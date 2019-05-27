Kayıt
12:23 27 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Necdet Gökçınar

    Saadet Partisi adayı Gökçınar: Borç 25 milyar, faiz 1.5 milyara çıkmış, sevgi pıtırcıklığıyla yönetim olmaz

    © AA /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Elif Sudagezer
    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (148)
    0 0 0

    23 Haziran İstanbul yerel seçimleri için yol haritasının detaylarını açıklandı. Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Necdet Gökçınar “Borç 25 milyar, faiz 1.5 milyara çıkmış. Sevgi pıtırcılığıyla yönetim olmaz. Her iki aday sa seçilse vatandaş kendini tanzimat kuyruğunda bulacak” dedi.

    Necdet Gökçınar
    © AA /
    Saadet Partisi İstanbul adayı Gökçınar: Sadece şatafattan ibaret projeleri iptal edeceğiz
    Saadet Partisi, 23 Haziran İstanbul yerel seçimleri için yol haritasının detaylarını açıkladı. Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı “ Toplumsal vicdanı yaralayan bir karar ile herkesin gözleri önünde İstanbul seçimlerinin iptali ile karşılaştık. Bu karara dair hem partimiz, hem de genel başkanımız sayın Temel Karamollaoğlu en sert eleştirileri yaptı, kararın yanlışlığını her ortamda dile getirdi. Tekrar karara dair cümle kurmayacağız. Önümüzde, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi var. Seçime kendi adayımız ile devam etme kararımızı açıklamıştık. Bu karar dahi kamuoyunda büyük tartışmalara sebebiyet verdi. Saadet Partisi yarım asırlık hareketin siyasal temsilcisidir. Türk siyasetinde yeni bir aktör değildir. Mazisi tertemizdir. Türk siyasetinde dahi var olması bu ülke için sigortadır. Geçmişte olduğu gibi bugünde siyasal atmosferi etkileyen bir parti olmayı sürdürmekteyiz” dedi.

    ‘16 MİLYON İNSANIN HUZURA İHTİYACI VAR’

    Necdet Gökçınar
    © AA /
    Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan Yıldırım'a tepki: Hadi oradan
    “Hem İstanbul’un hem Türkiye’nin huzura ihtiyacı var” diyen Yazıcı “31 mart seçimlerine Saadet Partimiz bir kampanya ortaya koymuştu ve bu kampanya ile 82 Milyon insanın ve diğer tüm siyasi partilerin ilgi odağı olmuştu. 23 Haziran’da ise başta 16 milyon İstanbullu olmak üzere bütün Türkiye’nin huzura, barışa, refaha kavuşması için bir kampanya yürütecektir. Kampanyamız, kutuplaştırılan ve ayrıştırılan bir topluma, ortak ihtiyaçlarını hatırlatacak bir kampanya olacak. Ortak değerlere vurgu yapacak bir kampanyamız olacak. İstanbulluların ortak değerlerini ortak arzularını göz önünde buldurduk. Nefret dilinden uzak, tebessüm ettiren, birlik ve beraberliği ön planda tutacak bir kampanyayı İstanbullular için hazırladık. Sloganımız ‘İhtiyacımız var’. Ayrıştırmaya değil, birlikte yaşamaya ihtiyacımız var, çatışmaya değil, dayanışmaya ihtiyacımız var. Bu slogan bize, toplum olarak yitirdiğimiz bütün değerleri ve neye ihtiyaç duyduğumuzu da hatırlatacaktır. Yıllardır sürdürülen siyasi üslupsuzluk iki kutuplu bir toplumu ortaya çıkardı. Ancak bu durum bizi memnun etmiyor. İstanbullular da memnun değil" dedi.

    Yazıcı "Huzurdan uzak bir istanbul’u, yoksun İstanbul’u, kardeşlikten bihaber İstanbul’u kim kazanırsa kazansın bir anlam ifade etmeyecektir. Biz Saadet Partisi olarak asıl vaatlerin bisiklet yolu, park, bahçe, metrobüs, metro vs olmadığını asıl vaat; bu saydıklarımızı huzur, barış ve kardeşlik içerisinde bir ve beraber olan toplumdur. İstanbul olarak, İstanbullular olarak neye ihtiyaç duyuyorsak bunu dillendiren Saadet Partisi olacaktır. Adayımız Sayın Necdet Gökçınar, İstanbul’a Huzur vadediyor. Kavga ve çatışma ortamından yorulan İstanbul, Necdet Gökçınarla birlikte Huzura Kavuşacaktır.Son birkaç yıldır giderek seviye kaybeden siyasi dilin aksine Saadet Partisi olarak biz olmak bilinci ile hep kuşatıcı, yapıcı ve nazik bir dil kullandık “ diye devam etti.

