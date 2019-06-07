‘Doğu Akdeniz ve Ege’deki Türkiye’nin karşısındaki asıl güç bölgeye silah yığan ABD’dir’

Yunanistan’dan Türkiye’nin S-400 alımı karşıtı bir açıklama geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Washington’daki ‘Avrupa Birliği’nin savunma politikası’ konulu forumda Türkiye’nin S-400 alımının bölgedeki dengeleri değiştireceğini öne sürdü. Yunanistan’ın Türkiye’nin hava savunma sistemi sahibi olmasından duyduğu rahatsızlığı, SüperHaber yazarı gazeteci Ceyhun Bozkurt, Sputnik’e değerlendirdi.

‘YUNANİSTAN, DOĞU AKDENİZ VE EGE’DE ABD’Yİ SIRTINI YASLAYACAĞI GÜÇ OLARAK GÖRÜYOR’

Türkiye ile Yunanistan arasında yıllardır Ege Denizi’nde süren gerilime bir de Doğu Akdeniz’de yaşananların eklendiğine işaret eden Bozkurt, “Yunanistan ile bildiğiniz üzere yıllardır Ege Denizi üzerinden karasuları ve kıta sahanlığı ile ilgili problem yaşıyoruz. Yunanistan karasularını 12 mile çıkarmaya çalışıyor. Bunlarla bağlantılı olarak bu alanların sınırlandırmalarını da kapsayan deniz yetki alanlarıyla ilgili de ciddi sıkıntılar var. Yine Yunanistan Ege’deki adaları silahlandırıyor. Hava sahası da problemli. Yunanistan ulusal hava sahasını 10 mile çıkarmaya çalışıyor. Doğal olarak Türkiye’nin bunu kabul etmesi mümkün değil. Bu gerilim yıllardır sürüyordu. Bunlara son dönemde ABD ile yaşadığımız gerilim ile Doğu Akdeniz merkezli gelişmeler eklenince Yunanistan sırtını yaslayacağı gücü buldu” dedi.

‘S-400’LERİ ALAN BİR TÜRKİYE KARŞISINDA YUNANİSTAN UÇAKLARI ÜSLERİNDEN BİLE HAVALANAMAZ’

Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde Türkiye’nin önünde sıcak çatışma ihtimali olduğuna değinen Bozkurt “Kabul etmek gerekir ki, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’de sıcak bir çatışmaya girme ihtimali var. Bu ihtimal gün geçtikçe de artıyor. Çünkü bugünden itibaren atılacak herhangi bir geri adım Türkiye’ye en az 100 yıl kaybettirecektir. Bu geri adımı Türkiye’de hiçbir iktidar atamaz. Bu nedenle Doğu Akdeniz politikası milli mesele olarak görülüp, yüzde 70-80 oranında destekleniyor diyebiliriz. İşte, Yunanistan Savunma Bakanı’nın açıklaması da bunu göstermekte. Yani sıcak çatışma ihtimali olursa, Yunan hava unsurları hareket edemeyecek hale gelir. Örneğin Türkiye S-400’leri alırsa ve gelecekte Yunanistan ile olası bir sıcak çatışma yaşarsa, Yunan uçakları üslerinden bile havalanamaz. Aynı şey Doğu Akdeniz için de geçerli. Rum Kesimi bölgesinden Türkiye’ye yapılacak herhangi bir saldırı anında yanıt bulur” yorumunda bulundu.

‘S-400’LER DENGEYİ TÜRK ORDUSUNUN LEHİNE DEĞİŞTİRİR’

Bozkurt “Hatırlayın, Doğu Akdeniz ve Ege’de aylardır Yunanistan’ın da bulunduğu İsrail, Mısır, BAE askerleri ortak tatbikatlar yapıyor. Tatbikatların Türkiye’ye karşı yapılmadığını söylemek için ya cahil ya da art niyetli olmak gerekir. Türkiye bu tatbikatlara Mavi Vatan ve Deniz Kurdu ile yanıt vermişti. İşte Türkiye karşısındaki bu güce karşı hava savunmasını, NATO sistemli bir hava savunma sistemi yapamaz. Hatta Türkiye açısından dezavantaj bile olurdu. Çünkü NATO sistemlerinde bir diğer NATO üyesinin hava unsurları ‘dost unsur’ olarak görülüyor. Yani düşman olarak görülmediği için saldırılarını önleme imkanı zor. Ancak S-400, NATO sistemi değil. Bu da dengeyi Türk ordusunun lehine değiştirir” diye devam etti.

‘ABD’NİN BÖLGEYE SİLAH YIĞMASINDAN YUNANİSTAN RAHATSIZ OLMAZ’

Yunanistan’ın ABD’nin bu kadar silahını bölgeye yığmasından rahatsız olmadığına değinen Bozkurt “Bu çok doğal. Yunanistan, her zaman Batı dünyasının şımarık ama hiçbir zaman vazgeçemeyeceği çocuğu olarak görülüyor. Yunanistan sadece Batı’nın Asya, Avrasya sınırını değil, aynı zamanda medeniyet kökünün de merkezlerinden biri olarak anılıyor. Bilindiği üzere Türkiye’nin içinde halen az da olsa Bizans hayali yaşayanlar var. İşte Yunanistan bu hayalin yer aldığı toprakların merkezi niteliğinde. Bu nedenle hiçbir zaman ABD’den rahatsız olmaz” yorumunda bulundu.

Bozkurt “Tam tersine ABD’nin kendi çıkarlarını korumak için bölgeye geleceğini bilir. Geçmişte bunun örneklerini gördük. Kurtuluş Savaşımız sırasında karşımıza Yunanistan çıkarıldı. Bu savaş Türk-Yunan savaşı olarak bilinse de özünde aslında Türk-İngiliz savaşıydı. Aynı şey günümüzde de geçerli. Karşımızdaki Yunanistan olarak gözükse de, esas olarak henüz sıcak çatışma olmadığı için, Türk-ABD gerilimi olarak adlandırılmalı” diye ekledi.