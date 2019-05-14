AK Parti’den Çipras’a tepki: Uluslararası kara sularda tüm haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre Alpha haber ajansına konuşan Çipras, Doğu Akdeniz’de doğal gaz aramaya devam etmesi halinde Türkiye’ye ekonomik yaptırımların uygulanacağını belirtirken, "Eğer bu strateji devam ederse, finansal tedbirler ve yaptırımlar olabilir. Bu uygulamalara devam etmek yerine Türkiye, uluslararası hukuka ve anlaşmalara saygı göstermeli, diyalog masasına oturmalı" dedi.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de "Türkiye’yi Kıbrıs’ın egemenlik haklarına saygı göstermeye çağrıyoruz" demişti.
Çipras’ın 'finansal yaptırım tehdidine' tepki gösteren AK Partili isimler, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde hareket ettiğinin altını çizdiler.
'HAKLI OLDUĞUMUZ NOKTADA GEREĞİNİ YAPMAYA DEVAM EDERİZ'
Çipras’ın bu sözlerle kendi iç politikasına yönelik bir mesaj verme çabasında olduğu görüşünü ileten Uslu, "Haklı olduğumuz noktada gereğini yapmaya devam ederiz. En başından beri, menfaatimizlerimiz ne gerektiriyorsa onu yaparız, hükümetimiz ilk günden beri böyle hareket ediyor, böyle hareket etmeye de devam ederiz" diye konuştu.
Uluslararası ilişkilerde diplomasinin önemini de vurgulayan Uslu, "İlişkiler diplomasiyi gerektiriyorsa bunu da kullanırız. Burada Yunan Başbakanı herhalde kendi iç siyasetine mesaj vermek için bu dili kullanıyor, diye düşünüyorum" dedi.
'HADSİZLİK'
"Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir, yasal dayanağı olmayan hiçbir şeyi yapmaz" diyen Türkeş, "Eğer Doğu Akdeniz’de enerji aranıyorsa bunun mutlaka hukuki dayanakları ve gerekçeleri, çalışma imkanları hukkuki çerçeve içindedir. Sayın Çipras’ın danışmanlarına sorup 'Türkiye nasıl bir ülkedir ve nasıl çalışır'ı öğrenmesinde fayda görüyorum" tavsiyesinde bulundu.
'AB’NİN SIRTINDAN GEÇİNEN BİR BİR ÜLKENİN EKONOMİK YAPTIRIM TEHDİDİ İLGİNÇ'
Yunanistan ekonomisi göz önüne alındığında bir finansal yaptırım tehdidinin de 'ilginç' olduğunu ifade eden Türkeş, "Kendisi AB’nin sırtından geçinen ve AB’nin toleransına güvenerek yaşayan bir ülkenin yöneticisinden böyle bir açıklama duymak ilginç. Kim yapacak yaptırımı? Çipras kendi ülkesinin ekonomisini derleyip toplasın başkasını ekonomi ile tehdit etmeye kalkmak yerine, tam bir hadsizlik örneği" diye konuştu.
'SİZ YAPARSANIZ BİZ DE YAPARIZ' DEDİK'
Öte yandan, Kıbrıs Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmalarına tam destek verdiklerini belirtti. Türkiye ile KKTC'nin sondaj faaliyetinde çatışmacı anlayışı olmadığını kaydeden Özersay, şunları söyledi:
'HAK VE ÇIKARLARIMIZI KORUMAMIZ LAZIM'
Türkiye ile yakın ilişki içinde olduklarını belirten Tatar ise "Türkiye ile birlikte hareket eden partiyiz. Türkiye'nin sondaj çalışmalarına destek veriyoruz. Kıbrıs'taki egemenlik hakları sadece toprakta değil denizde ve havada da vardır. Hak ve çıkarlarımızı korumamız lazım. Sadece toprak değil, denizdeki haklarımızı korumamız lazım. Bölgesel lider olarak Türkiye, bu bölgede etkin olmak durumundadır. Buraları başkalarına kaptıramayız. Doğu Akdeniz, esasında bir göldür, Türk gölüdür. Buralara sahip çıkmak görevimizdir" dedi.
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