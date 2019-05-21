Türkiye'nin en büyük mülteci kampı kapatılıyor: Mültecilerden bazıları Suriye'ye döndü

5 Ocak 2015 yılında Suriye'nin Kobani kentinden IŞİD saldırılarından kaçan mülteciler için açılan Şanlıurfa İl Göç İdaresi’ne bağlı Suruç Çadırkent Mülteci Kampı kapatılıyor.

© Sputnik / Hikmet Durgun Türkiye'nin en büyük mülteci kampı olan ve çoğu zaman 30 bin ile 20 bin arasında mültecinin barındığı 35 bin kapasiteli kamp 23 Haziran'da kapatılıyor.

Kampın kapatılacak olmasıyla ilgili kamp içindekiler bilgilendirilirken, kampta taşıma işlemleri ise her gün sürüyor. Kampın kapatılacak olması nedeniyle mülteciler çok üzgün olurken, kampta hüzünlü bir bekleyiş hakim.

© Sputnik / Hikmet Durgun Suriyeli mülteciler yanlarına aldıkları eşyaları minibüs ve kamyonetlere yükleyerek taşınmaya başladı.

Taşınma işleminin 23 Haziran tarihine kadar tamamlanması bekleniyor. Kampın boşatılması nedeniyle asker yoğun güvenlik önlemleri alırken, basın mensuplarının kampa girmesi yasaklanmış ve basın mensuplarının kampın dışında dahi çekim yapmasına izin verilmiyor.

© Sputnik / Hikmet Durgun Kamptan ayrılanlara ev kirası için 1200 ile 1500 TL kira yardımı verilirken, kamptan ayrılanların çoğu Suruç ile Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde kiralık ev tutuyorlar.

Kamptan ayrılanların bir kısmı ise kalacak yerleri olmadığı için Suriye'ye dönüş yapıyorlar. Bazıları ise Adana, Osmaniye, Hatay ve Kilis'teki mülteci kamplarına yerleşiyorlar.

© Sputnik / Hikmet Durgun 5 Ocak 2015 yılında Suriye'nin Kobani kentinden IŞİD saldırılarından kaçan mülteciler için açılan Şanlıurfa İl Göç İdaresi’ne bağlı Suruç Çadırkent Mülteci Kampı'da kalan Suriyeliler

Son bir haftadan beri 10 bin mülteci kamptan ayrılırken, kampta sadece 7 bin mülteci kalmış ve onlar da 23 Haziran'a kadar kamptan ayrılacaklar. Kampta çalışan 800 personelin de işsiz kalacağı tehlikesi yaşanırken, devlet memuru olan personelin ise başka kurumlara kaydırılacağı öğrenildi.

Şanlıurfa İl Göç İdaresi’ne bağlı Suruç Çadırkent Mülteci Kampı © Sputnik / Hikmet Durgun

Şanlıurfa İl Göç İdaresi’ne bağlı Suruç Çadırkent Mülteci Kampı © Sputnik / Hikmet Durgun

Şanlıurfa İl Göç İdaresi’ne bağlı Suruç Çadırkent Mülteci Kampı © Sputnik / Hikmet Durgun 1 / 3 © Sputnik / Hikmet Durgun Şanlıurfa İl Göç İdaresi’ne bağlı Suruç Çadırkent Mülteci Kampı

Kampta ayrılanlar maddi imkansızlıklar nedeniyle kötü koşullara sahip evleri kiralarken, Suruç'ta ise kiralık ev bulmakta zorluk çekiyorlar. Mültecilerin kiralık evlere yönelik talepleri çok olduğundan Suruç'ta ev kiraları çok yükselmiş durumda.

© Sputnik / Hikmet Durgun Türkiye’nin en büyük barınma merkezi olan Suruç Çadır Kenti, 1 milyon 47 bin metre kare araziye kurulmuştu. 16 metrekarelik 7000 bin aile çadırı bulunan Suruç Çadır Kentinde okul ve sahra hastanesi de bulunuyordu.

Kamptan ayrılanlar ve ayrılacak olanlar Sputnik'e konuştu.

