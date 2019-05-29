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12:26 29 Mayıs 2019
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    Bayram tatilinde trafik denetimleri artırılıyor

    © AA /
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    Yurdagül Şimşek
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    İçişleri Bakanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla karayollarındaki güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkarılacağını bildirdi. Trafik denetimleri 31 Mayıs -10 Haziran 2019 tarihleri arasında 11 gün süreyle gerçekleştirecek. Bayram tatili süresince toplam 101 bin 223 trafik ekibi ve 184 bin 825 trafik personeli görevli bulunacak.

    İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre; 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlıklarına ‘Trafik Tedbirleri’ konulu talimat gönderildi. Talimatta 31 Mayıs – 10 Haziran 2019 tarihlerini kapsayan 11 günde karayollarında alınacak güvenlik önlemlerini tek tek sıraladı. Bakanlığın illere gönderdiği trafik tedbirleri talimatında Ramazan Bayramı dolayısıyla alınması gereken önlemler şu şekilde:

    BAKAN VE BÜROKRATLAR SAHADA OLACAK

    gözaltı, tutuklama
    © AA /
    Trafikte baltayla tehdide gözaltı
    - Trafik tedbirlerinin yerinde denetlenmesi ve yaşanabilecek sıkıntılara anında müdahale edilebilmesi amacıyla;  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere Bakan Yardımcıları,  Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, tüm vali ve kaymakamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları, Jandarma Genel Komutanlığı Komutan Yardımcıları ve Daire Başkanları, il, ilçe emniyet, jandarma müdür ve komutanları sahada olacak.

    - Özellikle kazaların yoğunlaştığı kaza kara noktalarında ve güzergâhlarda alınan trafik tedbirleri uygulamasının yanı sıra ilave tedbir ihtiyacı olup olmadığının tespiti ve denetimi için bayram tatili boyunca 36 Polis Başmüfettişi, 21 Jandarma Başmüfettiş, Müfettişi, 9 Jandarma Denetleme üyesi olmak üzere 66 müfettiş görevlendirildi. Planlanan 11 günlük süre içerisinde;  günlük ortalama  emniyet ve jandarmadan 9 bin 202 trafik ekibi/timi, 16 bin 802 trafik personeli sahada görev alacak.  Bayram tatili süresince toplam 101 bin 223 trafik ekibi/timi ve 184 bin 825 trafik personeli görevli  olacak.  Trafik ekiplerinin karayolu güzergâhlarında tepe lambaları daima açık olacak şekilde “Görünürlükleri” ön plana çıkarılacak. Sürücüler üzerinde “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu” sürekli canlı tutulacak.

    KAZALARIN YOĞUN OLDUĞU 20 GÜZERGAHA EKİP

    Timsah
    © Flickr /
    Florida'da bir trafik kontrolü: Pantolonundan timsah çıktı
    - Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen 18 ildeki 20 güzergâhta her 10 km’de bir ekip görevlendirilecek. Ayrıca emniyet ve jandarma merkez birimlerinden toplam 52 personelden oluşan 18 ekip belirlenen güzergâhlardaki trafik ekip ve personelini denetleyecek.

    HAVADAN YOĞUN DENETİM

    - Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu bayramda havadan denetimlere ağırlık verilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Diyarbakır başta olmak üzere 25 ilde 126 saat helikopter ile denetim yapılacak. Ayrıca 71 ilimizde bin 565 saat drone ile denetim yapılacak.

    OTOBÜSLERDE SEVİL EKİPLER YOLCU DENETİMİ YAPACAK

    gözaltı, tutuklama
    © AA /
    Trafikte baltayla tehdide gözaltı
    - Bayram süresince toplam 1.520 yolcu otobüsü, yolcu olarak binecek sivil ekiplerce  habersiz olarak denetlenecek. Terminallerde ve ara istasyonlarda şehirlerarası otobüs denetimleri artırılacak. Terminallerde izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına ve korsan taşımacılığa izin verilmeyecek. Sefere çıkan bütün otobüsler denetlenecek, şoförlerin kural ihlali yapmamaları, sürücü ve yolcuları seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirilerek bu hususa ilişkin kontrollere özel önem verilecek.

