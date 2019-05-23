Suriye ile PYD arasında anlaşma: Elektrik santrali hükümete bağlandı

Suriye'de PYD'nin elindeki Tabka kentindeki Barajda elektrik santrali Suriye genel elektrik santraline bağlandı. Tabka Barajı, Suriye'deki en büyük baraj olma özelliğini taşıyor. Yapılan anlaşmaya göre, yılda 200 megavat elektrik Suriye hükümetine verilecek.

Suriye hükümeti ile PYD arasında ypaılan son anlaşmayla birlikte, Tabka barajındaki elektrik santrali 6 yıl sonra Suriye Hükümeti'nin kontrolü altındaki genel elektrik santraline bağlandı.

2013 yılından beri merkezi santrallere bağlı olmayan Tabka barajı elektrik santrali, Suriye devletine bağlı mühendisler tarafından onarılarak genel elektrik santraline bağlandı. Anlaşmayla birlikte, barajda üretilen elektrikten 200 megavatlık bir miktar Suriye hükümetine verilecek. Aktarılacak bu elektrik ise özerk yönetime gönderilen elektrikten kısılacak.

Tabka Barajı, genel olarak saatte 880 megavat elektrik üretiyor.

Suriye Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 185 kilometre uzunluğundaki alana 345 yeni elektrik direği yerleştirildiğini belirtildi. Direklerin 165 tanesi 2013'te yıkılmıştı.

Tabka Yasama Meclisi Eş Başkanı Hamid el-Ferec de, Tabka Barajı konusunda Suriye hükümetiyle anlaştıklarını açıklamıştı.

Daha önce Özerk Yönetim Elektrik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Fırat nehri üzerindeki Firusiye (Rakka) ve Bewwab (Haseke) elektrik santrallerinin onarım işlemleri tamamlandıktan sonra elektrik sorununun azalacağı belirtilmişti.

'BARAJDA SU SORUNU VARDI'

Konuyla ilgili konuşan YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG)'nin siyasi çatısı olan Demokratik Suriye Meclisi( DSM) Yöneticisi Ekrem Huso, Tabka barajının Suriye'de en büyük baraj olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Tabka kenti ve barajı DSM güçlerinin denetimindedir. Barajda daha önce su sorunu vardı. Bu yıl çok yağmur yağdığından suyu çok oldu. Tabka barajında daha önce verilen zararlar nedeniyle elektrik üretimi konusunda sorunlar yaşanıyordu. Şimdi elektrik iyi üretiliyor. Elektrik halka ihtiyaca göre dağıtılıyor."

Rakka'nın 45 kilometre batısında yer alan Tabka kentinde Tabka askeri havaalanı ile Tabka barajı bulunuyor.

Suriye'de en büyük baraj olan Tabka Barajı, 2013'te Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin eline geçti. 2013'ün sonunda ise IŞİD’in eline geçen Tabka ve Tabka barajları, Mayıs 2017'de ise DSG'nin eline geçti.

Türkiye YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.