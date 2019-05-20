Kayıt
23:23 20 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    S-500 füze savunma sistemleri

    Rus uzman: Tek bir S-500 sistemi, Türkiye’nin tüm ihtiyacını karşılar

    © Sputnik / Dmitry Vinogradov
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Tatiana Şuvalova
    0 132

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya ile müşterek S-500 sistemi üretmeye ilgi duydukları açıklamasını değerlendiren Rus askeri uzman Koşkin, ABD’nin Rusya’ya karşı düşmanlık ürettiği mevcut jeopolitik durum dikkate alındığında Türkiye’yle S-500 görüşmelerinin zaman alacağını belirtti.

    Rusya’nın en güçlü silahları
    © Sputnik / ALEKSANDER VILF
    'Erdoğan, Rusya ile birlikte S-500 üretmeyi hedefliyor'
    Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Andrey Koşkin, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’nin Rusya’yla işbirliği yapma isteğinin uzak görüşlü ve umut verici olduğunu söyledi.

    “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile birlikte F-35 savaş uçağını üreten ve aynı zamanda Rusya’yla birlikte 5. nesil ileri teknolojisi olan S-500 hava savunma sistemini üreten dünyanın tek ileri gücü inşa etmeye çalışıyor” diyen Koşkin, “S-500’ün çok gizli bir silah olduğunu anlamak lazım. Türkiye’yle birlikte üretilmesi konusunda görüşmelere ihtiyaç var. Tüm bunlar, özellikle ABD’nin Rusya’ya karşı düşmanlık ürettiği mevcut jeopolitik durum dikkate alındığında zaman alacak” diye ekledi.

    Rusya ve Türkiye’nin, S-500 ile kısıtlı kalmaması gerektiğini, askeri-teknik alanda daha geniş işbirliği potansiyelinin olduğunu vurgulayan uzman, “Büyük yarar sağlayacak ve ortak üretilmesi durumunda büyük rağbet görecek diğer silah türleri de var. Rusya ve Türkiye liderlerinin gelecekteki görüşme sırasında politik karar almaları durumunda bu konuda uygulamaya geçilebilir” ifadelerini kullandı.

    'S-500, 2020'DE RUS ORDUSUNA TESLİM EDİLECEK'

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarın ardından gençlerin soruları cevapladı.
    Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan: S-400 olayı bizim için bitmiştir, geri adım atmamız söz konusu değildir
    Rusya Hava Kuvvetleri Özel Komutanlığı Uçaksavar Füze Birlikleri Eski Başkanı Sergey Hatılev ise Rusya’nın geliştirdiği S-500 hava savunma sisteminin 2020 yılında Rus ordusuna teslim edilmeye başlayacağına dikkat çekti.

    Sputnik’e açıklamasında 5. nesil hava savunma sistemiyle ilgili bilgi veren Hatılev, “S-500, 2020’de ordunun envanterine girecek. Bu sistem, kıtalararası balistik füzeleri yok etmek için geliştirildi, aynı zamanda anti uydu silahı olarak kullanılabilir, çünkü dikey menzili 180-186 kilometreyi buluyor. Bu mesafe yakın uzay demek, burada uydu gibi küçük hedeflerin yok edilmesi için bu füzeler kullanılabilir. Füzenin başlığı sadece 6 kg olacak” dedi.

    'TÜRKİYE İÇİN ŞU AŞAMADA ÖNEMLİ ŞEY S-400 İLE İLGİLİ HAZIRLIĞI TAMAMLAMAK'

    Türkiye için şu aşama önemli olan, S-400 ile ilgili hazırlık ve eğitimini tamamlamak olduğunun altını çizen eski komutan, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

    “S-400 tamamen ticari bir anlaşma, tüm evraklar imzalandı, ön ödeme yapıldı, artık geri dönüşü yok. F-35 ile ilgili sorun da çözüme kavuşturulmuş gibi. S-500 ise stratejik olmayan füze savunmanın bir unsuru. 180 km yükseklikteki uydu ve uzay araçlarını vurabiliyor. Ayrıca 400 km menzile sahip olduğu için uçak ve diğer hava hedeflerini vurabiliyor. Yani bir tek S-500 sistemi Türkiye’nin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Tüm bunlar dikkate alındığında şu anda Türkiye’nin S-400’lere ihtiyacı var, önce bu sistemleri alması, incelemesi, yeniden silahlanması, askerlerine eğitim vermesi, tüm hazırlıkları tamamlaması, konuşlandırılacak yerde tatbikatlar yapması, hava hedeflerle ilgili istatistik toplaması lazım. Ardından S-400 sistemini değerlendirip geleceği düşünmesi lazım”.

    Etiketler:
    Andrey Koşkin, S-400, S-500, ABD, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yarışmayı kazanan Anastasiya Popova (ortada), ikinci seçilen Yelizaveta Suturina (sağda), üçüncülük kazanan Tatyana Derbina (solda).
    Sibirya’da güzellerin yarıştığı Miss Çita 2019’dan kareler
    Karikatür
    Venezeülla'ya müdahale iddiası hatırlatılan Trump, 'ekonomik işgalden' yana olduğunu söyledi
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet