'Türkiye, F-35 programından çıkarılırsa Çin senaryosuna göre hareket edebilir'

ABD’nin, Türkiye’ye S-400 alımından vazgeçmesi için iki hafta süre verdiği haberini değerlendiren Rus uzman Leonkov, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması durumunda, kendi uçaklarını geliştirme yolundan gidebileceğini ifade etti.

Arsenal Oteçestva dergisinin ticari direktörü Aleksey Leonkov, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye ve ABD arasındaki F-35 anlaşmasının içerdiği üretim, teslimat ve ödeme şartlarına dikkat çekerek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"Bu anlaşmanın, F-35’in müstesna bir araç olduğu ve bu yüzden Türkiye’nin diğer ülkelerden başka silah alamayacağı konusunda politik gerekçe ve talepler içerdiğini düşünmüyorum. Ticari açıdan bu haksız rekabet gibi görünüyor. Türkiye, Amerikan savaş uçaklarının teslim edilmesi için para ödedi, yani finansal yükümlülüğünü yerine getirdi. ABD ise politik gerekçelerden ona baskı yapıyor."

ABD’nin bu açıklamasının politik olduğu kaydeden Leonkov, Türkiye’nin S-400 konusunun artık kapanmış bir mesele olduğunu defalarca dile getirdiğini hatırlatarak, "Para ödendi, sistemler önümüzdeki haziranda teslim edilmeye başlayacak. Aynı zamanda Türk askerlere ve teknik uzmanlara ilgili eğitim verilecek. Bu yüzden Türkiye bu konuda bir şeyler değiştirme niyetinde değil" ifadelerini kullandı.

ABD’nin çeşitli araçlara başvurarak Türkiye’ye baskı yapmaya çalıştığını söyleyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar ödül ve ceza programına göre hareket ettiler. S-400’den vazgeçerseniz size, peki öyle olsun, Patriot hava savunma sistemini veririz, dediler. Sonra F-35 teslimatını artıracaklarını söylediler, yani türlü şantaj yöntemlerine başvurdular. Bunun dışında medyaya asılsız bilgi sızdırıldı. Misal iki hafta önce, Türkiye’nin F-35 programında kalmak istediği için S-400’den vazgeçtiği yönünde bir bilgi çıktı. Bu yalandı ve Türkiye yönetimi tarafından reddedildi ama medyada dolaşıp durdu."

ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarması, F-35’leri kullanmasını yasaklaması ve Türk pilotlarına F-35 eğitimini durdurması durumunda Türkiye’nin önünde birkaç seçeneğin bulunacağını söyleyen Leonkov, bu seçenekleri şöyle sıraladı:

"Elindeki uçakları iade etmek ve parayı geri vermelerini talep etmek. Ya da elindeki bu uçaklara bir şeyler yapmak, tıpkı daha önce Çin askeri uzmanların, İngiltere’den aldığı Harrier dikey iniş kalkış uçağıyla yaptığı gibi. Çin, İngiltere’den test amaçlı birkaç uçak almıştı, bir süre kullanmıştı, ama uçakları arıza çıkarınca İngilizler onarım için fahiş fiyat talep etti. Çinliler bu uçakların bir kısmını sökerek diğer kısım için donör yaptı, ta ki tüm uçakların kullanım süreleri bitinceye kadar böyle yaptılar. Tabi bu uçakların sökülmesi, parçaların, teknolojilerin incelenmesi Çinlilere kendi havacılık sanayisini geliştirmekte yardımcı oldu. Bunun sayesinde dördüncü nesil savaş uçaklarını geliştirebildiler. Yani kendi savaş uçaklarına sahip olmak ve beşinci nesil savaş uçağı geliştirme sürecinde yer almak isteyen Türkiye de Çin senaryosuna göre hareket edebilir."

Şimdilik sadece ABD tarafından giderek güçlenen eleştiri ve şantaj yağmurunu izlediklerini dile getiren Leonkov, "Bakalım, Türkiye’ye S-400 teslimi başlayınca neler olacak" diye ekledi.