     ŞÖFÖRLERİN DENLENDİRİLMESİ SAĞLANACAK

    - Şehirlerarası yolcu otobüsleri ile 30 Mayıs-11 Haziran 2019 tarihleri arasında tarifeli yolcu taşımalarına izin verilen B2/D2 yetki belgeli TUR araçlarının; SRC belgeleri, taşıma sözleşmeleri, yedek şoför, takoğraf (hız, çalışma/dinlenme süreleri), cihaza takılı sürücü belgesi/kartının aracı kullanan kişiye ait olup olmadığı titizlikle incelenecek. Otobüslerin karışmış olduğu kazalar da dikkate alınarak özellikle 02.00-08.00 ve uykusuzluk/yorgunluğa bağlı dikkat kaybının oluştuğu 05.00-07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilmesi, gerekli kontrolleri ve dinlenmeleri sağlanacak. Özel İzin/Özel Yük Taşıma İzin Belgesi kapsamındaki araçların 01-09 Haziran 2019 tarihleri arasında trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek.

    ORTALAMA HIZ DENETİMLERİ

    Hastane - Bitkisel hayat
    © Fotoğraf : Twitter
    Trafik kazasından sonra komaya giren kadın 27 yıl sonra uyandı
    - Denetimlerde, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda araç sürücüleri durdurularak “Yüz Yüze İletişim” kurulacak ve uzun yoldan gelen sürücülerin dinlendirilmeleri sağlanacak. Radar denetimleri; hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergâhlarda, mümkün olduğunca yüz yüze temas yolu ile yapılacak. Toplam uzunluğu 2 bin 155 km olan tüm otoyollarda “Ortalama Hız” denetimi yapılmaya devam edilecek.

    MERKEZDEN ANLIK TAKİP

    - Şehir merkezlerinde, halkın yoğun olacağı AVM ve mezarlıklarda trafik tedbirleri artırılacak. Merkezdeki “Trafik Kaza Danışma Birimi” tarafından ülke genelindeki yol durumu ve kazalar anlık olarak takip edilecek ve anında müdahale sağlanacak.

    ÇOCUKLARA TRAFİK KARNESİ

    Hastane - Bitkisel hayat
    © Fotoğraf : Twitter
    Trafik kazasından sonra komaya giren kadın 27 yıl sonra uyandı
    - Bakanlık  bu Ramazan Bayramı’nda da “Kımızı Düdük” kampanyasına devam edecek. Jandarma ve emniyet trafik personeli çocuklara kırmızı düdükle birlikte bir de çocuklara “Trafik Karnesi” dağıtacak. Çocuklar bu karnelere,  araç kullanan anne ve babalarını trafikte uydukları ya da uymadıkları kurallar konusunda değerlendirme yapacak, notlar verecek. Çocuklar tarafından doldurulacak olan bu karneler 20 Haziran 2019 tarihine kadar #trafikkarnem hashtagi ve TrafikEgm twitter adresi ile paylaşılacak.  Karneler arasından en çok beğeni alan ilk yüz paylaşım sahibi öğrenci bisiklet ile ödüllendirilecek. Ayrıca öğrenciler karneleri www.trafik.gov.tr adresinden de temin edebilecek.

    KAZALARIN YOĞUN YAŞANDĞI 50 NOKTA ÖNCESİNDE VATANDAŞLAR NAVİGASYON EKRANLARINDA UYARILACAK

    - Ülke genelinde ana güzergâh noktalarında 2018 yılı içerisinde meydana gelen kazaların yoğunlaştığı 50 nokta, Yandex Navigasyon sistemi üzerinden kaza bölgesine gelmeden önce sürücüleri uyaracak şekilde “Dikkat kaza riski! Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” mesajının navigasyon ekranından uyarılacak.

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    Etiketler:
    Ramazan Bayramı, trafik, Karayolu, İçişleri Bakanlığı
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