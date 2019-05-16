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19:36 16 Mayıs 2019
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    Kültür Mirası Enstitüsü Başkan Yardımcısı Yevgeniy Bahrevskiy

    Rus Türkologlardan 'Türkiye'deki Rusya imgesi' kitabı

    © Sputnik /
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    Tatiana Şuvalova
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    Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kültür Mirası Enstitüsü'nde, enstitü Başkan Yardımcısı Yevgeniy Bahrevskiy ve Türkolog İrina Svistunova'nın 'Türkiye'deki Rusya imgesi. Tarihsel gelişim ve güncel durum' başlıklı kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

    Moskova’daki Kültür Mirası Enstitüsü’ndeki tanıtımı yapılan ‘Türkiye’deki Rusya imgesi. Tarihsel gelişim ve güncel durum’ başlıklı kitapta, yazarlar Türkiye’deki Rusya imgesini ikili ilişkilerin başladığı 15. yüzyıldan günümüze kadar uzanan dönem içindeki zengin tarihsel bulgular üzerinden ele alıyor.

    Kitapta yazarlar Türkiye’deki Rusya imgesini ikili ilişkilerin başladığı 15. yüzyıldan günümüze kadar uzanan dönem içindeki zengin tarihsel bulgular üzerinden ele alıyor.

    Bahrevskiy, Sputnik’e yaptığı açıklamada “Son yıllarda doğu araştırmaları, çalışmaları yapılıyor. Rusya’nın Hindistan’daki, Japonya’daki, Çin’deki imgesine yönelik… Birkaç yıl önce Türkiye’ye yönelik de böyle bir girişimde bulunulmuştu ancak makaleler derlenmemişti ve daha dar kapsamlıydı. Bu nedenle biz de daha temelli bir araştırma yapmaya karar verdik. Nasıl bir Rusya imgesi bulunduğundan hareketle devletin kültürel politikasını bilimsel temellere taşımak durumundayız” ifadelerini kullandı.

    Rus Türkologlardan ‘Türkiye’deki Rusya imgesi’ kitabı
    © Sputnik /
    Rus Türkologlardan ‘Türkiye’deki Rusya imgesi’ kitabı

    ‘15. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE KADAR OLAN DÖNEMİ KAPSIYOR’

    Türkolog Svistunova ise kitapta 15. yüzyıldan günümüze kadarki dönemi ele aldıklarını ifade etti.

    Birinci Dünya Savaşı ve iki taraftaki reform dönemlerinin de kitapta yer bulduğunu belirten Sbvistunova “Kitabın üçüncü bölümünde Beyaz Ruslar’ın göç dönemindeki Rusya imgesi ele alınıyor,zira bu dönem Türkiye’nin kültürel tarihinde önemli bir unsur. Bir diğer bölümde de Kurtuluş Savaşı dönemine değiniliyor. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, Soğuk Savaş sonrası dönem ve 2016’daki kriz ile bu krizin üstesinden gelindiği dönem yer alıyor” dedi.

    Türk-Rus Klasik Müzik Festivali'nin açılış gecesinde, Rusya’nın en önemli ödüllerinden biri olan ‘Ulusal Kültür Mirası’ ödülüne sahip olan Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası Şefi Vladimir Spivakov “Büyük bir geleneği devam ettiriyoruz. Bu gelenek yüzden fazla yıl önce Rusya’nın çok saygı duyduğu büyük vizyon sahibi bir adam tarafından başlatıldı. Büyük bir vizyona sahipti ve o Atatürk’tü. O zamanlar Sovyetler Birliği’nin çok iyi bir dostuydu. Yüz yıldan fazla bir süre önce, Atatürk, Dmitri Şostakoviç ve David Oistrakh’ı Türkiye’ye davet etmişti. Yüzden fazla bir yıl sonra biz hala bu mükemmel müzik yapma fikrini devam ettiriyoruz. Çünkü müzik aşktır. Müzik saldırganlık değil, güzelliktir” dedi.
    © Fotoğraf : Türk Rus Klasik Müzik Festivali organizatörleri
    İlk kez Türk ve Rus sanatçıları bir araya getiren Türk-Rus Klasik Müzik Festivali’nden göz alıcı kareler
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    ‘RUSYA’DAKİ TÜRKİYE İMGESİ ÜZERİNDE DE ÇALIŞMAYI PLANLIYORUZ’

    Svistunova, kitabı yazma sürecindeki araştırmaları sırasında çok katmanlı bir Rusya imgesine rastladıklarını, bahsi geçen her dönemin bu imge üzerinde iz bıraktığını ifade etti.

    Svistunova “Bu önemli bir çalışma zira insanlar genelde kendi ülkelerine sadece olumlu bakıyor. Yani sözgelimi Ruslar Rusya’yı güçlü, aydınlık, derin ve kültürlü olarak görüyor. Burada ise komşularınızın sizi biraz farklı bir şekilde görmesi gerçeğiyle karşı karşıya kalıyorsunuz, bu da kendimizi nasıl gördüğümüzü, bu gördüklerimizin ne kadar doğru olduğu hakkında düşünmemiz için bir neden sunuyor. Çalışmalar henüz sona ermedi, iki taraflı bir çalışma yapmayı ve Rusya’daki Türkiye imgesi ile ilgili de bir kıyaslama sunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

    Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Sovyetler'in Naziler'e karşı zaferinin 74. yıldönümü kutlandı 
    © Fotoğraf : Twitter/rusya_istanbul
    Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Sovyetler'in Naziler'e karşı zaferinin 74. yıldönümü kutlandı 
    ‘RUSLAR TÜRKİYE’DE HÂLÂ ÇOCUKLARI KORKUTMA ARACI, AMA İLGİNÇTİR Kİ İLİŞKİLERİMİZ KORUNUYOR’

    Bahrevskiy, araştırmaları sırasında şaşırtıcı bir hususla karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi: “Sözgelimi Türkiye’de hâlâ ‘Moskof geldi’ söylemi kullanılıyor. Bir anne çocuğunu korkutmak istediğinde ‘Seni Moskova’ya verelim’ diyor. Ruslar hâlâ Türk halk kültüründe çocukları korkutmaya yönelik bir unsur. Tüm bunlara rağmen ilişkilerimizin muhafaza ediliyor olması ilginç.” 

    Çeviren: Tuğba Bolat

    Etiketler:
    İrina Svistunova, Yevgeniy Bahrevskiy, Kültür, Moskova, Türkolog, Rusya
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