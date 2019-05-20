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12:27 20 Mayıs 2019
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    Çetin Osman Budak

    CHP'li Budak: Seçim iptali kararı ülke risk primini yüzde 25.88 yükseltti

    © Fotoğraf : CHP
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    Yurdagül Şimşek
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    CHP’nin ekonomist milletvekillerinden Çetin Osman Budak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin yenilenme kararının Türkiye’nin risk primini 1,5 ayda yüzde 25.88 yükselttiğini belirterek, “Bugün ise risk primi 500 puan sınırına yaklaştı” dedi.

    CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, AK Parti iktidarının aldığı siyasi ve ekonomik kararların Türkiye’nin, uluslararası arenada borçlanma maliyetine etkisini araştırdı.

    Budak’ın yaptığı çalışmaya göre, “Bir ülkenin hazinesinin veya şirketinin ihraç ettiği borçlanma senetlerini vadesi geldiğinde ödememesi riskine karşılık, yatırımcının satın aldığı bir sigorta” olarak gösterilen CDS, Türkiye açısından olumsuz bir seyir izledi.

    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan
    © Fotoğraf : CHP
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    Ağır kur krizinin yaşandığı 2018 yılı Ağustos ayının sonları ve Eylül başında 574.28 baz puana kadar yükselen CDS, bu tarihten sonra bir süre gerileme eğilimine girdi. 5 Şubat 2019’da 298.68’e kadar gerileyen CDS, seçim dönemindeki belirsizliğin etkisiyle yükselişe geçti ve 29 Mart itibarıyla 425.95 baz puana ulaştı.

    1 Nisan’da 391.60’a gerileyen CDS, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin de etkisiyle yükseliş trendine girdi. YSK’nın İstanbul seçimini iptal ettiği 6 Mayıs’ta 437.86 baz puan olan CDS, takip eden 7 Mayıs’ta 464.97, 8 Mayıs’ta 475.02 baz puan oldu. 15 Mayıs itibarıyla 492.98’e ulaşan CDS, 1 Nisan’dan bu yana yüzde 25.88 oranında artış göstermiş oldu.

    'DAR GELİRLİNİN BÜTÇESİNE EL KOYDULAR'

    CHP’li Çetin Osman Budak, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede de “Türkiye 31 Mart’ta yerel seçimler için sandık başına gitti. 1 Nisan sabahından itibaren AKP, sandıktaki yenilgiyi ve halkın verdiği demokrasi dersini bir türlü kabullenemedi. Sandıkta kaybettiğini masa başında kazanmaya çalışan AKP Genel Başkanı, aradan geçen 1.5 aylık sürede, bir yandan iş dünyasına yönelik ağır hakaret ve tehditler savurmaya devam ederken, diğer yandan CHP'sabit gelirli vatandaşların zaten kısıtlı olan bütçelerine bile el koymaya başladı. Bunu enflasyon yoluyla doğrudan yaparken, Türkiye’nin uluslararası alanda ekonomik ve siyasi itibarını olumsuz etkileyen adımları atmaktan da geri kalmadılar. Bunun en somut göstergelerinden birisi ise Türkiye’nin borçlanma risk primini gösteren CDS’deki artışlar oldu” dedi.

    CHP’li Budak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    © AA / Metin Aktas
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    'RİSK PRİMİ TAVAN YAPTI'

     “Seçimin hemen öncesinde 425 baz puan olan CDS, AKP’nin, İstanbul, İzmir ve Ankara belediyelerini kaybetmesiyle birlikte piyasada yaşanan rahatlamanın etkisiyle 1 Nisan itibarıyla 391.6’ya kadar geriledi. Ancak yenilgiyi hazmedemeyen AKP Genel Başkanı, içerde ve dışarda yaptığı açıklamalarla gerginliği tırmandırdı. Bugün geldiğimiz noktada CDS, 1 Nisan sabahından bu yana yüzde 25.88 arttı. Başka bir ifade ile Türkiye’nin borcunu ödeyememe ihtimaline karşılık risk primi tavan yaptı. Zaten Merkez Bankası rezervlerinin durumunun ortada olduğu, Türkiye’nin sıcak para bulmakta zorlandığı bir dönemde yaşanan bu gelişme, borçlanmanın maliyetini çok artırdı. Yanı sıra bankaların aktiflerindeki kağıtların değer kaybı yüzünden, bilançolarda da bozulma süreci başladı.”

          TARİH               CDU
      16.05.2019     488.76
      15.05.2019     492.98
      14.05.2019     486.25
      8.05.2019     475.02
      7.05.2019     464.97
      6.05.2019     437.86
      1.04.2019     391.60
      29.03.2019     425.95
      12.09.2018     509.86
    Etiketler:
    Prim, risk, Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), milletvekili, CHP
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