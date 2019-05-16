Moskova’daki Kültür Mirası Enstitüsü’ndeki tanıtımı yapılan ‘Türkiye’deki Rusya imgesi. Tarihsel gelişim ve güncel durum’ başlıklı kitapta, yazarlar Türkiye’deki Rusya imgesini ikili ilişkilerin başladığı 15. yüzyıldan günümüze kadar uzanan dönem içindeki zengin tarihsel bulgular üzerinden ele alıyor.

Kitapta yazarlar Türkiye’deki Rusya imgesini ikili ilişkilerin başladığı 15. yüzyıldan günümüze kadar uzanan dönem içindeki zengin tarihsel bulgular üzerinden ele alıyor.

Bahrevskiy, Sputnik’e yaptığı açıklamada “Son yıllarda doğu araştırmaları, çalışmaları yapılıyor. Rusya’nın Hindistan’daki, Japonya’daki, Çin’deki imgesine yönelik… Birkaç yıl önce Türkiye’ye yönelik de böyle bir girişimde bulunulmuştu ancak makaleler derlenmemişti ve daha dar kapsamlıydı. Bu nedenle biz de daha temelli bir araştırma yapmaya karar verdik. Nasıl bir Rusya imgesi bulunduğundan hareketle devletin kültürel politikasını bilimsel temellere taşımak durumundayız” ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Rus Türkologlardan ‘Türkiye’deki Rusya imgesi’ kitabı

‘15. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE KADAR OLAN DÖNEMİ KAPSIYOR’

Türkolog Svistunova ise kitapta 15. yüzyıldan günümüze kadarki dönemi ele aldıklarını ifade etti.

Birinci Dünya Savaşı ve iki taraftaki reform dönemlerinin de kitapta yer bulduğunu belirten Sbvistunova “Kitabın üçüncü bölümünde Beyaz Ruslar’ın göç dönemindeki Rusya imgesi ele alınıyor,zira bu dönem Türkiye’nin kültürel tarihinde önemli bir unsur. Bir diğer bölümde de Kurtuluş Savaşı dönemine değiniliyor. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, Soğuk Savaş sonrası dönem ve 2016’daki kriz ile bu krizin üstesinden gelindiği dönem yer alıyor” dedi.

© Fotoğraf : Türk Rus Klasik Müzik Festivali organizatörleri İlk kez Türk ve Rus sanatçıları bir araya getiren Türk-Rus Klasik Müzik Festivali’nden göz alıcı kareler 8

Svistunova, kitabı yazma sürecindeki araştırmaları sırasında çok katmanlı bir Rusya imgesine rastladıklarını, bahsi geçen her dönemin bu imge üzerinde iz bıraktığını ifade etti.

Svistunova “Bu önemli bir çalışma zira insanlar genelde kendi ülkelerine sadece olumlu bakıyor. Yani sözgelimi Ruslar Rusya’yı güçlü, aydınlık, derin ve kültürlü olarak görüyor. Burada ise komşularınızın sizi biraz farklı bir şekilde görmesi gerçeğiyle karşı karşıya kalıyorsunuz, bu da kendimizi nasıl gördüğümüzü, bu gördüklerimizin ne kadar doğru olduğu hakkında düşünmemiz için bir neden sunuyor. Çalışmalar henüz sona ermedi, iki taraflı bir çalışma yapmayı ve Rusya’daki Türkiye imgesi ile ilgili de bir kıyaslama sunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bahrevskiy, araştırmaları sırasında şaşırtıcı bir hususla karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi: “Sözgelimi Türkiye’de hâlâ ‘Moskof geldi’ söylemi kullanılıyor. Bir anne çocuğunu korkutmak istediğinde ‘Seni Moskova’ya verelim’ diyor. Ruslar hâlâ Türk halk kültüründe çocukları korkutmaya yönelik bir unsur. Tüm bunlara rağmen ilişkilerimizin muhafaza ediliyor olması ilginç.”

Çeviren: Tuğba Bolat