nin röportajını görmedik. Mazlum Kobani, Suriye devletiyle görüşmelerden yanadır. DSM, DSG ve Kuzey Suriye Rojava Özerk Yönetimi olarak biz Suriye devletiyle görüşmelerden yanayız. Suriye muhalefetiyle de görüşmelerden yanayız. Siyasi çözümü istiyoruz. ABD yol vermediği için Suriye devletiyle yapılan görüşmeleri durdurmadık. Suriye devleti kendi içinde değişim yapmamış ve barış projesinin sonuçlanmasını istemiyor. Suriye devleti 2011 yılından önce gibi olmasını istiyor. Tek parti sistemini istiyor. Biz bunları asla kabul etmiyoruz ve etmeyiz. Demokratik bir çözüm istiyoruz. Herkesin kendini ifade ettiği bir Suriye istiyoruz. Suriye devleti kendi istekleri doğrultusunda bir diyalog istiyor biz ise onların istediği diyalogları istemediğimiz için görüşmeler bunun için durduruldu."

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26- 27 Temmuz 2018'de DSM yürütme Konseyi İlham Ahmed başkanlığında Şam'a giden DSM heyeti, Suriye Ulusal Güvenlik Ofisi Şefi Ali Memlük başkanlığındaki Suriye devleti heyetiyle görüşmüştü. DSM heyeti ağustos ayında ise Şam'da ikinci görüşmesini gerçekleştirmişti. DSM ile Suriye devleti arasında yapılan görüşmelerde bir netice çıkmamıştı ve görüşmeler durdurulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez, “IŞİD’e karşı zafer” açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ‘IŞİD’e karşı mücadele’ olarak gerekçelendiriyordu. IŞİD’in bölgeden çıkarıldığı açıklamasına rağmen ABD’nin YPG’ye mühimmat sevkiyatı kafalarda soru işareti yaratıyor.

Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.