Saadet Partisi İstanbul adayı Gökçınar: Sadece şatafattan ibaret projeleri iptal edeceğiz

Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Necdet Gökçınar, “İstanbullunun menfaatine yönelik olmayan sadece şatafatlı olan projelerden uzak duracağız. Bir proje yaparken fayda göz edip, işleri yandaşa vermeyeceğiz. Buna uygun olmayan projelerden uzak duracağız” dedi.

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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Necdet Gökçınar, göreve başladıkları takdirde yapmayacaklarının yapacaklarından önemli olduğuna işaret eden Özçınar “En çok şikayet ettiğimiz şey rüşvet. Balık baştan kokar. Yukarıdan aşağıya rüşvet veya adam kayırma olmayan bir yönetim gelecek. Yolsuzluktan, kılıfına uydurulmuş işlerden uzak duracağız. İstanbullumuzun menfaatine yönelik olmayan sadece şatafatlı olan projelerden uzak duracağız. Bir proje yaparken fayda göz edip, işleri yandaşa vermeyeceğiz. Buna uygun olmayan projelerden uzak duracağız” dedi.

İstanbul’da Saadet Partisi’nin gerçekleştirdiği iftar sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gökçınar, Saadet Partisi’nin seçimlere tekrar girme kararının nasıl alındığının sorulması üzerine şunları söyledi:



“Seçimlerin tekrar edilmesi kararını tasvip edemeyiz. Seçimde oy kullanacakların iktidar partisine oy vermeyeceğini anlayınca oy pusulası vermiyorlarmış. Böyle bir şey olabilir mi? 31 Mart, bir facia. Zaten tarihimizde de olumsuz bir tarihti bu 31 Mart. Seçimlere yeniden girmemiz konusuna gelince… Biz konjonktürel bir parti değiliz. Bizi söylemlerimiz ve tutumumuz sebebiyle destekleyen kitlemizi, destekçilerimizi düşünmek durumundayız. Kaldı ki ben 23 Haziran’da fevkalade bir sonuç bekliyorum. Siz ‘bir şey olmuyor, Saadetçik’ dersiniz. Önceden böyle bakanlar, şimdi bize ‘Aman seçime girmeyin’ deme noktasına geldi. Biz bir dava partisiyiz. Rahmetli Erbakan hocamızla biz iktidarmış gibi çalışmalar yaptık. Bize Millet İttifakı’ndan herhangi bir teklif gelmedi. Bunlar bize yakıştırılan şeyler ama teşkilatlar arası böyle bir talep gelmedi”.

Yaklaşık 3 yıldır Borsa İstanbul’da çalışan oğlunun işten çıkarılmasıyla ilgili de yorum yapan Gökçınar “Oğlumun Saadet Partisi’nden aday olduğum için işten çıkarıldığını söyleyemem. Ancak bir işten çıkarma olduğu ortada” diye yanıt verdi.

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‘ŞEKER VE TANK PALET FABRİKASI SATARAK YERLİ VE MİLLİ OLUNMAZ’

Gökçınar, Kahraman askerimizin başına çuval geçirildiğinde 'ne notası müzik notası mı?' diye alay edeceksin sonra da Erbakan Hocamızdan ve millilikten bahsedip Saadet Partisi seçmeninden oy isteyeceksin. Öyle mi? Hadi oradan” sözleriyle AK Partili rakibi Binali Yıldırım'a tepki gösterdiğinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

“‘Hadi ordan’ lafı Erbakan hocamızın bir sözüne atıftı. Ancak orada Erbakan hocamızın zikredilmesi doğru değildi. Tamam, oy istiyorlar. Ancak oy için ‘Biz İstanbul’a ihanet ettik, bize oy verin, daha da fazla ihanet edelim’ deseydi. Çünkü şeker fabrikası, tank palet fabrikası satmakla yerli ve milli olunmaz”.