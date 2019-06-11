Başkonsolos Podyelışev: 12 Haziran tarihi, Rusya için yeni bir başlangıcı temsil ediyor

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podyelışev ve eşi Darina Podyelışeva, 12 Haziran Rusya Günü resepsiyonuna ev sahipliği yaptı. Etkinlikte konuşan Başkonsolos Podyelışev “12 Haziran, Rusya için yeni bir başlangıç. Rusya, yıllar içerisinde, modern devlet inşasındaki zorlukları, sivil ve etnik mutabakatlarla bertaraf etti” dedi.

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podyelışev ve eşi Darina Podyelışeva, 2002 yılından beri Rusya'da resmi bayram niteliği taşıyan 12 Haziran Rusya Günü resepsiyonuna İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Conrad Otel'de ev sahipliği yaptı.

Resepsiyona, Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ünver Sel, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Şule Perinçek, çok sayıda gazeteci, akademisyen katıldı.

‘12 HAZİRAN, RUSYA FEDERASYONU’NUN TARİHİNDE YENİ BİR BAŞLANGICI TEMSİL EDİYOR’

Törenin açılış konuşmasını, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podyelışev, yaptı. Podyelışev “12 Haziran günü, Rusya Federasyonu’nun tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil etmektedir. Geçtiğimiz yıllar içerisinde Rusya, ileriye yönelik radikal atılımlar atabileceğini gösterdi. Nitekim ülkede siyasi, ekonomik ve sosyal düzen kuruldu, modern devlet inşa sürecinde ortaya çıkan zorluklar sivil ve etnik mutabakatlar temelinde bertaraf edildi” dedi.

2019 yılının Rusya ve Türkiye’de Kültür ve Turizm Yılı ilan edildiğini hatırlatan Podyelışev “8 Nisan’da Moskova’da iki devletin devlet başkanları Vladimir Vladimiroviç Putin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’nın resmî açılışı gerçekleşti. Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde bugüne kadar yapılan ve yapılacak faaliyetlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına çoktandır bin yıllık sınırı aşan devletimizin zengin kültürel mirasımızı tanımalarına yardımcı olacağından eminim” dedi.

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Ressam Aygül Okutan'ın 'Puşkin'in Gözünden Anadolu' sergisi Başkonsolosluğun resepsiyonunda sergileniyor.

‘GURUR DUYDUĞUMUZ RUS ŞAİR VE YAZARLARIMIZI VAR, ONLARI TÜM DÜNYA TANIYOR’

Rusya’nın edebiyattan güzel sanatlara ve müziğe dünyaca tanınan pek çok değeri olduğunu hatırlatan Başkonsolos Podyelışev “Bu bağlamda bizlerin gerçekten de gurur duyduğumuz ve gösterebileceğimiz çok şeyi vardır. Aleksandr Puşkin, Lev Tolstoy, Fedor Dostoevskiy gibi meşhur Rus yazar ve şairleri ile onların eserlerinden bahsetmeye bile gerek yoktur. Bu isimleri herkes iyi bilmektedir. Bunların dışında daha Gogol, Kuprin, Platonov, Bunin, Esenin, Lermontov, Bulgakov, Andreev ve dünya kültür hazinesine büyük katkıda bulunan çok sayıda başka Rus yazar ve şairi vardır. Bu arada bundan daha 5 gün önce – 6 Haziran’da – Aleksandr Puşkin’in doğumunun 220 yılı kutlandı. 6 Haziran günü, Birleşmiş Milletler’in 2010 yılında aldığı kararla tüm dünyada Uluslararası Rus Dili günü olarak kutlanmaktadır” dedi ve devam etti:

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu İstanbul'da Rusya Günü resepsiyonuna Şule Perinçek de katıldı.

‘GÜZEL SANATLAR DEYİNCE AKLA ANDREY RUBLEV, KLASİK MÜZİK DEYİNCE ÇAYKOVSKİ…’

“Güzel sanatlardan bahsettiğimizde ise aklımıza hemen ikona ressamı Andrey Rublev, ressamlar Karl Brüllov, İlya Repin, Viktor Vasnetsov, manzara ressamı İvan Şişkin ve şüphesiz eserlerinin önemli bir kısmının Osmanlı ile bağlantısı olan donanma ressamı İvan Ayvazovskiy gibi isimler akla gelmektedir. Ayvazovskiy, İstanbul ve Boğazı tasvir eden yaklaşık 200 resim resmetti. Onun eserlerinin orjinalleri başta İstanbul’daki Topkapı, Dolmabahçe ve Askerî Müze olmak üzere çeşitli Türk müzelerinde sergilenmektedir. Klasik müzik. Bu alanda da Rusya’nın katkısı muazzamdır. Balakirev, Musorgskiy, Borodin, Rimskiy-Korsakov ve Sezar Küi’den oluşan “Rus Beşlisi” adlı bir grubun olması dahi çok şeyi ifade etmektedir. Yine Mihail Glinka, Petr Çaykovski, Dmitriy Şostakoviç’i de zikretmek gerekmektedir. Onların besteleri günümüzde de popülerliğini korumakta ve dünyanın önde gelen konser salonlarında çalınmaktadır.”

‘HALKLAR BİRBİRLERİNİN KÜLTÜR, TARİH, DİL VE GELENEKLERİYLE TANIŞMALI, RUSYA BUNA HAZIR’

Podyelışev “Eminim ki halkların karşılıklı olarak birbirlerinin kültür, tarih, dil ve gelenekleriyle tanışmaları, halkların birbirlerini daha iyi duymalarını ve anlamalarını da sağlamaktadır. Günümüz dünyasında ise buna fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüz Rusyası bu yoldan yürümeye hazırdır. Farklı ülkelerde gerçekleştirilen karşılıklı kültür yılları da bu amaca ulaşma konusunda büyük katkı sağlamaktadır. Karşılıklı kültür yılı sonunda Rus-Türk münasebetlerinin de yeni bir işbirliği ve karşılıklı anlayış seviyesine çıkacağına benzemektedir” diye ekledi.