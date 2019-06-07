Kayıt
18:25 07 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    ‘Doğu Akdeniz ve Ege’deki Türkiye’nin karşısındaki asıl güç bölgeye silah yığan ABD’dir’

    © DHA /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Elif Sudagezer
    0 0 0

    Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis’in Türkiye’nin S-400 alımının bölgedeki dengeleri değiştireceği sözlerini yorumlayan Gazeteci Ceyhun Bozkurt “Doğu Akdeniz’de ve Ege’de Türkiye’nin karşısına Yunanistan sürülse de, bölgedeki asıl gerilim Türk-ABD gerilimidir” dedi.

    Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis
    © AFP 2019 / Louisa GOULIAMAKI
    Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye'nin S-400 alımı bölgedeki dengeleri değiştirir
    Yunanistan’dan Türkiye’nin S-400 alımı karşıtı bir açıklama geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Washington’daki ‘Avrupa Birliği’nin savunma politikası’ konulu forumda Türkiye’nin S-400 alımının bölgedeki dengeleri değiştireceğini öne sürdü. Yunanistan’ın Türkiye’nin hava savunma sistemi sahibi olmasından duyduğu rahatsızlığı, SüperHaber yazarı gazeteci Ceyhun Bozkurt, Sputnik’e değerlendirdi.

    ‘YUNANİSTAN, DOĞU AKDENİZ VE EGE’DE ABD’Yİ SIRTINI YASLAYACAĞI GÜÇ OLARAK GÖRÜYOR’

    Pentagon
    © AA /
    Pentagon: Türkiye’nin S-400 alımı ABD için kabul edilemez riskler yaratıyor
    Türkiye ile Yunanistan arasında yıllardır Ege Denizi’nde süren gerilime bir de Doğu Akdeniz’de yaşananların eklendiğine işaret eden Bozkurt, “Yunanistan ile bildiğiniz üzere yıllardır Ege Denizi üzerinden karasuları ve kıta sahanlığı ile ilgili problem yaşıyoruz. Yunanistan karasularını 12 mile çıkarmaya çalışıyor. Bunlarla bağlantılı olarak bu alanların sınırlandırmalarını da kapsayan deniz yetki alanlarıyla ilgili de ciddi sıkıntılar var. Yine Yunanistan Ege’deki adaları silahlandırıyor. Hava sahası da problemli. Yunanistan ulusal hava sahasını 10 mile çıkarmaya çalışıyor. Doğal olarak Türkiye’nin bunu kabul etmesi mümkün değil. Bu gerilim yıllardır sürüyordu. Bunlara son dönemde ABD ile yaşadığımız gerilim ile Doğu Akdeniz merkezli gelişmeler eklenince Yunanistan sırtını yaslayacağı gücü buldu” dedi.

    ‘S-400’LERİ ALAN BİR TÜRKİYE KARŞISINDA YUNANİSTAN UÇAKLARI ÜSLERİNDEN BİLE HAVALANAMAZ’

    © REUTERS / Vitaly Nevar
    ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Wolters: S-400'ler F-35'lerle bir arada kullanılamaz
    Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde Türkiye’nin önünde sıcak çatışma ihtimali olduğuna değinen Bozkurt “Kabul etmek gerekir ki, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’de sıcak bir çatışmaya girme ihtimali var. Bu ihtimal gün geçtikçe de artıyor. Çünkü bugünden itibaren atılacak herhangi bir geri adım Türkiye’ye en az 100 yıl kaybettirecektir. Bu geri adımı Türkiye’de hiçbir iktidar atamaz. Bu nedenle Doğu Akdeniz politikası milli mesele olarak görülüp, yüzde 70-80 oranında destekleniyor diyebiliriz. İşte, Yunanistan Savunma Bakanı’nın açıklaması da bunu göstermekte. Yani sıcak çatışma ihtimali olursa, Yunan hava unsurları hareket edemeyecek hale gelir. Örneğin Türkiye S-400’leri alırsa ve gelecekte Yunanistan ile olası bir sıcak çatışma yaşarsa, Yunan uçakları üslerinden bile havalanamaz. Aynı şey Doğu Akdeniz için de geçerli. Rum Kesimi bölgesinden Türkiye’ye yapılacak herhangi bir saldırı anında yanıt bulur” yorumunda bulundu.

