'Eğer Türkiye F-35 programından çıkarılırsa ABD ile ilişkileri bozulur'

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Türk pilotlara verilen F-35 avcı uçağı eğitiminin sonlandırıldığı yönündeki açıklamasını yorumlayan Rus uzman İbrahimov, bugün Türkiye’nin önünde hem Moskova ile ilişkilerini korumak, hem de ABD ve NATO ile stratejik ortaklığını bozmamak gibi zor bir görev olduğunu belirtti.

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, Türk pilotlara ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nde verilen eğitimin sonlandırıldığını duyurdu.

Moskova merkezli Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü uzmanı Farhat İbrahimov, Sputnik’e demecinde bugün Türkiye’nin önünde Moskova ile ilişkilerini şu anki seviyede korumak ve aynı zamanda hem NATO blokunda, hem de ABD ile ikili ilişkilerde stratejik ortaklığını bozmamak gibi zor bir görev olduğunu kaydetti.

İbrahimov, “Gerçekten de (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, her türlü yöntemle bağımsız bir dış politika sürdürmeye çalışıyor, fakat aynı zamanda ülkeyi ‘darbe’ altına sokabilecek göreceli kırmızı çizgiyi aşmıyor. Amerikalılar bunu çok iyi anlıyor, fakat aynı zamanda baskı politikasından vazgeçme konusunda pek acele etmiyor. Washington’ın Türkiye’nin F-35 üretim programından çıkarılması konusundaki tutumuysa baskıdan başka bir şey olarak değerlendirilemez” dedi ve şöyle devam etti:

“Gerçi bu baskı, İran, Çin ve diğer ülkelerin üzerlerinde hissettikleri baskıya benzemiyor. Amerikalılar Ankara konusunda aşamalar halinde ilerliyor ve yaptıklarının, Türkiye’nin iç meselelerine müdahale olarak değerlendirilmeyecek şekilde çalışıyorlar. Üstelik Washington’dakiler, Ankara’nın NATO çerçevesinde müttefik kalmaya devam ettiğinin ve her ne olursa olsun (mümkün mertebe) son derece dikkatli davranılması gerektiğinin bilincindeler. Gerçi son zamanlarda Amerika bunu pek başaramıyor.”

Türkiye’nin F-35 üretim programından çıkarılması durumunda ‘Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin bozulmasının ve olabildiğince soğuk hale gelmesinin garantili olduğuna’ dikkat çeken İbrahimov, şöyle konuştu:

"S-400 sistemlerine gelince, Erdoğan bu konuda Rusya ile işbirliğinden vazgeçmeyecek. Burada, Türklerin sürekli olarak takip ettikleri prensipte önemli bir mesele var. Bu mesele, (Türkiye’nin) kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket etmesidir ve S-400’ler bu meselenin önemli unsurlarından biridir."

Çeviri: Erkan Kurtuluş