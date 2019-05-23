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12:24 23 Mayıs 2019
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    Sümela ManastırıSümela Manastırı

    Sümela Manastırı  4 yılın ardından ziyarete açılıyor

    DHADHA
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    Yurdagül Şimşek
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    Sümela Manastırı  4 yılın ardından ziyarete açılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020 yılının sonunda tamamlanmasını planladığı tüm restorasyon çalışmalarının ardından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Sümela Manastırı’nın daimi listeye alınması için girişimlere başlayacak. 

    Doğu Karadeniz turizminin gözde merkezlerinden Sümela Manastırı 4 yılın ardından ziyaretçileriyle yeniden buluşacak. Manastır içerisindeki birinci avluya kadar ki ilk kısmı 25 Mayıs’ta ziyarete açılacak.

    © İHA /
    Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta rötarlı açılacak
    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın açılışını yapacağı Sümela Manastırı ve kompleksinde sürdürülen tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra Manastır’ın UNESCO Dünya Kültür Mirası Daimi Listesi’nde yerini almasına yönelik işlemler başlatacak.

    2015’DE ZİYARETE KAPATILDI, RESTORASYON SÜRESİ UZATILDI

    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, restorasyon çalışmaları başlatılan Sümela Manastır Kompleksi 22 Eylül 2015 tarihinde ziyarete kapatıldı. Çalışmaların güvenli olarak sürdürülebilmesi için bir yıl süreyle verilen kapatma kararı kaya düşmelerinin tehlike yaratması ve alanın coğrafi koşullarının zorluğu nedeni ile uzatıldı. 

    Restorasyonu ve çevre düzenlemesi kapsamında patika yollarda duvar yapımı, derz yapımı, döşemeler ve merdivenlerin ahşap kaplanması, mutfak, ayazma, papaz odası ve keşiş odalarını kapsayan bölümlerde askıya alma ve restorasyon imalatları tamamlanan Sümela Manastırı’nda su kemerleri ve giriş bölümü üzerinde yer alan kayalık yüzeylerdeki taş temizleme işleri bitti. Dış avlu ve giriş bölümü yapıları olan tuvalet, bilet gişesi ile yine su kemerlerinin restorasyonları tamamlandı.

    Sümela Manastırı
    DHA
    Sümela Manastırı'nda define söylentisi
    Sümela çevresindeki taş düşme tehlikesi önlemleri 2’inci etap işi kapsamındaki, giriş kapısı üzerinde düşme tehlikesi bulunan bin 600 tonluk kaya bloğunun yerine sabitlemesi ve çelik ağla bohçalaması da yapıldı. Bu yüzey dışındaki kilise ve sınıfların yer aldığı bölüm üzerindeki alanlarda da kaya ıslahı ve temizlenmesi çalışmaları yapılacak. Ardından Manastır içerisindeki kilise, sınıflar ve avlu kısmında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

    HEDEF 2020 DE BİTİRİP DAİMİ LİSTEYE ALINMASI İÇİN GİRİŞİM BAŞLATMAK

    Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 yılının sonunda tamamlanmasını planladığı tüm restorasyon çalışmalarının ardından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Sümela Manastırı’nın daimi listeye alınması için girişimlere başlayacak. 

    Etiketler:
    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ziyaret, Sümela Manastırı
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