    ‘S-400’LER DENGEYİ TÜRK ORDUSUNUN LEHİNE DEĞİŞTİRİR’

    S-400
    © Sputnik / Vitaliy Ankov
    'Patriot, S-400’ün alternatifi olamaz'
    Bozkurt “Hatırlayın, Doğu Akdeniz ve Ege’de aylardır Yunanistan’ın da bulunduğu İsrail, Mısır, BAE askerleri ortak tatbikatlar yapıyor. Tatbikatların Türkiye’ye karşı yapılmadığını söylemek için ya cahil ya da art niyetli olmak gerekir. Türkiye bu tatbikatlara Mavi Vatan ve Deniz Kurdu ile yanıt vermişti. İşte Türkiye karşısındaki bu güce karşı hava savunmasını, NATO sistemli bir hava savunma sistemi yapamaz. Hatta Türkiye açısından dezavantaj bile olurdu. Çünkü NATO sistemlerinde bir diğer NATO üyesinin hava unsurları ‘dost unsur’ olarak görülüyor. Yani düşman olarak görülmediği için saldırılarını önleme imkanı zor. Ancak S-400, NATO sistemi değil. Bu da dengeyi Türk ordusunun lehine değiştirir” diye devam etti.

    ‘ABD’NİN BÖLGEYE SİLAH YIĞMASINDAN YUNANİSTAN RAHATSIZ OLMAZ’

    Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar: Türk ordusu adadan çekilse gerçek anlamda çatışma doğabilir, Türkiye barışın teminatıdır
    Yunanistan’ın ABD’nin bu kadar silahını bölgeye yığmasından rahatsız olmadığına değinen Bozkurt “Bu çok doğal. Yunanistan, her zaman Batı dünyasının şımarık ama hiçbir zaman vazgeçemeyeceği çocuğu olarak görülüyor. Yunanistan sadece Batı’nın Asya, Avrasya sınırını değil, aynı zamanda medeniyet kökünün de merkezlerinden biri olarak anılıyor. Bilindiği üzere Türkiye’nin içinde halen az da olsa Bizans hayali yaşayanlar var. İşte Yunanistan bu hayalin yer aldığı toprakların merkezi niteliğinde. Bu nedenle hiçbir zaman ABD’den rahatsız olmaz” yorumunda bulundu.

    © AFP 2019 / Kirill Kudryavtsev
    'S-400 alım süreci bile politik olarak Türkiye’ye yararlı'
    Bozkurt “Tam tersine ABD’nin kendi çıkarlarını korumak için bölgeye geleceğini bilir. Geçmişte bunun örneklerini gördük. Kurtuluş Savaşımız sırasında karşımıza Yunanistan çıkarıldı. Bu savaş Türk-Yunan savaşı olarak bilinse de özünde aslında Türk-İngiliz savaşıydı. Aynı şey günümüzde de geçerli. Karşımızdaki Yunanistan olarak gözükse de, esas olarak henüz sıcak çatışma olmadığı için, Türk-ABD gerilimi olarak adlandırılmalı” diye ekledi.

    İlgili konular:

    Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Geri adım atmamız söz konusu değil
    Kremlin’den S-400 çalışma grubu sorusuna yanıt: Türkiye’nin bizi bilgilendirmesi gerekmiyor
    ABD'den Türkiye'ye bir S-400 ültimatomu daha: Ya birini ya diğerini alabilirsiniz, ancak ikisini birden alamazsınız
    Rus elçiden ABD'nin Kıbrıs planlarına tepki: Ada'nın militarize edilmesine karşıyız
    Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Özersay: Federal çözüm gerçekçi değil, masada iki devletli işbirliği modelleri olacak
    Etiketler:
    müttefik, bağımsız, NATO, Deniz Kurdu - 2019 Tatbikatı, Mavi Vatan Tatbikatı, tatbikat, çatışma, kıta sahanlığı, silahlandırma, Ceyhun Bozkurt, Evangelos Apostolakis, S-400 hava savunma sistemleri, Askeri varlık, Ege, Kıbrıs, ABD, Yunanistan, Doğu Akdeniz, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'nın St.Petersburg kentinde bugün ziyaretçilere kapılarını açan 23. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda çalışan gönüllüler.
    St. Petersburg Ekonomi Forumu 2019 kapılarını açtı
    Karikatür
    ABD'li Senatörden Trump'a: Bolton'un kendi dış politikasını uygulamasına izin verme
    İnfografik
    St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF)
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet