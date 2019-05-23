‘S-400, Erdoğan’ın kişisel güvenliğinin de bir unsuru’

ABD’nin Türkiye’ye tehditlerini değerlendiren Rus uzman Korotçenko, ABD’nin sadece S-400 değil genel olarak Türkiye’nin politikasından rahatsız olduğunu belirtti.

Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusal odaklı, güçlü, iradeli politikacı olduğunu belirterek, “ABD hiçbir zaman bu tür politikacılardan hoşlanmamıştır. ABD bu şekilde Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’den de hoşlanmamıştı. Aynı şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da hoşlanmıyorlar. ABD’nin gönlünü alan ve dış politikasının dümen suyundan giden esnek politikacılar iyi. Ancak kendi çıkarlarını savunan politikacılar kötü. Bu, NATO üyesi Türkiye olsa bile” dedi.

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15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Amerikalıların durduğu gerçeği dahil, ABD’nin Türkiye’ye yönelik politikasının değiştiği yönünde çok sayıda veri olduğunu dile getiren Korotçenko, “Darbe girişimi, Cumhurbaşkanını devirmeye yönelikti. Bu yüzden Erdoğan için S-400 alımı, sadece Türkiye’nin prestiji, Türkiye’nin güvenliğini güçlendirme, gökyüzünün anahtarını cebinde bulundurma meselesi değil, kısmen de olsa kişisel güvenlik unsurudur. Çünkü eğer elinde S-400 varsa size saldıran her türlü uçağı vurursunuz. Elbette bu, ABD’nin işine gelmiyor, çünkü S-400, Türkiye’nin bağımsızlığının güçlenmesi demek” yorumunda bulundu.

‘ERDOĞAN, YÜZÜNÜ KAYBETMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEZ’

ABD’nin, Türkiye’nin S-400 alımından rahatsız olmasının birkaç nedeni olduğunu söyleyen Korotçenko, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Öncelikle imaj kabı. NATO üyesi ülke, üstelik savaşkan orduya sahip güçlü bir ülke, Rus S-400’ü alıyor. İkincisi, ABD savunma sanayisi için finansal kayıp demek. Söz konusu olan milyarlarca dolar ve bu milyarlar Amerikan hava savunma araçları üreticilerinin eline geçmeyecek. Nihayet ABD genel olarak Türkiye’den rahatsızdı, buna S-400 alımı eklendi. Bu yüzden şantaj, yıldırma, tehdit ve baskı politikasına başvuruyorlar. Ama başaramayacaklar, çünkü şimdi Erdoğan için S-400’den vazgeçmek yüzünü kaybetmek demek. Erdoğan gibi bir lider asla buna müsaade etmez, dolayısıyla S-400 bu yıl içinde Türkiye’ye gelecek. Ayrıca Rusya, S-400’ü kullanacak Türk ekiplere, askeri birliklere eğitim veriyor”.

Uzman, Türkiye’nin bir kerelik alımla yetinmemesi, kademeli hava savunma sistemini gerektiğinden emin.

‘TOR M-2, S-400’E İYİ BİR TAKVİYE OLUR’

Erdoğan’ın rezidansı ve sürekli bulunduğu diğer yerlerin güvenliğini sağlama konusunun acil olduğunu kaydeden Korotçenko, bu konuda şu yorumda bulundu:

“Bu noktada, Türkiye’nin S-400 yanı sıra, Tor M-2 gibi kısa menzilli hava savunma füze sistemleri alması bu amaca uygun olur. Tor M-2, hareket halindeyken ateş edebiliyor, bu yeteneğe dünyada başka hiçbir sistem sahip değil. Tor M-2 sadece tesisleri korumaya yönelik değil, ayrıca kara kuvvetlerinin hava savunmasıdır. Türkiye’nin, Suriye’de ayrılıkçılarla savaştığı dikkate alınırsa teçhizat konvoylarını ve karargahları koruyacak hava savunma sistemlerine ihtiyacı var. Tor M-2, S-400’e iyi bir takviye olur ve Türkiye’nin otoritesi ile güvenliğini daha da güçlendirir”.

Rusya’nın, S-500 dahil Türkiye’yle askeri işbirliğini genişletmeye hazır olmasını değerlendiren Korotçenko, “Elbette, Rusya büyük bir memnuniyetle Türkiye’yi S-500 projesine de dahil eder. Bunun için Türkiye’nin teknik olarak hazır olması ve katkısının belirlenmesi gerekiyor. Söz konusu, Türkiye için üretilecek versiyon, zira Rus versiyonu sadece Rus ordusuna verilecek. Türkiye’nin coğrafi özellikleri dikkate alınarak ortak çabalarla üretilecek Rus-Türk versiyonu ise Türk ordusuna verilecek” dedi.