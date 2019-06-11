Başkonsolos Podyelışev: Batı, Türkiye’yi kendisiyle Rusya arasında tercihe zorluyor

Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Podyelışev’e, Türk-Rus ilişkilerine sağlamış olduğu katkıdan dolayı, ASKON tarafından plaket takdim edildi. Toplantıda konuşan Podyelışev “‘Türkiye, Batı ile mi yoksa Rusya ile mi beraber yürüyecek?’ tartışmaları bizzat Batı tarafından oluşturuluyor. Biz ise diyaloğun eşit ve adaletli sürmesinden yanayız" dedi.

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podyelışev’e, Türk-Rus ilişkilerine sağlamış olduğu katkılarından dolayı, ASKON tarafından plaket takdim edildi.

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podyelışev’e, Türk-Rus ilişkilerine sağlamış olduğu katkılarından dolayı, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından plaket takdim edildi. İstanbul Davutpaşa’da bulunan ASKON Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda konuşma yapan Başkonsolos Podyelışev, 2015’te yaşanan uçak krizinin ardından iki ülkenin birbirlerinin çıkarlarını gözeten bir ortaklık yürüttüğüne işaret ederek “Ticaret hacmimizin daha çok artması lazım. Ama bazı aksaklıklar sürse de biz ortak yolu bulup, birbirimizi anlayarak bu sorunları birer birer çözüyoruz. Türkiye ve Rusya arasında diyalog yüksek seviyede devam ediyor. Bizim devlet başkanlarımız kadar sık görüşen iki devlet başkanı bulmak zordur” dedi.

‘TÜRKİYE ‘BATI İLE Mi YOKSA RUSYA’YLA MI YÜRÜYECEK’ TARTIŞMALARINI BİZZAT BATI’NIN KENDİSİ OLUŞTURUYOR’

Türkiye ile Rusya’nın işbirliğinin hızla arttığına işaret eden Başkonsolos Podyelışev “Basında zaman zaman ‘Türkiye, Batı ile mi yoksa Rusya ile mi beraber yürüyecek?’ tartışmalarına rastlıyorum. Bu bakış açısı Batı tarafından oluşturuluyor ve aynı bakış açısı eski Sovyet ülkelerine de kabul ettirilmeye çalışılıyor. Halbuki Rusya, 1990’lı yıllardan başlayarak Avrupa Birliği ve Batı ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara başladı. ‘Doğu İşbirliği’ adını koydukları ve Avrupa Birliği tarafından 2010 yılında başlatılan bir program, eski Sovyet ülkelerine Batı’nın avantajlarını gösterip, Batı’nın avantajları daha yüksek, çokmuş gibi Rusya’dan kopmalarını istiyorlardı. Halbuki, Rusya Federasyonu açık bir şekilde Avrupa Birliği tarafına hareket etme ve işbirliği geliştirme isteğinde oldu. Zira, biz diyaloğun eşit ve adaletli bir şekilde devam etmesinden yanayız” ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podyelışev, ASKON Genel Merkezi'nde konuşma yaptı.

‘RUSYA’NIN İYİ İLİŞKİ KURMA ÇABASINA RAĞMEN, AB RUSYA’YI KARALAMAYA GİRİŞTİ’

Rusya’nın AB ile iyi ilişki çabalarına rağmen Batı’nın Rusya’yı ‘şeytanlaştırma’ çabasına girdiğine işaret eden Başkonsolos Podyelışev “1996 yılında Avrupa Konseyi’ne üye olduk. 1997 yılında Avrupa Birliği’nde işbirliği anlaşması imzaladık. 2003 yılında Rusya Avrupa Birliği zirvesinde, St. Petersburg’ta yapılan zirvede, dört ortak alan konsepti, ekonomik alanlar görüşüldü. Biz AB’yle ekonomik ilişki konusunda da farklı çalışmalar yapıyorduk. Bazı yıllarda Avrupa Birliği ile olan ticaretimiz toplam ticaret hacmimizin yüzde 60’ına kadar varıyordu. Ancak karşılıklı yaptırımların ardından bu oran yüzde 40’a kadar düştü. 2006 yılında Avrupa Birliği ile vize işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda çalışmalara başladık. Ancak AB-Rusya ilişkileri, zannedildiği gibi 2014’teki Kırım sürecinden sonra değil; 2007’den itibaren kötüye gitmeye başladı. Çünkü Almanya özelinde Batı basını, Rusya’yı insan hakları ihlallerinin geniş çapta olduğu suçlamalarıyla karalamaya, şeytanlaştırmaya başladı” diye konuştu.

‘TÜRKİYE İLE RUSYA AYNI İSTİKAMETTE İLERLEMEKTEDİR’

Başkonsolos Podyelışev “Avrupa Birliği’nin bize, kendi iç siyasetimizde neler yapmamız gerektiğini öğretme yaklaşımı, Avrupa Birliği ile olan ilişkimizi zehirliyor. Rusya’nın hedefi Avrupa Birliği’dir. Türkiye’nin de hedefi Avrupa Birliği ise, o zaman Rusya ile Türkiye’nin yolu aynı yöndedir. Kimsenin şüphesi olmasın ki Türkiye ve Rusya’nın hareket yönü aynı yöndedir ve bu hareket de kendi vatandaşları için modern ve demokratik bir devlet imkanlarını sunmaktır. Bundan çıkarılabilecek sonuç şudur; ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi gerekiyor. Amacımız da tek olduğu için bu konuda herhangi bir korku ve sakınca olmamalıdır. Bu yüzden Türkiye ile Rusya’nın karşılıklı yatırımlarından endişe duyulmamalıdır” dedi.

‘ABD’NİN TEHDİTLERİYLE İLGİLİ YORUMA GEREK YOK, S-400’LERİN TESLİMATI 2 AY İÇERİSİNDE YAPILACAK’

ABD’nin Türkiye’ye yönelik ‘S-400 alırsanız F-35 programından çıkarılırsınız’ tehditlerine yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Başkonsolos Podyelışev “Rusya Federasyonu her zaman üçüncü ülkeler arasındaki ilişkiler hakkında yorum yapmaktan kaçınmıştır. Ben, ABD’li yetkililerin sözleriyle ilgili bir yoruma gerek olduğunu düşünmüyorum. S-400’lerle ilgili Türk askerlerine eğitim verilmeye başlandı, benim de basından takip ettiğim kadarıyla iki ay içerisinde de S-400’ler Türkiye’ye teslim edilecek” diye yanıt verdi.

‘TÜRK VE RUS GÜVENLİK TEŞKİLATLARI ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ YETERLİ SEVİYEDE DEĞİL, VİZE KONUSUNDA ÇALIŞIYORUZ’

Türkiye ile Rusya arasında vizelerin kaldırılması yönünde süren görüşmelerin nasıl gittiğinin sorulması üzerine Başkonsolos Podyelışev “Hem yeşil pasaport hem de umumi pasaport sahiplerine yönelik görüşmeler sürüyor. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı’nın daha önce defalarca belirttiği üzere maalesef Rus ve Türk güvenlik teşkilatları arasındaki işbirliği yeterli seviyede değil. Suriye’den önemli ölçüde tehdit geliyor. Militanların, Suriye’den Türkiye’ye geçtikten sonra Türk vatandaşlığı alıp Rusya Federasyonu’na giriş yapmasının önünü alacak güvence şart. Bu yönde görüşmeler sürüyor. Türkiye’de 3.5 milyon Suriyeli var. Onların ne kadarının ne kadar güvenli olduğu konusunda şüphelerimiz var. Ancak yetkililerimiz görüşmelere devam ediyor ve bu konunun yakın zamanda çözüme kavuşacağından umutluyum” ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın

Başkonsolos Podyelışev “Türkiye ile Rusya, ortak sanayi bölgeleri oluşturabilir mi?” sorusuna ise “Buradaki sorun mevzuatla ilgilidir. Bu serbest bölgeler, Türkiye ve Rusya’da farklı prensiplere göre faaliyet gösteriyor. Rusya Federasyonu mevzuatında bazı değişiklikler yapılarak bu bölgeler açılabilir. Böyle bir durumda da, bu öneriyi hayata geçirmek mümkün olabilir. Türk işadamları, Rusya’daki farklı ekonomik serbest bölgelerde faaliyet göstermek için davet ediliyor” diye yanıtladı.

‘RUSYA’DA 300 BİN TÜRK İŞADAMI VAR, TÜRK MÜTEAHHİTLER RUSYA’DA YÜZLERCE PROJEYE İMZA ATTI’

Toplantıda konuşma yapan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise “Son yıllarda artarak süren Türkiye-Rusya ilişkileri bizleri çok mutlu ediyor. Bugün Rusya Federasyonu’nda 300 bin civarında Türk iş adamımız var. 2018 yılını 26 milyar dolar ticaret hacmiyle kapattığımız Rusya ile, 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefimiz var. Geçen sene Rusya’dan 6 milyon turisti misafir ettik, bu yıl bu sayıyı artıracağız. 1990’lı yıllardan bugüne Türk müteahhitlerimiz Rusya’da onlarca, yüzlerce projelere imza attılar. Türkiye’de şu an 10 milyar dolar yatırımı olan Rus şirketleri ülkemizde hizmet vermektedir. Bundan çok memnunuz” diye konuştu.

Türkiye ile Rusya’nın ortak yatırımlarının hız kesmediğini hatırlatan Aydın “Türk Akımı’nın deniz kısmı bitmiş durumda. Akkuyu Nükleer Santrali’nin üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Ülkemiz, savunmamız adına çok önemli olan S-400’ler konusunda da belirlenen takvim çerçevesinde süreçlerimiz sürüyor. Yine, milli paralar ile ticaret yaparak, üçüncü ülkelerin dayatmalarından korunma imkanı elde edeceğimizden hiç şüphe bulunmamaktadır. Malumlarınız, yerli para ile ticareti ilk başlatan ülkelerin başında gelmektedir” diye devam etti.

‘NATO ÜLKELERİ, TERÖRE DESTEK VEREREK TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKACAK POLİTİKALAR YÜRÜTÜYOR’

Türkiye ile Rusya’nın Astana garantörleri olarak birlikte attıkları adımları hatırlatan Aydın ”Buna rağmen NATO şemsiyesi altında, dost ve müttefik bildiğimiz ülkeler tarafından gerekli samimiyeti görmemekte, aksine bölge barışını zedeleyecek, Türkiye’nin güvenliğini tehlike altına sokacak politikaları yürüttüklerini görmekteyiz. Türkiye son yıllarda uluslararası boyutu da olan çok yönlü bir karalama kampanyasına maruz kalmaktadır. Bu kampanyalarını yürütenler de ne yazık ki yıllarca dost ve müttefik bildiklerimiz. ABD, İsrail’in çıkarlarını gözeterek yürüttüğü politikalarla Ortadoğu’yu çıkmaza sürüklemekte, teröristlere destek vererek Türkiye’nin güvenliğini sıkıntıya düşürmektedir. Yine ABD, Türkiye’nin satın aldığı S-400 savunma sistemlerine ilişkin tehditkar dil kullanıp Türkiye’ye yönelik tehditler savurarak, Türkiye’nin onların politikalarına boyun eğmesini istiyor” diye konuştu.