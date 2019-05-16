Rus vekil: Matviyenko'nun Türkiye ziyareti yasama organları arasındaki ilişkileri geliştirme amaçlı mantıklı bir adım

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Koordinatör Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko başkanlığındaki Rus heyetin Ankara ziyaretinin parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesine devam edilmesi için mantıklı bir adım olduğunu ifade etti.

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko başkanlığındaki Konsey heyeti Türk hükümet temsilcileri ve parlamenterlerle görüşmek için Ankara’ya resmi ziyarette bulundu.

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Koordinatör Yardımcısı Dmitriy Savelyev, ziyaretin ikili ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir adım olacağını ifade etti.

Savelyev “Rusya ve Türkiye liderlerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iki taraf için de faydalı işbirliğine yönelik ciddi çabaları temasların güçlendirilmesi için koşullar yaratıyor. Bugün Türkiye, Rusya’nın ticari partnerleri arasında altıncı sırada. İki ülke Astana formatında Suriye krizinin çözümünde başarılı şekilde ilerliyor, Türkiye’nin 81 ili Rusya’nın bölgeleriyle işbirliğini arttırıyor” ifadelerini kullandı.

Uzlaşılması gereken konular olduğunu da ekleyen Savelyev, bunun için parlamentolar düzeyindeki faaliyetlerin ve parlamenterler arası işbirliğinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Savelyev “Matviyenko’nun ziyareti parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mantıklı bir devam oldu. Hukuki ve anlaşmalara yönelik temel oluşturulmalı, liderler arasında varılan anlaşmaların uygulanması için ortak yaklaşımlar geliştirilmeli, yasama görevi deneyimleri paylaşılmalı. Türkiye parlamentosu ile Duma ve Federasyon Konseyi arasında üst düzey komisyonun çalışmalarına başlaması yönünde hazırlıklar yapılıyor. Bu, oluşan durumları ele almayı ve iletişimi etkili hale getirmeyi sağlayacak” dedi.