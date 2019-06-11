Kayıt
20:32 11 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul'da Rusya Günü kutlamasında Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Podyelışev

    Başkonsolos Podyelışev: 12 Haziran tarihi, Rusya için yeni bir başlangıcı temsil ediyor

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Elif Sudagezer
    0 0 0

    Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podyelışev ve eşi Darina Podyelışeva, 12 Haziran Rusya Günü resepsiyonuna ev sahipliği yaptı. Etkinlikte konuşan Başkonsolos Podyelışev “12 Haziran, Rusya için yeni bir başlangıç. Rusya, yıllar içerisinde, modern devlet inşasındaki zorlukları, sivil ve etnik mutabakatlarla bertaraf etti” dedi.

    Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podyelışev ve eşi Darina Podyelışeva, 2002 yılından beri Rusya'da resmi bayram niteliği taşıyan 12 Haziran Rusya Günü resepsiyonuna İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Conrad Otel'de ev sahipliği yaptı.

    Resepsiyona, Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ünver Sel, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Şule Perinçek, çok sayıda gazeteci, akademisyen katıldı.

    ‘12 HAZİRAN, RUSYA FEDERASYONU’NUN TARİHİNDE YENİ BİR BAŞLANGICI TEMSİL EDİYOR’

    Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podyelışev, ASKON Genel Merkezi'nde konuşma yaptı.
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Başkonsolos Podyelışev: Batı, Türkiye’yi kendisiyle Rusya arasında tercihe zorluyor
    Törenin açılış konuşmasını, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podyelışev, yaptı. Podyelışev “12 Haziran günü, Rusya Federasyonu’nun tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil etmektedir. Geçtiğimiz yıllar içerisinde Rusya, ileriye yönelik radikal atılımlar atabileceğini gösterdi. Nitekim ülkede siyasi, ekonomik ve sosyal düzen kuruldu, modern devlet inşa sürecinde ortaya çıkan zorluklar sivil ve etnik mutabakatlar temelinde bertaraf edildi” dedi.

    2019  yılının Rusya ve Türkiye’de Kültür ve Turizm Yılı ilan edildiğini hatırlatan Podyelışev “8 Nisan’da Moskova’da iki devletin devlet başkanları Vladimir Vladimiroviç Putin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’nın resmî açılışı gerçekleşti. Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde bugüne kadar yapılan ve yapılacak faaliyetlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına çoktandır bin yıllık sınırı aşan devletimizin zengin kültürel mirasımızı tanımalarına yardımcı olacağından eminim” dedi.

    Ressam Aygül Okutan'ın 'Puşkin'in Gözünden Anadolu' sergisi Başkonsolosluğun resepsiyonunda sergileniyor.
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Ressam Aygül Okutan'ın 'Puşkin'in Gözünden Anadolu' sergisi Başkonsolosluğun resepsiyonunda sergileniyor.

    ‘GURUR DUYDUĞUMUZ RUS ŞAİR VE YAZARLARIMIZI VAR, ONLARI TÜM DÜNYA TANIYOR’

    Rusya’nın edebiyattan güzel sanatlara ve müziğe dünyaca tanınan pek çok değeri olduğunu hatırlatan Başkonsolos Podyelışev “Bu bağlamda bizlerin gerçekten de gurur duyduğumuz ve gösterebileceğimiz çok şeyi vardır.  Aleksandr Puşkin, Lev Tolstoy, Fedor Dostoevskiy gibi meşhur Rus yazar ve şairleri ile onların eserlerinden bahsetmeye bile gerek yoktur. Bu isimleri herkes iyi bilmektedir. Bunların dışında daha Gogol, Kuprin, Platonov, Bunin, Esenin, Lermontov, Bulgakov, Andreev ve dünya kültür hazinesine büyük katkıda bulunan çok sayıda başka Rus yazar ve şairi vardır. Bu arada bundan daha 5 gün önce – 6 Haziran’da – Aleksandr Puşkin’in doğumunun 220 yılı kutlandı. 6  Haziran günü, Birleşmiş Milletler’in 2010 yılında aldığı kararla tüm dünyada Uluslararası Rus Dili günü olarak kutlanmaktadır” dedi ve devam etti:

    İstanbul'da Rusya Günü resepsiyonuna Şule Perinçek de katıldı.
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    İstanbul'da Rusya Günü resepsiyonuna Şule Perinçek de katıldı.

