Kayıt
16:31 16 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov: Rusya’da yaşayan 20 milyon Müslümana helal gıda arzı için Türkiye’yle çalışacağız

    © Sputnik /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Elif Sudagezer
    0 96

    Türkiye-Tataristan İş Forumu'ndaki konuşmasında Türkiye ile helal gıda alanında da işbirliği yapacaklarına işaret eden Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov  "Rusya'da 20 milyon Müslüman nüfus yaşıyor. Helal ürünlerin üretilmesi sürecinde Türkiye ile birlikte çalışacağız " dedi.

    Ruhsar Pekcan - Ticaret Bakanı
    © AA / Eren Bozkurt
    Pekcan: Tataristanlı firmaların yatırımlarını her zaman desteklemeye hazırız
    Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Tataristan İş Forumu İstanbul’da gerçekleşiyor. Forumun açılışında Türkiye- Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podyelışev, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov konuşma yaptı.

    Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov “Türkiye-Tataristan arasında çeşitli belediyeler arası 17 anlaşma yürürlükte. Haftanın 6 günü İstanbul-Kazan arası direkt sefer var ki yakında direkt seferler her gün gerçekleşmeye başlayacak” dedi.

    ‘TÜRKİYE 2 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YATIRIM YAPTI’

    Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov “Her yıl birkaç kez güzel ülkenizi ziyaret ediyorum. Ülkelerimiz, devletimiz arasında birleştirici halka olarak çalışıyoruz. Hem Cumhurbaşkanı hem TBMM Başkanı hem de çeşitli bakanlar bizi ziyaret etti. Bir sonraki komisyon toplantımız da Kazan kentinde olacak. Türkiye'den bize 2 milyar dolardan daha fazla yatırım yapıldı. İş dünyasına ve Türkiye hükümetine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

    Türkiye ile helal gıda alanında da işbirliği yapacaklarına işaret eden Minnihanov  "Rusya'da 20 milyon Müslüman nüfus yaşıyor. Helal ürünlerin üretilmesi sürecinde Türkiye ile birlikte çalışacağız " dedi.

    ‘ULUSLARARASI SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI YÖNÜNDE PLANLAR VAR’

    Tataristan’da uluslararası sanayi bölgesi kurma yönündeki planlarından bahseden Minnihanov "Türkiye'deki tecrübeden faydalanılarak bu uluslararası sanayi bölgesini kurulabiliriz diye düşünüyoruz." dedi.

    Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov, Türkiye-Tataristan Forumu'nda Sputnik'in sorularını yanıtladı.
    © Sputnik / Tuğba Bolat
    Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov: Türkiye ve Tataristan turizm ve inşaat sektörlerinde önemli adımlar atacak
    Turizm, petrol işleme, petrokimya, gemi, uçak, helikopter, doğalgaz aktarımı, polimer, kauçuk, elektronik, tıbbi cihaz ve tarım alanında çalışmalar yürütüyoruz.  Türkiye ile enerji, petrokimya, otomotiv, IT, sağlık, inşaat, tarım ve turizm alanında işbirliğine hazırız. KOBİ'lerin de desteklenmesi Tataristan'ın önemli stratejileri arasında yer alıyor. Yüksek teknoloji şirketlerimizin Türkiye'de faal olmasını isteriz” diye ekledi.

    RUSYA BAŞKONSOLOSU PODYELIŞEV: 100 MİLYAR HEDEFİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ 

    © AA /
    Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhurbaşkanı: İslami ekonomi, küresel ekonominin ayrılmaz bir parçasıdır
    Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podyelışev ise Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov adına konuşma yaptığını ifade ederek “Tataristan, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticaret hacmini geliştirmede öncü görevi üstleniyor. Tataristan, tarım, enerji, petrokimya ve pek çok sanayi alanında da önemli faaliyetlere sahip. Tataristan, önemli insan kaynağına sahip” dedi. 

    Başkonsolos Podyelışev “Türkiye ve Rusya arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çabalarımız artarak sürecek” diye ekledi.

    'TÜRK İŞ DÜNYASI İÇİN TATARİSTAN'DA ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR'

    Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Rusya ile ticaret hacminin arttığına işaret ederek "Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2018 yılında, 2017'ye oranla yüzde 14 artarak 25,4 milyar dolara ulaştı" dedi. 

    Özilhan, Tataristan'ın yatırım ve ekonomik potansiyeli çok güçlü olduğunu belirterek, "Tataristan'da, Türk iş dünyası için petrokimya, otomotiv ve makine sanayi, tarım, enerji gibi alanlarda önemli fırsatlar var. Türkiye ile Rusya arasında var olan ticaret hacminin, gerçek potansiyelini yansıtmıyor. Rusya genelinde ikili ticaret hacmi hedefimiz olan 100 milyar dolara ulaşmanın yanı sıra, Tataristan Cumhuriyeti ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizi artırmamız gerekiyor. Bunun için  de çabalarımız sürüyor" diye ekledi. 

    İlgili konular:

    Rusya ile ekonomik ilişkileri değerlendiren Pekcan: Amaç, 100 milyar dolar hedefine ulaşmak için yeni yollar bulmak
    Pekcan: Tataristanlı firmaların yatırımlarını her zaman desteklemeye hazırız
    Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov: Türkiye ve Tataristan turizm ve inşaat sektörlerinde önemli adımlar atacak
    Erdoğan, Tataristan Devlet Başkanı’nın 'Tataristan Cumhuriyeti Günü'nü kutladı
    Etiketler:
    anlaşma, tarım, sağlık, otomotiv, doğalgaz, Petrokimya, turizm, Rüstem Minnihanov, Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi bölgesi, Helal, müslüman, işbirliği, yatırım, Rusya, Tataristan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek
    Karikatür
    ‘ABD, Türkiye’ye S-400 alımını ertelemeyi teklif etti’
    İnfografik
    İdlib’deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet