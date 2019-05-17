Rus uzman: Türkiye, ağabeyi gibi görmediği ABD’ye karşı gelmekten korkmuyor

Perenciyev "Bu işbirliği ABD’nin şiddetli baskılarının olduğu bir ortamda sürüyor. Bu baskıdan, anlaşmanın yerine getirilmesinden korkmuyorlar. Bu, Türkiye’nin amaçları, çıkarları ve önceliklerinin ne kadar net olduğunu gösteriyor" dedi.
S-400’leri alması nedeniyle Türkiye’nin ABD’nin yaptırımları ile karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken Perenciyev şunları söyledi: "Türkiye’nin bu riskleri hesaplaması, çıkar ve amaçlarını net bir şekilde belirlediğinde, ABD’ye karşı gelmekten korkmadığında, onu kendisine emir, komuta verebilecek bir ağabeyi gibi görmediğinde bir devletin neler başarabileceğini gösteriyor. Bu şartlar altında ne olursa olsun işbirliği gerçekleşirse, Ankara ile Moskova bir sonuca ulaşırsa, bu durum yalnızca Rusya’nın değil, onunla gelecekte işbirliği yapacak diğer ülkelerin de Türkiye’ye saygı duymasına neden olur."
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye ile S-400 anlaşmasının tüm hızıyla aksamadan uygulanmaya devam ettiğini belirtmişti.
Çeviri: Tuğba Bolat
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