    ‘GÜZEL SANATLAR DEYİNCE AKLA ANDREY RUBLEV, KLASİK MÜZİK DEYİNCE ÇAYKOVSKİ…’

    “Güzel sanatlardan bahsettiğimizde ise aklımıza hemen ikona ressamı Andrey Rublev, ressamlar Karl Brüllov, İlya Repin, Viktor Vasnetsov, manzara ressamı İvan Şişkin ve şüphesiz eserlerinin önemli bir kısmının Osmanlı ile bağlantısı olan donanma ressamı İvan Ayvazovskiy gibi isimler akla gelmektedir. Ayvazovskiy, İstanbul ve Boğazı tasvir eden yaklaşık 200 resim resmetti. Onun eserlerinin orjinalleri başta İstanbul’daki Topkapı, Dolmabahçe ve Askerî Müze olmak üzere çeşitli Türk müzelerinde sergilenmektedir.  Klasik müzik. Bu alanda da Rusya’nın katkısı muazzamdır. Balakirev, Musorgskiy, Borodin, Rimskiy-Korsakov ve Sezar Küi’den oluşan “Rus Beşlisi” adlı bir grubun olması dahi çok şeyi ifade etmektedir. Yine Mihail Glinka, Petr Çaykovski, Dmitriy Şostakoviç’i de zikretmek gerekmektedir. Onların besteleri günümüzde de popülerliğini korumakta ve dünyanın önde gelen konser salonlarında çalınmaktadır.”

    ‘HALKLAR BİRBİRLERİNİN KÜLTÜR, TARİH, DİL VE GELENEKLERİYLE TANIŞMALI, RUSYA BUNA HAZIR’

    İvan Ayvazovskiy-Dalga
    © Sputnik / Vladimir Vyatkin
    124 yıl sonra Kırım yakınlarında keşfedilen batık gemide 'Ayvazovskiy izleri'
    Podyelışev “Eminim ki halkların karşılıklı olarak birbirlerinin kültür, tarih, dil ve gelenekleriyle tanışmaları, halkların birbirlerini daha iyi duymalarını ve anlamalarını da sağlamaktadır. Günümüz dünyasında ise buna fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüz Rusyası bu yoldan yürümeye hazırdır. Farklı ülkelerde gerçekleştirilen karşılıklı kültür yılları da bu amaca ulaşma konusunda büyük katkı sağlamaktadır. Karşılıklı kültür yılı sonunda Rus-Türk münasebetlerinin de yeni bir işbirliği ve karşılıklı anlayış seviyesine çıkacağına benzemektedir” diye ekledi.

    İlgili konular:

    Ankara’da Rusya Milli Günü kutlaması
    Başkonsolos Podyelışev: Rusya'nın geleceğe güvenle baktığı bugün Türkiye'yle yükselen ilişkilerden memnunuz
    Başkonsolos Podyelışev: Batı, Türkiye’yi kendisiyle Rusya arasında tercihe zorluyor
    Etiketler:
    edebiyat, tarih, kültür, Pyotr İlyiç Çaykovskiy, Şule Perinçek, Doğu Perinçek, Ünver Sel, Andrey Podyelışev, Türkiye, Rusya, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Rusya Günü
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İsrail'de egzotik alpaka ve lama sürüsüne ev sahipliği yapan benzersiz Alpaca Farm'da hayvan besleme ve yerel fabrikada yün üretim atölyesi gibi pek çok etkinlik düzenleniyor. Tüm konaklama birimlerinde özel mini mutfak ve ön tarafta hamaklı bir teras mevcut.
    Dünyanın çeşitli ülkelerinde vahşi doğa ile iç içe olan oteller
    Karikatür
    Pentagon: Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitimi sonlandırıldı
    İnfografik
    Palantin Elektronik Harp Sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet