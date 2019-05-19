Rusya parlamentosundan 19 Mayıs mesajı

Rusya’nın parlamentosu Devlet Duması adına Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve tüm Türk halkına tebriklerini iletti.

Savelyev’in kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanı! Müsaadenizle bizzat sizlerin ve şahsınızda tüm dost Türk halkının 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarım!

Cumhuriyetin bağımsızlığı için mücadelenin başladığı Türkiye tarihinin bu en önemli gününü kutlama geleneği, Türklerin özgürlüğü seven ve güçlü ulusal karakterini canlı bir şekilde ortaya koyuyor.

Gençlerle çalışmak, her ulusun öz bilincinin oluşumunda belirleyici bir faktör olup, söz konusu faktör Türkiye'de en üst düzeyde bulunuyor.

Siz, parlak, yetenekli bir politikacı ve deneyimli devlet adamı olarak, sadece ve sadece ülkenin ulusal çıkarlarına dayanarak dost Türkiye’yi kalkınma ve refah yolunda yürütüyorsunuz.

Bu günde her Türk aileye içtenlikle mutluluk, refah, evde huzur ve esenlikler dilerim!"