Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov: Rusya’da yaşayan 20 milyon Müslümana helal gıda arzı için Türkiye’yle çalışacağız

Türkiye-Tataristan İş Forumu'ndaki konuşmasında Türkiye ile helal gıda alanında da işbirliği yapacaklarına işaret eden Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov "Rusya'da 20 milyon Müslüman nüfus yaşıyor. Helal ürünlerin üretilmesi sürecinde Türkiye ile birlikte çalışacağız " dedi.

© AA / Eren Bozkurt Pekcan: Tataristanlı firmaların yatırımlarını her zaman desteklemeye hazırız

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Tataristan İş Forumu İstanbul’da gerçekleşiyor. Forumun açılışında Türkiye- Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podyelışev, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov konuşma yaptı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov “Türkiye-Tataristan arasında çeşitli belediyeler arası 17 anlaşma yürürlükte. Haftanın 6 günü İstanbul-Kazan arası direkt sefer var ki yakında direkt seferler her gün gerçekleşmeye başlayacak” dedi.

‘TÜRKİYE 2 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YATIRIM YAPTI’

Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov “Her yıl birkaç kez güzel ülkenizi ziyaret ediyorum. Ülkelerimiz, devletimiz arasında birleştirici halka olarak çalışıyoruz. Hem Cumhurbaşkanı hem TBMM Başkanı hem de çeşitli bakanlar bizi ziyaret etti. Bir sonraki komisyon toplantımız da Kazan kentinde olacak. Türkiye'den bize 2 milyar dolardan daha fazla yatırım yapıldı. İş dünyasına ve Türkiye hükümetine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile helal gıda alanında da işbirliği yapacaklarına işaret eden Minnihanov "Rusya'da 20 milyon Müslüman nüfus yaşıyor. Helal ürünlerin üretilmesi sürecinde Türkiye ile birlikte çalışacağız " dedi.

Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov “Türkiye-Tataristan arasında çeşitli belediyeler arası 17 anlaşma yürürlükte. Haftanın 6 günü İstanbul-Kazan arası direkt sefer var ki yakında direkt seferler her gün gerçekleşmeye başlayacak” dedi. pic.twitter.com/hP1Wh5Co8X — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) 16 Mayıs 2019

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‘ULUSLARARASI SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI YÖNÜNDE PLANLAR VAR’

Tataristan’da uluslararası sanayi bölgesi kurma yönündeki planlarından bahseden Minnihanov "Türkiye'deki tecrübeden faydalanılarak bu uluslararası sanayi bölgesini kurulabiliriz diye düşünüyoruz." dedi.

© Sputnik / Tuğba Bolat Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov: Türkiye ve Tataristan turizm ve inşaat sektörlerinde önemli adımlar atacak

Turizm, petrol işleme, petrokimya, gemi, uçak, helikopter, doğalgaz aktarımı, polimer, kauçuk, elektronik, tıbbi cihaz ve tarım alanında çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye ile enerji, petrokimya, otomotiv, IT, sağlık, inşaat, tarım ve turizm alanında işbirliğine hazırız. KOBİ'lerin de desteklenmesi Tataristan'ın önemli stratejileri arasında yer alıyor. Yüksek teknoloji şirketlerimizin Türkiye'de faal olmasını isteriz” diye ekledi.

RUSYA BAŞKONSOLOSU PODYELIŞEV: 100 MİLYAR HEDEFİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podyelışev ise Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov adına konuşma yaptığını ifade ederek “Tataristan, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticaret hacmini geliştirmede öncü görevi üstleniyor. Tataristan, tarım, enerji, petrokimya ve pek çok sanayi alanında da önemli faaliyetlere sahip. Tataristan, önemli insan kaynağına sahip” dedi.

Başkonsolos Podyelışev “Türkiye ve Rusya arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çabalarımız artarak sürecek” diye ekledi.

'TÜRK İŞ DÜNYASI İÇİN TATARİSTAN'DA ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR'

Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Rusya ile ticaret hacminin arttığına işaret ederek "Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2018 yılında, 2017'ye oranla yüzde 14 artarak 25,4 milyar dolara ulaştı" dedi.

Özilhan, Tataristan'ın yatırım ve ekonomik potansiyeli çok güçlü olduğunu belirterek, "Tataristan'da, Türk iş dünyası için petrokimya, otomotiv ve makine sanayi, tarım, enerji gibi alanlarda önemli fırsatlar var. Türkiye ile Rusya arasında var olan ticaret hacminin, gerçek potansiyelini yansıtmıyor. Rusya genelinde ikili ticaret hacmi hedefimiz olan 100 milyar dolara ulaşmanın yanı sıra, Tataristan Cumhuriyeti ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizi artırmamız gerekiyor. Bunun için de çabalarımız sürüyor" diye ekledi.