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    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 10 ülkeden 90 araç, 35 takım ve 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Europa Orient ve Doğu-Batı Dostluk Rallisi’nin Şanlıurfa-Göbeklitepe turuna katıldı.

    Bakan Ersoy: 'Gezen Topkapı Sarayı Sergisi’ni Rusya’da sergilemek istiyoruz

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    Gözde Ocak
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    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Gezen Topkapı Sarayı Sergisi”ni Rusya’da da sergilemek istediklerini belirterek, “Bununla ilgili Rus hükümeti ile yaptığımız görüşmeler devam ediyor. Kalıcı bir şekilde her sene Rusya’da farklı etkinliklerle, hem kültürel ilişkileri artırmak hem de Türkiye’nin tanıtımını farklı bir şekilde yapmayı planlıyoruz” dedi.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 10 ülkeden 90 araç, 35 takım ve 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Europa Orient ve Doğu-Batı Dostluk Rallisi’nin Şanlıurfa-Göbeklitepe turuna katıldı.

    Yönetmen Seyid Çolak
    © AA /
    Yönetmen Seyid Çolak: Sinema, Türkiye ve Rusya arasında bağ kurulabilecek bir alan

    11 Mayıs’ta Almanya’nın Heilbron şehrinde başlayan, Avrupa turunun ardından 15 Mayıs’ta Edirne’den Türkiye’ye giriş yaparak İstanbul’a gelen dostluk rallisi, Göbeklitepe’nin ulusal ve uluslararası arenadaki tanıtımına katkı sunmayı amacıyla Şanlıurfa’ya geldi.

    Rallinin Şanlıurfa ayağına ev sahipiliği yapan Bakan Ersoy da, sporcularla birlikte Göbeklitepe turuna katıldı. Ralliciler konvoy eşliğinde şehir turu yaparken, Bakan Ersoy da kendisinin kullandığı ralli aracıyla sporculara eşlik etti. Şehir turu “tarihin sıfır noktası” olarak adlandırılan Göbeklitepe’de tamamlandı.

    “REKLAM AĞIRLIKLI TANITIMDAN PR AĞIRLIKLI ORGANİZASYONLARA”

    Göbeklitepe örenyeri ziyareti sırasında Sputnik’e açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, bu yıl 14’üncüsü düzenlenen dostluk rallisinin Avrupa’nın sayılı ralli organizasyonlarından biri olduğunu belirterek, “Biz özellikle geçen seneden itibaren tanıtım stratejilerimizde bazı değişikliklere gideceğimizi anlatmıştık, reklam ağırlıklı tanıtımlara ilave olarak PR ağırlıklı organizasyonlar da gerçekleştireceğimizi söylemiştik. Bu organizasyonlara katılan insanların kendi ülkerinde Türkiye’yi anlatması bizim için en etkili tanıtım şekli” diye konuştu.

    Moskova Yunus Emre Enstitüsü’nde geleneksel Türk sanatları sergilendi
    © Sputnik / Amur Gadjiyev
    Moskova’da geleneksel Türk sanatları sergilendi

    2019’un Göbeklitepe Yılı ilan edildiğini anımsatarak, bu nedenle dostluk rallisinin bu yılki güzergahına Göbeklitepe’yi de dahil ettiklerini vurgulayan Ersoy, “Tarihin sıfır noktası olması özelliği ile M.Ö. yaklaşık 10 bin yıllarına dayanması bakımından Göbeklitepe emsalsiz ayrışıyor. Nasıl bir Pamukkale, Kapadokya Türkiye’nin yüzü ise Göbeklitepe de farklı yüzlerimizden biri olacak” dedi.

    “BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN KİŞİ BAŞI GELİRDEN ÇOK KİŞİ BAŞI GECELİK GELİR”

    Bakan Ersoy, Türkiye’nin 2019 turizm hedefine ilişkin ise geçen yıl 46,1 milyon olan ziyaretçi sayısını bu yıl  50 milyon olarak hedeflediklerini belirterek, “Bu tarz organizasyonların ve tanıtım faaliyetlerinin de faydasıyla 52 milyon bandına gelir diye düşünüyoruz” diye konuştu.

