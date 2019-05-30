‘AB'nin raporu, Türkiye'yi kabul etmeye hazır olmadığının yeni göstergesi’

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Türkiye raporunu değerlendiren Rus uzman Fitin, bu raporun, AB’nin Türkiye’yi saflarına kabul etmeye hazır olmadığının yeni bir göstergesi olduğunu belirtti.

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Ortadoğu ve Yakındoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Sputnik’e açıklamasında, “Halihazırda Avrupa Birliği’nin anahtar ülkeleri, nüfusu bu denli büyük, üstelik Müslüman olan bir ülkenin Avrupa topluluğuna alınmasına ilgi duymuyor. Onların görüşüne göre bu, temel Avrupa değerlerini olumsuz etkileyecek. Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili müzakere sürecinin bu kadar uzun sürmesi de bu olumsuz tutumdan kaynaklanıyor” dedi.

Avrupalıların, Türkiye’nin üyelik sürecinin kolaylaşmasını engellemek için boşluklar aradığını kaydeden uzman, “Avrupalılar, Türkiye’de güya otoriterliğin arttığına, AB’nin özellikle övündüğü insan haklarının ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine işaret ediyor. Bu yüzden bu rapor, AB’nin Türkiye’yi saflarına kabul etmeye hazır olmadığının yeni göstergesi” ifadelerini kullandı.

Fitin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AB'ye tam üyelik hedefinin devam ettiği açıklamasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE Merkel: Seçimlerden sonraki gelişmeler Türkiye’yi AB üyeliğine yaklaştırmıyor

“Şimdi önemli soru, Türkiye’nin AB saflarına katılmaya ihtiyacı var mı? Türkler mantıklı insanlar, Avrupalıların hazır olmadığını ve Türkiye’nin AB üyesi olmasını istemediğini anlıyorlar. Buna rağmen görüşmeler bir alışkanlık olarak devam ediyor, oysa bunun mümkün olmadığını herkes anlıyor. Türkiye’nin değil, AB’nin onu saflarında görmek istememesi Türkiye için bir koz, bu yüzden önümüzdeki dönemlerde üyelik söylemi devam edecek”.

Türkiye’nin, AB üyeliğinden özel kazanımlar elde etmeyeceğinin altını çizen Fitin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun dışında misal ekonomik olarak AB hiçbir şekilde Türkiye’ye yardım etmeyecek, daha doğrusu yardım etmek istemeyecek. Türkiye, AB’nin kendi inisiyatifiyle aldığı küçük Doğu Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında aşırı büyük ülke. AB, böylesine büyük bir Türkiye’ye yardım etmeyecek veya bazı mali sorunların çözümüne katılmasına izin vermeyecek”.