    © DHA /
    Saadet Partili Aktaş'tan Kurtulmuş'a: Allah belasını versin, Milli Görüş'ten yetişmiş bir nesli heba etti
    Faruk Yazıcı "Seçimi kazanacakları umudunu gergin ve çatışmacı bir dile bağlarken İstanbullunun dilek ve beklentilerini görememek şüphesiz ki öncelikle oy sahiplerini büyük bir karamsarlığa itti. Bugün Saadet hem bu karamsarlık hem de umutsuzluğun karşısına dikiliyor. İstanbul seçimlerinde rakamlar çok açık. Katılım oranı yüzde 83.88. Rakam yüksek gibi dursa da 1.704.325 oyun kullanılmadığı görülüyor. Ayrıca buna geçersiz kabul edilen 319.540 oy eklenince bu seçimin dışında kalan ya da bir başka ifade ile sahipsiz kalan oy sayısı 2.023.865. Seçime bu açıdan bakıldığında ortada ikna edilmesi ya da kendilerine 3. Bir yol olarak güvenebilecekleri bir alternatif sunmak mühimdir” diye söyledi. 

    Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı "Biz Saadet Partisi olarak düşündüklerimiz, sunduklarımız ve hayallerimizle bu büyük oy birikimine talibiz. Mecburiyet ya da zaruretle değil gönülle atılacak oylarla İstanbul’a ihtiyacı olacakları sunacak birikime ve gayrete sahibiz.Bugün sadece İstanbul için değil Türkiye için adalet duygusu kaybedilmiş bir değer. Ve adalete dair kaybedilenler zamanla demokrasiye dair de kaybedilenleri doğurur. Bu seçimde sahipsiz kalan 2 milyon küsur oyun müsebbibi işte bu histir. Saadet Partisi mağduriyet ve mazlumiyet oluşturan bu adaletsizliğe karşı da İstanbul seçiminin en güçlü ve onurlu duruşunu sergiliyor. Bir yerden başlayacak ve adaleti, hukuku yeniden hakim ve mukim kılacaksak bunun zamanı 23 Haziran, mekanı İstanbul, sahibi ise Saadet Partisi’dir” ifadelerini kullandı.

    ‘KUŞATICI BİR SÖYLEMLE GELİYORUZ’

    Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Necdet Gökçınar ise “Hukuksuz karar neticesinde yenilenen seçimle karşı karşıyayız . Yeni söylemlerle karşınızdayız ama söylemimizin manası 40 yıldır aynı. Saadet Partisi olarak klasik siyasi argümanların aksine artık İstanbullu’nun değerlerine, ihtiyaçlarına ve profesyonel bir bakışla son seçimde yaşadıkları hayal kırıklığına karşılık yeni ve kuşatıcı bir söylemle geliyoruz” dedi.

    ‘MAĞDURİYET VE ŞAHISLAR ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMAZ’

    Necdet Gökçınar
    © AA /
    Saadet Partisi adayı Gökçınar: Türk siyasetinde bu kadar sadık, yerinde duran bir parti yok
    “İstanbullunun ne istediğini biliyoruz” diyen Gökçınar “İstanbul’un kardeşlik, nezaket ve huzura ihtiyacı var. Huzur için altyapıya ihtiyaç var. Üretim şart. 23 Haziran seçimlerinde toplum mühendisleri iş başında, maalesef bunu görüyoruz. Mağduriyetler ve şahıslar üzerinden politika yapılmaz. Bu sizi başkan yapmam için sebep değildir. Bugün böyle bir algı üzerine çalışılıyor. Biz bu konuda da insanlarımızı uyaracağız. İrade dış algılarla manipüle edilen bir şeydir. Bunu göz önünde bulundurmalıyız.Mazbatasını verilip geri alınanların yanında oluruz. Ama başkan olmak için bu yetmez. Öfkemizi farkedenler algı çalışmalarından etkilenmeyelim. Saadet Partisi’ne oy verelim” ifadelerini kullandı.

    ‘İSTANBUL SEÇİMLERİ TÜM TÜRKİYE’Yİ ETKİLEYECEK ÖNEMLİ BİR SEÇİM’

    Özgürlüğün gereğine işaret eden Gökçınar “Kimse, teröre teşvik, hakaret ve cinayete teşviki kabul edemez. Ancak bir tweet yüzünden kendini Silivri’de bulan insanlar var. Biz bu gergin ortamın üstesinden geleceğiz. Toplumun alt bilincinde ağır sanayi, ğeetim var. Biz Erbakan hocamızdan böyle bir mirasa ve temiz geçmişe sahibiz. Bizim gerilimle saklayacak hiçbir şeyimiz yok. İstanbul seçimleri çok önemli. Türkiye’yi etkileyecek bir seçim” dedi.

