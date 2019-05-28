‘Rus ve Türk mühendisler yakında S-400’ü test etmeye başlayacak’

‘Ofitseri Rossii’ (Rusya Subayları) Sivil Toplum Örgütü Başkanı, Rusya Kahramanı unvanı sahibi Tümgeneral Sergey Lipovoy, Sputnik’e açıklamasında, S-400’ün kurulumu için nelere ihtiyaç olduğunu anlattı.

Kurulum için gereken alım sözleşmesinin Rusya ve Türkiye arasında imzalandığı ve uygulama aşamasında olduğunu kaydeden Lipovoy, “Ardından bu sözleşmeye uygun olarak sistemin üretilmesi ve parçalar halinde konuşlandırılacağı yere ulaştırılması gerekiyor. Buna eş zamanlı olarak uzman ekip toplanıyor ve bu uzmanlar fabrikada ya da ilgili kurumlarda gereken eğitimi alıyor. Sonra, komisyon bu uzmanların sistemi çalıştırabileceğine ikna olunca, bu uzmanlar doğrudan sistemin konuşlandırılacağı yere gidiyor” ifadelerini kullandı.

‘S-400 İÇİN GARANTİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR’

Halihazırda Türk uzmanların Rusya’da eğitim aldığını ve birçok sürecin paralel olarak ilerlediğini dile getiren Lipovoy, “Türk uzmanlar yakında Rus mühendislerle birlikte ayarlar, kontrol ve testler yapacak. Dolayısıyla eğer Türkiye, Rus uzmanların gelişini bekliyorsa bu, Türk uzmanların eğitimlerini tamamlamak üzere olduğu anlamına geliyor. Tüm kurulum çalışmaları ve ayarlar tamamlandıktan sonra Türk uzmanlar bu sistemle çalışma hünerini sergileyecek, ardından teslim alma tutanağı imzalanacak ve sonra Türk personel göreve başlayacak” dedi.

Rusya’nın ilk kez bu türden askeri teçhizat satmadığını, daha önce birçok ülkeye uçak, uzay aracı ve hava savunma sistemlerinin sağlandığını hatırlatan Lipovoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sistemin satıldığı ülkenin uzmanları her zaman Rusya’ya gelip gereken eğitimi alıyor, gerekirse simülatörler kullanıyor, çalışmalar için erişim alıyor ve sonra bu sistemleri kendi ülkelerinde çalıştırıyorlar. Sistemi üreten fabrika Almaz-Antey, sistemin zorluk derecesine göre yarım yıldan beşe yıla varan garanti süreleri veriyor. Eğer bir sorun çıkarsa Rus uzmanlar geliyor, ayarlar yapıyor ve eğer bir arıza çıktıysa onu gideriyor. Ancak genel olarak Rus sistemler tıpkı Kalaşnikov tüfeği gibi sorun çıkarmadan çalışıyor, kullanımı basit ve güvenli olarak kendini kanıtlamıştır”.