‘BİNLERCE İNSAN MAĞDUR OLDU’

© Sputnik / Hikmet Durgun Şanlıurfa İl Göç İdaresi’ne bağlı Suruç Çadırkent Mülteci Kampı'nda kalan 37 yaşındaki 6 çocuk annesi Ayşe Mıhemed

37 yaşındaki 6 çocuk annesi Ayşe Mıhemed, kampın kapatılmasından dolayı kalacak yeri olmayanlardan bazılarının Suriye'ye dönüş yaptığını aktararak, şöyle devam etti:" 4 yıl önce IŞİD saldırısından dolayı Suruç'a kaçmıştık. Suruç'ta çadır kent mülteci kampına yerleştirildik. Benle eşim ve 6 çocuğum 5 yıla yakın kampta kalıyoruz. Bir ay önce bize dediler kamp kapatılacak. Bize dediler isteyen ev kiralayabilir isteyen ise Adana, Osmaniye, Hatay ve Kilis'teki kamplara gidebilir. Bize dediler ev kiralayacak olanlara maddi yardım da verilecek. Biz bu kampın kapatılacağını hiç beklemiyorduk. Çünkü çok büyük bir kamptı ve uzun yıllara göre yapılmış bir kamptı. Kamptan ayrılmalar her gün oluyor. Bazıları ise kalacak yeri olmadığından ve ev kiralayacak parası olamadığından Suriye'ye döndüler. Bizim köyden 50 kişi gitti. Toplam bine yakın kişi Suriye'ye dönüş yaptı. Kampta bize çok iyi bakıyorlardı. Biz hiç zorlanmıyorduk. Kamp keşke kapatılmasa. Kampın kapatılacak olmasından dolayı binlerce insan mağdur oldu. Özellikle yaşlılar, öksüz ve yetimler ile engelliler çok zor durumda kaldı. Çünkü bu insanlar kendilerini çok zorlukla geçindirebilirler. Kamptan ayrılan Kürtlerin çoğu Suruç ve Şanlıurfa ile ilçelerinde ev tuttular. Arapların çoğu ise Adana, Kilis ve diğer illerdeki mülteci kamplarına yerleştiler. Kamp bize çok iyiydi. Kamp görevlileri insanların değerini biliyorlardı. Bize her ay maddi yardım da yapılıyordu. Kişi başına 100 TL veriyorlardı. Kamp kapatılmasa çok iyi olur. Şimdi 3 bin TL'ye bir kiralık ev tuttuk. Zorlandık. Kampta kira, elektrik ve su ücreti yoktu. Bundan dolayı kamp bize daha iyi geliyordu. Suriye'ye bizim akrabalar dönüş yaparsa biz de dönüş yaparız."

‘SURİYE'YE GİDENLER DE ÇOK OLDU’

© Sputnik / Hikmet Durgun Şanlıurfa İl Göç İdaresi’ne bağlı Suruç Çadırkent Mülteci Kampı'nda kalan 7 çocuk annesi 46 yaşındaki Sıdıka İsa

7 çocuk annesi 46 yaşındaki Sıdıka İsa, kampın kapatılmasından dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:" Ben, eşim ve 7 çocuğum kampta 4.5 yıla yakın kaldık. Kampın neden kapatılacağı konusunda kimse bize bir şey söylemedi. Biz de neden kapatılacağını bilmiyoruz. Birkaç ay önce kampın kapatılması konuşuluyordu ancak inanmıyorduk. Diyorduk en az birkaç yıl daha kamp açık olur. Kamptan çok sayıda kişi ayrıldı. Suriye'ye gidenler de çok oldu. Bazıları Suriye'yi özlediği için gitti. Bazıları ise kalacak yer bulamadığından dolayı dönüş yaptılar. Benim çocuklarım küçük oldukları için Suriye'ye dönmeyi şimdilik düşünmüyoruz. Şimdi ev tuttuk ama bize herhangi bir yardım çıkmadı. Kamptan çıkacağımız zaman bize dediler ev kiralayacağınız zamana size ev kirası yardımı yapılacak. Kampta çok mutluyduk. Kamp kışın sıcaktı. Kamp görevlileri bize çok iyi davranıyorlardı. Sadece son birkaç aydır eskisi gibi yardım yapmıyorlardı. Git gide anladık ki bizim kamptan ayrılmamızı istiyorlar. Bazı görevliler bize gizlice diyorlardı. ‘Ev bulun kamptan ayrılın kamp kapatılacak’ diyorlardı. Kampta kişi başına 100 TL'lik alışveriş kartı veriyorlardı. Bu kartlar sayesinde geçimimiz sağlanıyordu. Kampın kapatılacak olmasından dolayı insanlar çok zor durumda kaldılar. Çaresiz kaldılar.”

