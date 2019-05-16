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22:36 16 Mayıs 2019
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    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan

    CHP'li Tezcan, YSK'nın İstanbul kararı hakkında konuştu: İptal gerekçesi bulamadılar, iptal bahanesi yarattılar

    © Fotoğraf : CHP
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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, YSK'nın verdiği İstanbul kararıyla ilgili, "İptal gerekçesi bulamadılar, iptal bahanesi yarattılar" dedi.

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    © AA / Gökhan Balcı
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    YSK İstanbul seçimini iptaline ilişkin gerekçeli kararını henüz açıklamadı. RS FM'de Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan gerekçeli kararın hala açıklanmaması ile ilgili olarak, "Açıklamadılar çünkü yazamıyorlar. Vicdanlarıyla, hukukla değil, talimatla karar verdiler. Gerekçe yok, olmayan gerekçeyi bulmaya çalışıyorlar. İptal gerekçesi bulamadılar, iptal bahanesi yarattılar" diye konuştu.

    Gerekçeli kararda hakimlerin nelere açıklık getirmeleri gerektiğini de anlatan Tezcan, "2 Mart'a kadar itiraz olmayan sandık kurulları neden bugün iptal kararına sebep oldu? Mustafakemalpaşa kararından neden dönüldü? Seçimin sonuçlarına etki etti dedikleri sandık kurulları hangileri, nasıl atandılar, hangi isimler kamu görevlisi değil? Kurullar böyle oluştuktan sonra hangi işlemleriyle seçim sonucunu etkilemişler? 16 bin oyu torbadan alıp Ekrem İmamoğlu'nun hanesine nasıl yazmışlar? Bunu görmek istiyoruz" dedi.

    "BU BÜYÜK BİR SKANDAL"

    Faik Öztrak
    © AA / Volkan Furuncu
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    Geçtiğimiz Ocak ayında 'FETÖ'nün sözde 'belediyeler imamı' olduğu iddiasıyla tutuklanan Erkan Karaaslan verdiği ifadede, kendisini Aydın’da gazetecilik yapan Serkan Seyhan isimli birinin ziyaret ettiğini, “Özlem Çerçioğlu ve Ekrem İmamoğlu hakkında, beyanda bulunursan tahliye olacaksın, aksi taktirde hüküm giyeceksin"dediğini söylemişti.

    Bülent Tezcan konu hakkında, "Serkan Seyhan haberden sonra sosyal medya hesabından cezaevine gittiğini doğruladı. Bu büyük bir skandal. Bu sanıkla bir akrabalık ilişkisi, yakınlığı olmamasına rağmen nasıl cezaevine giriyor? Seyhan'ın oraya girebilmesi, bu kumpası yapabilme gücünde olan birilerinin bu işi planladığını gösteriyor" dedi.

    Karaarslan'ın ifadesinde 'Bakanlar bana ve aileme ulaştılar, belediye başkanları aleyhine beyanda bulunmamı istediler' dediğini de belirten Tezcan, "İktidar eliyle yapılmış ciddi bir kumpasla karşı karşıyayız. Hükümet bununla ilgili töhmet altında, çıkıp açıklama yapmak zorunda. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Hükümet FETÖ ile mücadele etmiyor, FETÖ meselesini gücü yetmediği rakiplerine karşı bir malzeme olarak kullanıyor" açıklamasını yaptı.

    Etiketler:
    Sadi Güven, İstanbul, Ekrem İmamoğlu, CHP, YSK, AK Parti, Bülent Tezcan
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