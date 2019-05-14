TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır: S-400 tamamen Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir konudur

Türkiye’nin S-400 kararına ilişkin tartışmaları değerlendiren TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "S-400 alımı ne NATO ittifakına ne ABD'ye karşı bir harekettir. Tamamen Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir konudur. O nedenle de Rusya Federasyonu ile imzaladığımız anlaşmaya sadık olarak bunu sürdürüyoruz" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, bugün sabah saatlerinde ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ile öğleden sonra da Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü.

Bozkır, Yerhov ile görüşmesinde bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rusya-Türkiye ilişkilerinin önemine dikkat çekti. Yerhov da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmaların ardından Bozkır ve Yerhov gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BOZKIR: İMZALADIĞIMIZ ANLAŞMAYA SADIK OLARAK BUNU SÜRDÜRÜYORUZ

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, bir gazetecinin, "S-400 tartışması devam ediyor. Bugün de Reuters'in, S-400 alımının ertelendiği yönünde iddiası vardı. Bu konuda bir değerlendirmeniz olacak mı?" sorusu üzerine S-400 konusunun Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili olduğunu vurguladı. Bozkır, şöyle konuştu:

"S-400 konusu Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili attığı bir adımdır. 10 yıllık bir süre zarfında Amerika, İtalya, Fransa ve Çin ile yapılan görüşmeler sonrasında Rusya Federasyonu'yla bir anlaşma imzalanmıştır. Türkiye, bu anlaşmayı imzalarken duyduğu bütün güveni muhafaza etmektedir. S-400 anlaşmasının tatbikatı yolunda herhangi bir sıkıntı duymamaktadır. Bizim, ABD ile S-400 alımından dolayı doğan bazı sıkıntılar mevcut. Bunu da sabahleyin ABD'nin maslahatgüzarı ziyaretime gelmişti, orada da söyledim, bizim amacımız konuşarak ve sorunlara çözüm bularak ilerlemektir. S-400 alımı ne NATO ittifakına ne ABD'ye karşı bir harekettir. Tamamen Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir konudur. O nedenle de Rusya Federasyonu ile imzaladığımız anlaşmaya sadık olarak bunu sürdürüyoruz."

YERHOV: TÜRK KAMUOYU ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASINA GÜVENMESİ GEREKİR

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini de belirtti. Erdoğan'ın, "anlaşmanın yapıldığını ve uygulamada olduğunu" belirttiğini aktaran Yerhov, Türk basını ve Tük kamuoyunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, böyle aşikar açıklamasına güvenmesi gerektiğini kaydetti.

BOZKIR-HOVENİER GÖRÜŞMESİ

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ile görüşmesinde de, ABD’nin Türkiye’nin stratejik ortağı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"ABD bizim stratejik ortağımızdır. Aramızda model bir ilişki vardır. Bunun kıymetini biliyoruz ve Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin tarifinde, ne ABD'nin ne Türkiye'nin birbiriyle iyi ilişkide olmama lüksünün olmadığını düşünüyoruz. Bu açıdan her alanda ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik de önemli çaba sarf ediyoruz. ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arasında önemli, güzel bir ilişki var. Bu ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik de mutabakat var."

ADB'nin, kongre ve senatosunda iki ülke ilişkisinin önemine tam olarak vakıf olmayan bazı grupların aldıkları kararların, ABD-Türkiye ilişkilerinde bazı sıkıntılara yol açabildiğini vurgulayan Bozkır, ancak iki dost, müttefik ülkenin bunların üstesinden gelebileceğine inandığını dile getirdi. Bozkır, iki ülke arasında 75 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefinin bulunduğunu, buna ulaşmak için de gayret sarf edildiğini kaydetti.

© Sputnik / Yurdagül Şimşek Volkan Bozkır - Aleksey Yerhov

ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatındaki yüzde 25 ilave gümrük vergisini kaldırma kararını son derece memnuniyetle ve olumlu bir gelişme olarak karşıladıklarını ifade eden Bozkır, şunları kaydetti:

"Savunma ilişkileri bakımından S-400 füzeleri, patriot füzeleri ve F-35 uçakları konusunda konuşarak, birbirimizi anlayarak bir çözüme varacağımızdan eminiz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkinin bu kadar güçlü bir şekilde devam etmesi bakımından, konuşarak sorunları çözmek çok önemli olacaktır. Bu konuda da görüşmelerimiz sürüyor."

HOVENİER: TÜRKİYE-ABD ARASINDAKİ İLİŞKİLER HER ZAMAN KRİTİK ÖNEME HAİZ OLDU

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Hovenier ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin her zaman kritik öneme haiz olduğunu belirtti. ABD-Türkiye arasında uzun, köklü ve her iki ülkenin de karşılıklı menfaat elde edeceği son derece sağlam ilişkilerin bulunduğunu ifade eden Hovenier, "Aramızda bazı konular var, bunları ele alıyoruz ve birlikte çalışıp değerlendirerek mevcut koşullar çerçevesinde üstesinden geleceğimize inanıyoruz." dedi.

FENERBAHÇE-ANKARAGÜCÜ SOHBETİ

Bozkır ile yapacağı görüşmede tuttukları takımların mevcut durumunu de değerlendireceklerini ifade eden Hovenier, kendisinin Ankaragücü taraftarı olduğunu, Bozkır'ın ise Fenerbahçeli olduğunu söyledi. Hovenier, her iki takımın da vasat bir seviyede olduğunu, lige tutunmaya çalıştığını kaydetti. Bozkır ise, renkler "sarı-lacivert" olduğu sürece aralarında en ufak bir görüş ayrılığının olmayacağını belirtti.