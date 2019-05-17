'Türkiye'nin bağımsız politik aktör olması Amerikalıların hoşuna gitmedi'

ABD Başkanı Trump, yaptığı yazılı açıklamayla, Türkiye'yi GTS programından çıkardığını açıklamıştı.

Moskova Devlet Üniversitesi Dünya Politikası Fakültesi’nden Doç. Dr. Aleksey Fenenko, Sputnik’e açıklamasında, Trump’ın bu kararının iki ülke çıkarlarının birbirinden uzaklaşmaya devam ettiğinin göstergesi olduğunu söyleyerek bu konuda şu yorumda bulundu:

"Bu süreç, soğuk savaş sona erdikten sonra Türkiye ve ABD’nin çok az ortak çıkarı olduğunun anlaşıldığı 21. yüzyılın ilk yıllarında başladı. Amerikalılar şimdi seçimini açık açık Türkiye düşmanı YPG’den yana yapıyor, Bulgaristan ve Kıbrıs ile ilişkileri geliştirmeyi tercih ediyor. Türkler bunu çok iyi anlıyor, ABD’nin nereye yüz tuttuğunu, farklı öncelikleri ve Ortadoğu’da Suudi Arabistan gibi başka müttefikleri olduğunu görüyor. ABD ve Türkiye’nin çıkarları birbirinden uzaklaşmaya devam edecek."

Halihazırda Türkiye ve ABD’yi yan yana tutan tek şeyin NATO olduğunu dile getiren Fenenko, "Aslında ABD, Türkiye’nin stratejik değerinin farkında. Buna rağmen, Türkiye’ye yönelik toprak iddiası olan Bulgaristan’a destek veriyor. Amerikalılar YPG’ye destek veriyor. Tüm bunlar ABD’nin açık biçimde Türkiye’yi kendi sisteminin dışına ittiğini gösteriyor. Ankara da bunu anlıyor ve bundan gereken sonuçları çıkarıyor. Türkiye, Ortadoğu’da bağımsız politika yürütmesi ve ABD’nin küçük ortağı olmaması gerektiğini biliyor" ifadelerini kullandı.

ABD’nin eskiden Türkiye’ye, Sovyetler Birliği’ne karşı bir kale gözüyle baktığını söyleyen Fenenko, "ABD için Türkiye, görevi Sovyetler Birliği’ni Karadeniz’de kapalı tutmak ve Akdeniz’e çıkmasına izin vermemek olan küçük ortaktı. Ama Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra doğal olarak şu soru ortaya çıktı: Peki, ya sonra? Sonra Türkiye bağımsız politik aktör haline geldi, kendi projeleri ortaya çıktı ve bu elbette Amerikalıların hoşuna gitmedi, çünkü bu ABD’nin görüşüne göre çok daha önemli müttefik olan Körfez monarşilerinin çıkarlarına dokunuyordu" diye konuştu.