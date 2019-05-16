Rusya'daki Türk diasporası Moskova'da buluştu

© Fotoğraf : Türk Rus Klasik Müzik Festivali organizatörleri İlk kez Türk ve Rus sanatçıları bir araya getiren Türk-Rus Klasik Müzik Festivali’nden göz alıcı kareler 8

Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Sputnik’e etkinlik ile ilgili demeç verdi: “Diaspora açısından bunun gibi etkinlikler çok önemli, özellikle okul konusu çoktan gündemdeydi. Rusya’daki diasporamızın 6 bin 200 çocuğu var mesela. Hepsi Rus eğitim sistemine entegre olacaklar. Bu yüzden uluslararası bir okul açılabilir ancak belli koşullar var, hem Rus hem Türk eğitim standartlarına uygun olmalı. Bu konuda eğitim kurumları ile görüşmeler sürdürüyoruz. Eğitim bakanlığının aldığımız cevaba göre Antalya’da eğitim veren uluslarası Rus okulu olsa karşılıklı olarak Moskova’da da açılabilir. Bu okulda Rus toplumunda yaşayan çocuklar Türk kültürünü de bilecekler” diye söyledi.

Rus-Türk İş Adamlari Birliği eşbaşkanı Sabahattin Yavuz, Rusya-Türkiye arasında gelişen ekonomik ve ticari ilişkilerinin iyi olduğunu kaydederek iki devlet başkanların hedef koyduğu ticaret hacmimizin belli olduğunu söyledi. Yavuz, “Bu yönde çalışmalarımız iyi bir şekilde devam ediyor. Son rakamlara baktığımız zaman ticaret hacmimiz gayet iyi noktalarda. Ancak bunun dışında bugün yapılan DTİK toplantının boyutu aslında iki ülke arasında gelişen ticari ve ekonomik ilişkilerin dışında iki ülke arasında etkileşimi ve toplumsal ilişkilerin üzerine kurulabilecek olan bir yapı ile ilgili. Bunun üzerine toplumsal ve ekonomik ilişkiler nasıl daha geliştirilebilir, daha iyi düzeye getirilebilir? Rusya ve Avrasya’da yaşayan Türk toplumunun, Türk diasporasının buradaki sorunları nelerdir? Bununla ilgili bir toplantı gayet başarılı geçti” diye açıkladı.