    Türk-Rus Klasik Müzik Festivali'nin açılış gecesinde, Rusya’nın en önemli ödüllerinden biri olan ‘Ulusal Kültür Mirası’ ödülüne sahip olan Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası Şefi Vladimir Spivakov “Büyük bir geleneği devam ettiriyoruz. Bu gelenek yüzden fazla yıl önce Rusya’nın çok saygı duyduğu büyük vizyon sahibi bir adam tarafından başlatıldı. Büyük bir vizyona sahipti ve o Atatürk’tü. O zamanlar Sovyetler Birliği’nin çok iyi bir dostuydu. Yüz yıldan fazla bir süre önce, Atatürk, Dmitri Şostakoviç ve David Oistrakh’ı Türkiye’ye davet etmişti. Yüzden fazla bir yıl sonra biz hala bu mükemmel müzik yapma fikrini devam ettiriyoruz. Çünkü müzik aşktır. Müzik saldırganlık değil, güzelliktir” dedi.
    © Fotoğraf : Türk Rus Klasik Müzik Festivali organizatörleri
    İlk kez Türk ve Rus sanatçıları bir araya getiren Türk-Rus Klasik Müzik Festivali’nden göz alıcı kareler
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    Geçen yıl 29,5 milyar dolar civarında olan turizm gelirlerlerinde de 35 milyar doları geçmeyi hedeflediklerini ifade eden Ersoy, “Bizim için önemli olan kişi başı gelirden çok kişi başı gecelik gelir. Bu noktada 2017’den itibaren aslında artışa başladık. 2017 yılında 63 dolar civarında kişi başı gecelik gelir elde etmiştik, geçen yıl ise 65 dolar civarında. Bu yıl da hedefimiz 70 dolar seviyelerine kişi başı gecelik geliri yaklaştırmak. Biz istikararlı bir şekilde bunu 2023’e kadar 90 dolar bandına kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda nitelikli turiste daha ağırlıklı tanıtım yapıp onların ilgisini çekecek organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz” dedi.


    RUSYA’YA GEZEN TOPKAPI SERGİSİ

    Bakan Ersoy, 2019’un Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı olması konusunda da açıklamalarda bulundu. Bolşoy Tiyatrosu’nda bir ilke imza atılarak Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından ‘Troya Operası’nın sahnelendiğini anımsatan Ersoy, çok beğeni aldıklarını ve yıl boyunca bu tarz organisazyonların devam edeceğini belirtti.

    Kültürel faaliyetlerin tanıtıma çok büyük etkisi olduğunun altını çizen Ersoy, “Sadece reklamla konuşmak doğru olmuyor. Türkiye olarak ayrıştığımız; kültürümüz, sanatımız, arkeolojimiz, gastronomimiz yani rakiplerimizden bizi rakipsiz kılacak özelliklerimiz. Biz bunlarla önplana çıkmak istiyoruz” dedi.

    Ersoy, “gezen sergi” uygulamasıyla Japonya’da “Topkapı Sarayı sergisi” gerçekleştirdiklerini de anımsatırken, “Bunu önümüzdeki yıllarda Rusya’da, Kremlin Müzesi’nde sergilemek istiyoruz. Bununla ilgili Rus hükümeti ile yaptığımız görüşmeler devam ediyor. Sayın Putin de destek olunması konusunda büyükelçilerine talimatlarını vermiş. İnşallah bunu da gerçekleştirebilirsek, kalıcı bir şekilde her sene Rusya’da farklı kültürel etkinliklerle, hem kültürel ilişkileri artırmak hem de Türkiye’nin tanımını farklı bir şekilde Rusya’nın genelinde yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

    Etiketler:
    Sergi, Topkapı Sarayı, Şanlıurfa, Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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