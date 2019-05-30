‘Türkiye’nin Amerika’ya iktisaden bağımlılığı aşması için İş Bankası-Yandex’inki gibi anlaşmalara ihtiyaç var’

Türkiye İş Bankası, Rusya'nın en büyük online ödeme altyapısı sağlayıcılarından Yandex.Checkout ile ödeme kabulü anlaşması imzaladı. Anlaşma Rusların, Türkiye'deki elektronik ticaret mağazalarında rubleyle ödeme yapabilmesinin önünü açtı. İş Bankası söz konusu anlaşmaya ilişkin “Türkiye-Rusya arasında gerçekleştirilen ticaretin geliştirilmesi amacıyla İş Bankası olarak üzerimize düşen görevi yapmak adına Yandex.Checkout ile işbirliğine giderek, sanal POS uygulamamızdaki yurt dışı ödeme hizmetimizi geliştirdik. Böylece havayolları, turizm firmaları ve e-ihracat ile uğraşan işletmelerin Rusya'dan yapacakları tahsilatları kolaylaştırmış olduk” açıklamasında bulundu.

Peki anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticaret hacmine olumlu etkisi olur mu? İş Bankası’nın Yandex.Checkout ile imzaladığı bu anlaşma, Türkiye, Rusya ve İran'ın yerel para birimleriyle ticaret yapma konusundaki mutabakatın hayata geçmesinde önemli bir adım sayılabilir mi? Sputnik’in bu sorularına Ekonomi Yazarı Recep Erçin yanıt verdi.

‘ANLAŞMA MİLYONLARCA RUS KART KULLANICISINA ULAŞARAK TÜRK FİRMALARI İÇİN YENİ BİR PAZAR AÇIYOR’

© Fotoğraf : İş Bankası İş Bankası, Rus 'Mir' kartlarıyla işlemlere başladı

“Anlaşmanın iki ülke arasındaki ticaret hacmine olumlu etkisi olur mu?” sorusuna Erçin, “Bir defa, milyonlarca kart kullanıcısı Rus'a ulaşılacağından Türk firmaları için yeni bir pazar açılıyor. Türk KOBİ'lerinin gözünün açık olması ve bu gelişmeleri iyi değerlendirmesi lazım. Rusya ile Türkiye arasındaki dış ticaret açığının kapanması noktasında da bu ve buna benzer işbirliklerinin faydalı olacaktır. Ülkeler arasında dengeli bir dış ticaret olması için finansal sistemlerin de birbiriyle uyumlulaştırılması şart. Bugün Çin ile yaşanan sorun da burada. Türkiye çok fazla Batı sistemlerine entegre bu hem standartlar açısından avantaj ama gözünüzü Asya'daki gelişmelere kapatamazsınız. Her anlamda ilk aşamada büyük bir etki görülmese de zamanla bu ve buna benzer işbirliklerinin ticaret hacmine olumlu etki yapacağı aşikar. Bir defa Rusya pazarına online olarak doğrudan girip tüketiciye birebir ulaşılmasını sağlıyor. Türkiye e-ticarette hızlı ilerliyor” diye yanıt verdi.

‘AMERİKAN SİSTEMİNE BAĞIMLI BİR TÜRKİYE İKTİSADEN BAĞIMSIZ OLAMAZ’

Peki, İş Bankası'nın Yandex.Checkout ile imzaladığı bu anlaşma, Türkiye, Rusya ve İran'ın yerel para birimleriyle ticaret yapma konusundaki mutabakatın hayata geçmesinde önemli bir adım sayılabilir mi? Erçin’in bu soruya yanıtı ise şöyle:

© Fotoğraf : İHA / Murat Ergin Albayrak'tan büyüme yorumu: İktisadi faaliyette en kötü geride kaldı

“Amerikan sistemine bağlanmış kalmış bir Türkiye iktisaden bağımsız olamaz. Komşularla, yerel paralarla ticaret stratejik bir adımsa, işte bu işin metodolojisi de İş Bankası ve Yandex.Checkout'un yaptığı gibi anlaşmalar yapmaktır. Yukarıdaki sorunuza verdiğim yanıtta da ifade ettiğim üzere, bu işler 'Hadi yerel paralarla ticaret yapalım' demekle olmuyor. Şirketler, bankalar, kurumlar özelinde bu türden ikili işbirliklerinin yapılması lazım. Rusya ve Türkiye bu anlamda Batı standartlarına sahip olsa da ne yazık ki İran açısından gidilecek daha çok yol var.”