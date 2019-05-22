Emekli Korgeneral: S-400’ler bahane, amaç Türkiye’yi JSF/F-35 programından çıkarmak

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş şunları söyledi.

Amerika’nın bu yaptığı, uygunsuz bir olay. Maalesef, bu konuda tutumları böyle. Bunun hiçbir hukuki tarafı yok. F-35’lerle ilgili her türlü bilgi S-400’ler vasıtasıyla alınamaz. Bunlar tamamen uydurma sözler, bir bahane. Bunların asıl amaçları, F-35’leri Türkiye’ye vermemektir. Burada ABD dışında iki devlet daha araya giriyor. Bilindiği üzere, F-35’lerin 11 milyar dolarlık parçaları 10 Türk firmasının ürettiği parçalardan oluşacak.

Bununla ilgili İsrail diyor ki, “bu parçaları ben yaparım, dolayısıyla Türkiye’yi F-35 programından çıkarın”. Öte yandan Yunanistan diyor ki, “Türklerin alacağı F-35’leri biz alırız, dolayısıyla Amerika’nın herhnangi bir zararı söz konusu olmaz.” Yani buradaki olay, sadece Türkiye ile Amerika arasında ve S-400’lerle ilgili kalmıyor. Türkiye’nin F-35 programından ayrılabilmesi için diğer devletler de araya girmiş durumda. Ama, dediğim gibi, bunun hukuki bir dayanağı yok. Burada esas fedakarlık yapan ülke, Rusya’dır; çünkü bir NATO ülkesine S-400 gibi kıymetli bir silahı veriyor. Ve NATO istihbaratının S-400’lerle ilgili bilgi temin etme ihtimali yaratılıyor. Türkiye’nin herhangi bir ülkeye bu konuda bilgi aktarımı söz konusu olmaz.

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O ayrı bir konu ama, demek istediğim, burada rahatsız olması gereken ülke Rusya iken Amеrika, bu konuda güya rahatsızlığını belirtiyor. Çok acı bir olay. Rusya-Türkiye dostluğunu çekemeyenler ortada. Bu konu, zamanında bizim de emek verdğimiz bir konu. F-35 programına bir 20 yıl önce girdik. 20 yıldır bu konuyla ilgili uğraşıyoruz. Bu konular bizi de çok üzüyor.