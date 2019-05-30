‘Türkiye, S-400’lerden vazgeçse, ABD hücumuyla karşılaşıp Irak ve Suriye’deki tüm kazanımlarını kaybeder’

ABD’nin Türkiye’ye dönük yaptırım ve F-35 teslim etmeme tehditlerine rağmen, Türkiye’ye yönelik S-400 sevkiyatı, planlandığı tarihte gerçekleşecek. Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport “Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatı konusunda bir değişiklik yok, proje taraflarca anlaşılan süreçler üzerinden devam ediyor” açıklaması yaptı. S-400’lerin teslimat süreci sorunsuz bir şekilde sürerken, Türkiye’nin gündemindeki S-400 tartışmalarını, Türkiye Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) ekonomi uzmanı Şevket Apuhan, Sputnik’e değerlendirdi.

‘ABD, 2002 YILINDAN BERİ AÇIK AÇIK TÜRKİYE’Yİ BÖLME PLANLARINI İŞLETİYOR’

© AFP 2019 / Brendan Smialowski ABD Dışişleri’nden Türkiye’ye bir S-400 tehdidi daha

Türkiye’nin 2002 yılından beri ABD’nin hedefinde olduğuna değinen Apuhan “Türkiye, ABD’nin zaten hedef tahtasında, bu yüzden artık S-400 almamamız bu gerçeği değiştirmez. ABD’nin 2002 yılında Türkiye’yi hedef tahtasına oturtarak, 13 bin 500 askerinin katıldığı ve ülkesinin 26 yerinde eş zamanlı olarak yaptığı ‘Millenium Challenge’ tatbikatını unutmamak lazım. Yani ABD, henüz 2002 yılından itibaren Türkiye’yi işgal tatbikatı yapmaya başlamıştı. ABD’nin o tarihlerden beri değişmeyen amacı, açık bir şekilde, Türkiye’yi bölmek, Türkiye toprakları üzerinde ameliyat yapmak. ABD, bu planını işletmeyi sürdürüyor. Suriye’de, Irak’ta YPG’yi, PKK'yı sürekli silahlandırması da bu kapsamda ele alınabilir. Hedefin Türkiye olduğu çok açık” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN S-400 ALIMINDAN BAŞKA ÇARESİ GÖRÜNMÜYOR’

“ABD, Türkiye’yi bölmek için YPG’yi, PKK’yı silahlandırırken, Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmesi yalnızca bu tehdidi büyütür” vurgusu yapan Apuhan “Bu saatten sonra biz ‘S-400 almıyoruz’ diyerek hiçbir şeyi çözemeyiz. Hiçbir yere varamayız. Zira, biz, S-400’leri alsak da almasak da, ABD’nin Türkiye ile ilgili planları zaten değişmeyecek. Ancak bu sistemleri alırsak, hiç olmazsa bizim bir hava savunma sistemimiz olacak. Üstelik Türkiye-Rusya arasında geleceğe yönelik teknoloji gerektiren hava savunma sistemleri açısından bir işbirliği de Türkiye’nin çıkarına olacak. Niye? Çünkü Atlantik tamamen karşımızda. Türkiye’yi tamamen bölmeyi, parçalamayı ve akabinde yok etmeyi bir numaralı stratejisi haline getirmiş. Şu durumda bizim S-400 almaktan başka hiçbir çaremiz gözükmüyor, hava savunma sistemi olarak. Semalarımızın güvenliğini sağlamak açısından şu an yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bize acilen bu sistem lazım” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE, ABD’YE BOYUN EĞMEYE BAŞLARSA BÖLGEDEKİ TÜM KAZANIMLARINI KAYBEDER’

Apuhan “Türkiye, bugün ABD’nin baskılarıyla S-400 hava savunma sistemlerini almaktan vazgeçerse, ne olduğunu bile anlayamadan Irak ve Suriye’deki bütün kazanımlarını kaybeder. Yine ne olduğunu bile anlayamadan büyük bir ABD hücumuyla karşı karşıya kalırız. Arkamıza dönüp baktığımızda da ne Rusya’yı ne Çin’i ne İran’ı bulabiliriz. Dolayısıyla bugün Doğu’nun, Avrasya’nın dostluğu bizim için stratejik önemdedir. Kesinlikle bu sistemlerden vazgeçilmemelidir. ABD’nin baskısına boyun eğdiğimiz an her şey çorap söküğü gibi bizim aleyhimize gelişmeye başlayacaktır” diye ekledi.