‘ÖZELLİKLE YAŞLILAR VE ÖKSÜZ ÇOCUKLAR ÇOK ZOR DURUMDA KALDI’

© Sputnik / Hikmet Durgun Şanlıurfa İl Göç İdaresi’ne bağlı Suruç Çadırkent Mülteci Kampı'ndan ayrılan 27 yaşındaki Evin İbrahim

Sputnik'e konuşan kamptan ayrılan 27 yaşındaki Evin İbrahim, kampın kapatılacak olması nedeniyle kamptan çıkmak zorunda kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu:" IŞİD, 2014 yılında Kobani'ye saldırınca biz sınırdan Suruç'a sığınmıştık. Suruç'ta Aligör yolu üzerindeki çadır kampa yerleştirildik. Kampta bize çok iyi bakıyorlardı. İlk yıllarda yardım çok oluyordu. Kampta Türkçe ve Arapça dillerinde okul eğitimi de vardı. Kampın kapatılacağını beklemiyorduk. Kampın kapatılması ile ilgili bize bir ay önce haber verildi. Cami hoparlöründen 3 kez duyuru yapıldı. Kampın kapatılacak olmasından dolayı çok üzgün olduk. Çok zor durumda kaldık. Özellikle yaşlılar ve öksüz çocuklar çok zor durumda kaldı. Birçok kişi ev kiralayamıyor. Bazıları için ise evler daha uygun. Çünkü kamptan dışarıya çıkmak çok zordu ve kısa süreliydi. Eşim kampın dışında çalışmaya gitti 15 günlük süreyi aştığı için kampa alınmadı. Eşim kampa alınmayınca biz kısa bir süre önce kendimiz kamptan ayrıldık. Biz şimdi Suruç'ta yıllık 4 bin TL'ye bir ev kiraladık. Suriye'ye şu an dönmeyi düşünmüyoruz. Suriye'de eğer çatışmalar durursa ve iş imkanı olursa o zaman Suriye'ye ülkemize döneriz."

‘ACABA BİZİ ZORLA SURİYE'YE GÖNDERECEKLER Mİ? DİYE BİR KORKU VAR ŞİMDİ’

Kamptan ayrılan bir diğer Suriyeli Rıdvan Cemal ise kampın kapatılacak olmasından dolayı Suriyeli mültecilerde bir korkunun yaşandığına dikkat çekerek, şöyle aktardı:" Kamp kapatılıyor diye Suriyeli mülteciler acaba bizi zorla Suriye'ye gönderecekler mi? diye bir korku var şimdi. Bu konuda kimse bize net birşey söylemedi. Sadece kampın 23 Haziran'dan sonra kapatılacağını aktardılar. Kamp kapatılacak diye kamptan çıkarak Şanlıurfa merkezde kendimize bir kiralık ev tuttuk. Kiralık evler çok pahalanmış. Kampın kapatılacağını duyan ev sahipleri ile emlakçılar ev kiralarını çok yükselttiler. Şanlıurfa'da eskiden kenar mahallede bir evin yıllık kirası 3 bin TL iken şimdi 5 bin TL olmuş. Bu bizi çok zorluyor."

© Sputnik / Hikmet Durgun Şanlıurfa İl Göç İdaresi’ne bağlı Suruç Çadırkent Mülteci Kampı'ndan ayrılan Rıdvan Cemal

Sputnik'e konuşan Şanlıurfa AFAD İl Müdürü Mahmut Sönmez, kampı kendilerini açtıklarını ancak daha sonra İl Göç İdaresine teslim ettiklerini belirterek, kampın neden kapatılacağı konusunda bir bilgilerinin olmadığını söyledi. Sönmez, çadır kampta elemanlarının da olmadığını sözlerine ekledi.