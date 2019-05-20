Rus uzman: Tek bir S-500 sistemi, Türkiye’nin tüm ihtiyacını karşılar

Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Andrey Koşkin, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’nin Rusya’yla işbirliği yapma isteğinin uzak görüşlü ve umut verici olduğunu söyledi.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile birlikte F-35 savaş uçağını üreten ve aynı zamanda Rusya’yla birlikte 5. nesil ileri teknolojisi olan S-500 hava savunma sistemini üreten dünyanın tek ileri gücü inşa etmeye çalışıyor” diyen Koşkin, “S-500’ün çok gizli bir silah olduğunu anlamak lazım. Türkiye’yle birlikte üretilmesi konusunda görüşmelere ihtiyaç var. Tüm bunlar, özellikle ABD’nin Rusya’ya karşı düşmanlık ürettiği mevcut jeopolitik durum dikkate alındığında zaman alacak” diye ekledi.

Rusya ve Türkiye’nin, S-500 ile kısıtlı kalmaması gerektiğini, askeri-teknik alanda daha geniş işbirliği potansiyelinin olduğunu vurgulayan uzman, “Büyük yarar sağlayacak ve ortak üretilmesi durumunda büyük rağbet görecek diğer silah türleri de var. Rusya ve Türkiye liderlerinin gelecekteki görüşme sırasında politik karar almaları durumunda bu konuda uygulamaya geçilebilir” ifadelerini kullandı.



'S-500, 2020'DE RUS ORDUSUNA TESLİM EDİLECEK'

Rusya Hava Kuvvetleri Özel Komutanlığı Uçaksavar Füze Birlikleri Eski Başkanı Sergey Hatılev ise Rusya’nın geliştirdiği S-500 hava savunma sisteminin 2020 yılında Rus ordusuna teslim edilmeye başlayacağına dikkat çekti.

Sputnik’e açıklamasında 5. nesil hava savunma sistemiyle ilgili bilgi veren Hatılev, “S-500, 2020’de ordunun envanterine girecek. Bu sistem, kıtalararası balistik füzeleri yok etmek için geliştirildi, aynı zamanda anti uydu silahı olarak kullanılabilir, çünkü dikey menzili 180-186 kilometreyi buluyor. Bu mesafe yakın uzay demek, burada uydu gibi küçük hedeflerin yok edilmesi için bu füzeler kullanılabilir. Füzenin başlığı sadece 6 kg olacak” dedi.



'TÜRKİYE İÇİN ŞU AŞAMADA ÖNEMLİ ŞEY S-400 İLE İLGİLİ HAZIRLIĞI TAMAMLAMAK'

Türkiye için şu aşama önemli olan, S-400 ile ilgili hazırlık ve eğitimini tamamlamak olduğunun altını çizen eski komutan, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

“S-400 tamamen ticari bir anlaşma, tüm evraklar imzalandı, ön ödeme yapıldı, artık geri dönüşü yok. F-35 ile ilgili sorun da çözüme kavuşturulmuş gibi. S-500 ise stratejik olmayan füze savunmanın bir unsuru. 180 km yükseklikteki uydu ve uzay araçlarını vurabiliyor. Ayrıca 400 km menzile sahip olduğu için uçak ve diğer hava hedeflerini vurabiliyor. Yani bir tek S-500 sistemi Türkiye’nin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Tüm bunlar dikkate alındığında şu anda Türkiye’nin S-400’lere ihtiyacı var, önce bu sistemleri alması, incelemesi, yeniden silahlanması, askerlerine eğitim vermesi, tüm hazırlıkları tamamlaması, konuşlandırılacak yerde tatbikatlar yapması, hava hedeflerle ilgili istatistik toplaması lazım. Ardından S-400 sistemini değerlendirip geleceği düşünmesi lazım”.