    ‘İSTANBUL’DA ADALETE İHTİYAÇ VAR’

    Temel Karamollaoğlu
    © AA / Evren Atalay
    Saadet Partisi'nden 23 Haziran açıklaması: Seçime kendi adayımızla katılıyoruz
    Gökçınar “Son birkaç yıldır giderek seviye kaybeden siyasi dilin aksine Saadet Partisi biz olmak bilinci ile hep kuşatıcı, yapıcı ve nazik bir dil kullandı. Herkese gönlünü açtı. Dinledi. Her kesimin ortak değerlerine sahip çıktı. Ötelemedi, hakaret etmedi. Kazanmak için her şeyi mübah saymadı. Sırtını güce ve paraya değil insanına dayadı. Milli görüş geleneğini muhafaza ederek oy kaygısıyla değil insan kaybetme ve gönül kırma kaygısı ile mücadele etti. Şimdi bir kez daha ve güçlü şekilde tekrar ediyoruz; İstanbul’da artık huzura ihtiyacımız var… İstanbul’da artık adalete ihtiyacımız var… Türk devlet töresi de, İslam hukuku da, evrensel hukuk da hep aynı şeyi söyler: Adalet mülkün temelidir. Adalet var ise devlet var, adalet var ise insan var, adalet varsa huzur var. Ama adaletsizlik bir düzen haline geldi ise o zaman kaos var, umutsuzluk var bastırılmışlık var. Biz İstanbul’da yeniden adaleti tesis ederek şehre hakim olan adaletsizlik mefhumunu yok etmeye geliyoruz. Ve biliyoruz ki adaletin bir güven kaynağı olarak İstanbul’a hakim kılınması yıllardır süren karamsarlık ve teslim oluşun yerine gülen yüzler ve huzurlu bireyler tesis edecek. İstanbul’da artık adalete ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

    ‘HANGİ ADAY KAZANIRSA KAZANSIN SONUÇ TANZİM KUYRUĞU OLACAK’

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
    © AA / Celal Güneş
    CHP'li Öztrak: Türkiye, dünyada enflasyonu en yüksek 10 ekonomi arasına girmeyi 'başardı'
    Kendisine yönelik “Seçime girme” eleştirilerine sert cevap veren Gökçınar ‘Bize siz ‘Seçime girmeyin’ demek nezaketsizdir. Az oy aldık diye adaylığımızı tartışmayız. Seçime girmeyeyim diye şahsıma yapılan baskıları anlatmakla bitmez. Bana bu eleştirileri yapanlara sesleniyorum. Biz size ‘Seçime neden giriyorsunuz?’ diyor muyuz?” dedi.

    Gökçınar “Saadet Partisi’nde 2 kişi kalsa biri aday olur, öbürü ona oy verir. Bunu anlamıyorlar. Bir yandan bizi seçime girmemeye ikna etmeye çalışırken. Bir taraftan da bizi yok sayıyorlar. Seçimlere iki aday giriyor gibi gösteriliyor. Ancak bu iki adaydan hangisi kazanırsa kazansın, vatandaş kendimi tanzim kuyruğunda bulacak” diye yanıt verdi.

    CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nu da eleştiren Gökçınar “ İmamoğlu, eliyle kalp işareti yapmış, bu sevgi pıtırcıklığı iyi hoş da bununla mı İstanbul yönetilecek? Bu sevgi dili seçim atmosferini Yeşilçam sinemasına çevirdi. Bir şey vaat etmeyen adaylar öne çıkıyor. Borç, 25 milyar, faiz ise 1.5 milyara dayanmış. Sevdayla yaptığınız iş buysa bu şehri sevmeyin” dedi.

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (148)

    İlgili konular:

    10 soruda yenilenen İstanbul seçimi
    CHP Sözcüsü Öztrak: İstanbul seçimi misket oynamaya benzemez
    Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar: Seçime katılma görüşü oluştu
    YSK'nın İstanbul için seçim takvimi belli oldu
    'AK Parti ve CHP'den İstanbul seçimi için 'mele' hamlesi'
    Etiketler:
    borç, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Necdet Gökçınar, AK Parti, CHP, Saadet Partisi, 23 Haziran İBB seçimleri, yerel seçim, seçim, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Nusret Gökçe'ye Cannes'dan ödül
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet