Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov: Rusya’da yaşayan 20 milyon Müslümana helal gıda arzı için Türkiye’yle çalışacağız

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov “Türkiye-Tataristan arasında çeşitli belediyeler arası 17 anlaşma yürürlükte. Haftanın 6 günü İstanbul-Kazan arası direkt sefer var ki yakında direkt seferler her gün gerçekleşmeye başlayacak” dedi.
‘TÜRKİYE 2 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YATIRIM YAPTI’
Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov “Her yıl birkaç kez güzel ülkenizi ziyaret ediyorum. Ülkelerimiz, devletimiz arasında birleştirici halka olarak çalışıyoruz. Hem Cumhurbaşkanı hem TBMM Başkanı hem de çeşitli bakanlar bizi ziyaret etti. Bir sonraki komisyon toplantımız da Kazan kentinde olacak. Türkiye'den bize 2 milyar dolardan daha fazla yatırım yapıldı. İş dünyasına ve Türkiye hükümetine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Türkiye ile helal gıda alanında da işbirliği yapacaklarına işaret eden Minnihanov "Rusya'da 20 milyon Müslüman nüfus yaşıyor. Helal ürünlerin üretilmesi sürecinde Türkiye ile birlikte çalışacağız " dedi.
Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov “Türkiye-Tataristan arasında çeşitli belediyeler arası 17 anlaşma yürürlükte. Haftanın 6 günü İstanbul-Kazan arası direkt sefer var ki yakında direkt seferler her gün gerçekleşmeye başlayacak” dedi. pic.twitter.com/hP1Wh5Co8X— Elif Sudagezer (@elifsudagezer) 16 Mayıs 2019
‘ULUSLARARASI SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI YÖNÜNDE PLANLAR VAR’
Tataristan’da uluslararası sanayi bölgesi kurma yönündeki planlarından bahseden Minnihanov "Türkiye'deki tecrübeden faydalanılarak bu uluslararası sanayi bölgesini kurulabiliriz diye düşünüyoruz." dedi.
RUSYA BAŞKONSOLOSU PODYELIŞEV: 100 MİLYAR HEDEFİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ
Başkonsolos Podyelışev “Türkiye ve Rusya arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çabalarımız artarak sürecek” diye ekledi.
'TÜRK İŞ DÜNYASI İÇİN TATARİSTAN'DA ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR'
Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Rusya ile ticaret hacminin arttığına işaret ederek "Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2018 yılında, 2017'ye oranla yüzde 14 artarak 25,4 milyar dolara ulaştı" dedi.
Özilhan, Tataristan'ın yatırım ve ekonomik potansiyeli çok güçlü olduğunu belirterek, "Tataristan'da, Türk iş dünyası için petrokimya, otomotiv ve makine sanayi, tarım, enerji gibi alanlarda önemli fırsatlar var. Türkiye ile Rusya arasında var olan ticaret hacminin, gerçek potansiyelini yansıtmıyor. Rusya genelinde ikili ticaret hacmi hedefimiz olan 100 milyar dolara ulaşmanın yanı sıra, Tataristan Cumhuriyeti ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizi artırmamız gerekiyor. Bunun için de çabalarımız sürüyor" diye ekledi.
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