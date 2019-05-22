Bakan Varank’tan esnafa ‘son gün 28 Mayıs’ uyarısı

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM’de görüşülerek kabul edilmişti. 1 Aralık 2018 tarihi öncesini kapsayan değişikliğe göre, idari para cezası ile karşı karşıya olan esnaf, 28 Mayıs’a kadar başvurması halinde bu cezalardan muaf olacak. Ayrıca, ölçü aletinin türüne, kullanıldığı alana göre adil bir ceza sistemi getirilecek.
ISKARTAYA ÇIKARTIYORDU
CEZASI 2 BİN 101 TL
Bu durumdaki esnafın yeni bir ölçü aleti alma yoluna gittiğini ifade eden Bakan Varank, “Küçük esnafımız yaklaşık 150-200 TL değerindeki tartısını, unuttuğu için veya başka sebeplerle muayene ettirmediğinde bunun cezası 2 bin 101 TL. Bu durumda esnafımız, cezayı ödemek yerine yeni bir tartı alıyor. Elektrik, su sayacı, taksimetre gibi diğer ölçü aletlerinde de benzer bir tablo var” diye konuştu.
BİR DEFAYA MAHSUS
ADRES İL MÜDÜRLÜKLERİ
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, bu durumda bulunan esnafın muafiyetten yararlanması için 28 Mayısa kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerine veya yetkili muayene servislerine başvuruda bulunarak ölçü aletlerinin muayenesini yaptırması gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar bu düzenlemeden faydalanamayacak.
ADİL CEZA SİSTEMİ
Mevcut durumda pazarda sebze meyve satan esnafın kullandığı terazi ile kuyumculardaki hassas tartı veya binlerce litre satış hacmine sahip bir petrol istasyonunda kullanılan akaryakıt sayacına kanuna aykırılık durumunda aynı idari para cezası uygulanıyordu. Yapılan değişiklik ile artık ölçü aletinin türü, kullanıldığı işin niteliği, yapılan ticari işlemin parasal değeri ölçüt alınacak. Bu kriterlere göre alt ve üst limitler belirlenerek, adil bir ceza sistemi hayata geçirilecek.
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