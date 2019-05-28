‘Sağlıkta Türkiye-Küba işbirliği sevindirici ancak arzumuz ülkemizde de sağlık hizmetlerine ücretsiz ulaşılması’

Türkiye-Küba arasında sağlık alanında çalışma grubu kurulma kararını Sputnik’e değerlendiren José Martí Küba Dostluk Derneği Başkanı Yiğit Günay “İşbirliği sevindirici. Ancak Küba’dan alınan modeller, Türkiye’de başka bir şeye dönüşüyor. Türkiye’de ilaçlar pahalı ancak Küba’da kanser aşısı dahil tüm sağlık hizmetleri ücretsiz” dedi.

© REUTERS / Ricardo Moraes Küba ile kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurulacak

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Küba ile kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındığını duyurdu. Mutabakat, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kübalı mevkidaşı Jose Angel Portal Miranda’nın İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirdiği ikili görüşmede sağlandı. Bu kapsamda gelecek hafta, başta inovatif molekül geliştirme ve onkoloji çalışmalarında uzman Kübalı heyet Türkiye’yi ziyaret edecek. Söz konusu anlaşmanın hem Türkiye hem de iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemini José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD) Başkanı Yiğit Günay, Sputnik’e değerlendirdi.

‘TÜRKİYE İLE KÜBA ARASINDAKİ SAĞLIK ALANINDAKİ İŞBİRLİĞİ SEVİNDİRİCİ’

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İki ülkenin sağlık alanında yapmakta olduğu işbirliğini “sevindirici” diye nitelendiren Günay “ Ülkemizle Küba arasında sağlık alanındaki işbirliğinin ilerletilmesine yönelik her türlü çaba sevindirici. Ulusal doğal kaynakları çok kısıtlı, bu anlamda çok yoksul bir ülke olan Küba'nın, devrimden sonraki 60 yılda dünyada sağlık alanında en önde gelen ülkelerden biri haline gelmiş olması, bizim açımızdan da örnek teşkil etmeli” değerlendirmesinde bulundu.

JMKDD Başkanı Günay “Şu an Küba'nın ulusal gelirleri içinde yurtdışında ilaç satışları ve biyoteknoloji en önemli kalemlerden biri. Dolayısıyla son gelişme, hem Küba açısından, hem de bu ilaçlara erişim sağlaması noktasında Türkiye halkı açısından sevindirici. Ancak elbette arzumuz, Türkiye halkının da sağlık hizmetlerine ücretsiz olarak ulaşabileceği, birtakım şahıs veya şirketlerin başkalarının sağlığı üzerinden para kazanamayacağı bir düzenin kurulması” diye devam etti.

‘SAĞLIKTA KÜBA’DAN ALINAN MODELLER, KAPİTALİZMİN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ TÜRKİYE’DE BAŞKA BİR ŞEYE DÖNÜŞÜYOR’

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İki ülkenin sağlık alanındaki ortaklığının yıllardır sürdüğüne işaret eden JMKDD Başkanı Günay “Türkiye'yle Küba arasında sağlık alanındaki ilişki yeni değil. AKP'nin getirdiği Aile Hekimliği modelinin özü Küba'dan alınma, fakat Türkiye'de uygularken bunu piyasacı bir model haline getirdiler maalesef. Bu çelişki, yani sosyalizmle yönetilen Küba'da uygulanan kamucu sağlık politikalarının, kapitalizmin hüküm sürdüğü ülkemize geldiklerinde başka bir şeye dönüşmesi, temel sıkıntılardan biri” diye konuştu.

‘KÜBA’DA KANSER AŞISI ÜCRETSİZKEN TÜRKİYE’DE İLAÇLAR SON DERECE PAHALI’

Günay “Örneğin 17 Nisan’da HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, ‘Küba'da 1 dolar olan kanser aşısının Türkiye'de 2800 dolardan piyasaya sunulmasına’ dikkat çekmiş, fiyatların yüksek olmasının Küba'nın ilkelerine de aykırı olduğunu söylemişti. Ancak Kerestecioğlu'nun soru önergesinde bilgi eksikliği var. Zira kanser aşısı Küba'da 1 dolar değil, ücretsiz. Küba'da tüm sağlık hizmeti ücretsiz. Buna karşın Kerestecioğlu, ilaçların pahalılığına itiraz etmekte de haklı” diye ekledi.