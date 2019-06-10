Rus Kazak Korosu Ankara’da konser verecek

2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında her iki ülke, onlarca etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Ankara’da Rusya Ankara Büyükelçiliği ve Mamak Belediyesi'nin katkılarıyla 13 Haziran'da gerçekleşecek olan Rus Kazak Korosu "Russkaya Starina" konseri düzenlenecek.

Etkinlik, Mamak Belediyesi 75. Yıl Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleşecek ve ücretsiz olacak.

2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında çok sayıda etkinlik gerçekleşiyor. Bunlardan birisi de Rusya Ankara Büyükelçiliği ve Mamak Belediyesi'nin katkılarıyla 13 Haziran'da gerçekleşecek olan Rus Kazak Korosu "Russkaya Starina" konseri. Etkinliğin detayları afişte: pic.twitter.com/rztmsnDdJK — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) 10 Haziran 2019

Geçen yıl, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında Moskova'da düzenlenen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı’nda her iki ülkenin kültür bakanları tarafından “2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Niyet Bildirgesi” imzalanmıştı.

Böylece 2019 yılında, her iki ülkenin kültürünün birbirine tanıtılması amacıyla kültür, sanat ve turizm alanında onlarca önemli etkinliğin düzenlenmesinin önü açılmıştı.

2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Türkiye’de gerçekleşen ilk etkinlik, Dağıstan Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu Lezginka’nın İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki 26 Ocak tarihli dans gösterisi olmuştu. Rus Kızılordu Korosu yılın başından bu yana Türkiye'de toplam 6 konser vermişti.