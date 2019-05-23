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19:01 23 Mayıs 2019
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    Türkiye İran

    ABD’nin İran yaptırım kararına uyan Ankara rahatsız

    © Fotoğraf : DHA
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    Gözde Ocak
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    AK Partili Tüfenkci, ABD’nin 2 Mayıs’tan itibaren İran yaptırımları muafiyetini kaldırması kararına Türkiye’nin de uyduğunu belirterek, “İran’la ticaretimiz farklı alanlarda devam ediyor” dedi. Elitaş da, “ABD’nin özellikle Ortadoğu’da ve petrol zengini ülkelerde yaptığı operasyonlar, dünya kamuoyu tarafından endişeyle takip ediliyor” diye konuştu.

    ABD’nin, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu İran’dan petrol ithal eden 8 ülkeye tanıdığı yaptırımlardan muafiyet süresi 1 Mayıs’ta dolmuştu. ABD bu tarihten itibaren hiçbir ülkeye muafiyeti yenilemezken, Türkiye’nin de İran’dan petrol alımını durdurduğu iddia edildi.

    İran petrol
    © REUTERS / RAHEB HOMAVANDI
    'Türkiye, ABD'nin muafiyete son vermesinden bu yana İran'dan petrol ithal etmedi'

    Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı AK Parti Malatya Milletvekili Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye’nin Amerika’nın muafiyeti kaldırılmasıyla birlikte bu karara uyduğunu belirtirken, “Türkiye olarak ticari yaptırımlara her zaman karşı olduk yine de karşıyız ama şu anda hükümetimiz Amerikan muafiyetinin kaldırılmasıyla beraber bu karara uydu” diye konuştu.

    “YAPTIRIMLARI DOĞRU BULMUYORUZ, SÜRDÜRÜLEBİLİR OLACAĞINA DA İNANMIYORUZ”

    ABD’nin yaptırım kararının genel anlamda, uluslararası ticaretin daraltılması bakımından doğru bir karar olmadığını vurgulayan Tüfenkci, “Ticari yaptırımlarla da hiçbir ülke bir şey kazanamaz. Bizim İran’la iyi komşuluk ilişkilerimiz var, ticaretimiz farklı alanlarda devam ediyor, etmesi de gerekir çünkü İran bizim kapı komşumuz. Dolayısıyla İran’a Amerika’nın yaptırımlarını doğru bulmuyoruz ve bunun uzun süreli, sürdürülebilir olacağına da inanmıyoruz” diye konuştu.

    Türkiye ve İran arasındaki ticaretin farklı alanlarda devam ettiğini vurgulayan Tüfenkci, “İki dost ülke, İran’la bizim bir sıkıntımız yok” derken, Türkiye için alternatiflerin ne olabileceği sorusuna da, “Türkiye, uluslararası piyasalarda petrolü her zaman bulabilir” yanıtını verdi. Tüfenkci, Irak ve Cezayir gibi ülkelere işaret ederek,Türkiye’nin uluslararası piyasalarda petrol alabileceği pek çok ülke olduğunu kaydetti.

    Kazım Seccadpur
    © AA /
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    ELİTAŞ: ABD’NİN ORTADOĞU’DA VE PETROL ZENGİNİ ÜLKELERDE YAPTIĞI OPERASYONLAR DÜNYA KAMUOYU TARAFINDAN ENDİŞEYLE TAKİP EDİLİYOR

    Eski Ekonomi Bakanı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da ABD’nin muafiyeti kaldırması kararına ilişkin değerlendirmede bulunurken, “ABD’nin özellikle Ortadoğu’da ve petrol zengini ülkelerde yaptığı operasyonlar dünya kamuoyu tarafından endişeyle takip ediliyor, maalesef Trump yönetimi tüm dünyayı tedirgin edici, huzur bozucu bir politika izlemesinden dolayı kaygı dile getiriliyor. Bir gün bir bakıyorsunuz çok iyi, ertesi gün bir tweetle dünyanın dengesini değiştirebilecek bir noktaya doğru götürüyor” diye konuştu.

    Elitaş, “Başkanları bir mantık silsilesi içinde hareket etmiyor, Sayın Trump’ın yarın ne yapacağını bilmek mümkün değil. Başkaları hakkında tahminde bulanabilirsiniz ama Trump’ın kendisi de bilmiyor ne yapacağını” dedi. Elitaş, “AB ülkeleri olsun diğer ülkeler olsun ABD’nin bu yaptırımını, bu kararını orantısız olarak ifade ediyorlar. İnşallah Trump daha farklı bir rüya görür, daha farklı bir kararı yeniden alır” değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler:
    Yaptırım, Ortadoğu, Bülent Tüfenkci, Mustafa Elitaş, Türkiye, ABD, İran, AK Parti
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