19 Mayıs’ın 100. yılında 100 sayfa

Cumhuriyet Gazetesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılında tam yüz sayfa olarak çıkıyor. Kağıt kıtlığı, dağıtım zorlukları ve siyasi baskılara ragmen bu kadar iddialı bir işe neden girdiğini gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya RSFM’e anlattı.

“Bir aylık bir çalışmanın ürünü. Yılbaşından sonra karar vermiştik, arkadaşlarımla konuştuk, o gün 100 sayfa yazalım dedik. Pekçok isimle konuştuk, bize özel yazılar var. Farklı bir gazete görecek okurlarımız. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Nobel Ödüllü Aziz Sancar’ın Cumhuriyet’e özel yazılarını okuyacaklar” diyen Küçükkaya şöyle devam etti:

'RUS BÜYÜKELÇİSİ DE ATATÜRK’Ü YAZDI'

“Ekrem İmamoğlu, arkadaşımıza 19 Mayıs’ı ve Atatürk’ü anlattı ki, 23 Haziran seçimi öncesi bu roportaj çok konuşulacak. Basketbolcumuz Mehmet Okur bize bir yazı yazdı. Sanatçı İdil Biret yazdı”

Rus Büyükelçisi Alexei V. Erkhov’un da 19 Mayıs’ın 100. Yılı için hazırlanan sayıya özel bir roportaj verdiğini söyleyen Küçükkaya, “Sayın Büyükelçi hem 1919’da Moskova-Ankara arasındaki ilişkileri, hem de Mustafa Kemal ile Moskova arasındaki diyaloğu anlattı. Gönlümüz isterdi ki bu özel sayıyı çok basalım ama kısıtlı sayıda olacak. Fiyatını değiştirmiyoruz ama sadece 70.000 adet basacağız” dedi.

CEZAEVİNDEKİ CUMHURİYETÇİLER İÇİN GİRİŞİM

Küçükkaya, cezaevine giren eski Cumhuriyet çalışanları içinde şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlarımızın hukuksuz yere yargılandığını sürekli manşetten verdik. İstinaf sürecinde etkimiz olduğunu düşünüyorum. 5 yıldan az ceza alan arkadaşlarımızın işlerinden ailelerinden ayrılmamaları gerektiğini söyledik. Bu konuda ceza yasasına bir madde ekleneceğine dair Adalet Bakanlığı kulislerinden bazı bilgiler geldi. Biz de takipçisi olacağız. Kimse Cumhuriyet ile FETÖ’yü yanyana koyamaz. Bu gazete Kurtuluş Savaşı’nda kurulmuş, bu ülkenin kurucusu Atatürk’ün harcını koyduğu bir gazetedir”

19 Mayıs 1919'un 100. yılında 100 sayfa Cumhuriyet



Tarihçiler, bilim insanları, siyasetçiler, sanatçılar, edebiyatçılar, yazarlar, sporcular ve gençler yazdı... #19Mayıs1919 https://t.co/HyPRxcynBf pic.twitter.com/udPzcqqulk — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 18, 2019

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