'Türkiye kesinlikle her türlü darbeyi kınıyor'

© AA / Cem Özdel Çavuşoğlu: Darbe girişimleri başta olmak üzere dış müdahalelere karşıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika'da katıldığı panelde, "Darbe girişimleri başta olmak üzere demokratik olmayan tüm dış müdahalelere, yöntemlere ve meşru hükümetlere uygulanan tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Anayasal düzeni ve Venezüella egemenliğini baltalama girişimlerinden endişe duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Ortadoğu ve Yakındoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’nin, Venezüella hükümetiyle yakın ilişkilere sahip olduğunu uzun zamandır dile getirdiğine hatırlattı. Uzman, "Venezüella’da muhalif lider Juan Guaido kendini geçici devlet başkanı ilan edip ABD ve diğer Güney Amerika ülkelerinden destek aldığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek veren ilk liderlerinden biri oldu. Hatta Erdoğan, protesto eylemlerinin ve darbe girişiminin başında, ‘Dik dur kardeşim, yanındayız’ demişti" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin duruşunu bir an bile değiştirmediğini kaydeden Fitin, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"Türkiye, ABD’nin birçok konuda yaptığı baskıya rağmen Venezüella’daki krizin başında aldığı pozisyonu sürdürüyor. Türkiye, ekonomiden askeri teçhizata kadar birçok alanda kendi politikasını uyguluyor. Bu, dış politikayı da ilgilendiriyor. Ankara, Nicolas Maduro başkanlığındaki meşru Venezüella hükümetine destek vermeye devam ediyor. Hatta daha önce Türk lider, Venezeülla ekonomisine yatırım çağrısında bulunmuştu ve Maduro, Türk işletmelerinin ülkeye 5 milyar euro getireceğini söylemişti. Venezüella’dan Türkiye’ye işlenmek üzere tonlarca altın gönderildi. Altın, özellikle ülkeye uygulanan yaptırımlar bağlamında, çok büyük önem arz ediyor. Makarna, pirinç ve mısır unu gibi Türk ürünlerinin, Venezüella yönetiminin halka verdiği gıda paketlerinin önemli bir kısmını oluşturduğu yönünde haberler yapmıştı."

Türkiye’nin, Venezüella’da yaşananları 15 Temmuz darbe girişimiyle karşılaştırdığını dile getiren Fitin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette Ankara, 3 yıl önce yaşanan trajediyi hatırlayarak hükümetin sadece seçimlerle değişmesi gerektiğini savunuyor, çünkü Türkiye’de demokratik anayasa var. Anayasa, uluslararası normlar ve kurallara uygun olarak hayata geçiriliyor. Tam da bu yüzden her türlü yasa dışı askeri darbe girişimi kesinlikle Türkiye tarafından kınanıyor."