‘ABD Türkiye’yi tarafını seçmeye zorluyor, taviz verilirse arkası gelir’

Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Pekin, S-400 konusunda taviz verilmesi durumunda bunun arkasının geleceğini belirterek, “Türkiye dişe diş mücadele etmeli” dedi. ANKASAM Uzmanı Ozan’a göre de ABD “tarafını seç” baskısıyla Türkiye’yi köşeye sıkıştırsa da Türkiye, ABD’ye bağımlı bir güvenlik politikasından uzak durmak istiyor.

ABD’nin Türkiye’ye Rusya’dan S-400 füzleri alma kararından vazgeçirmeye yönelik baskısı devam ederken Pentagon, Türk pilotların ABD’deki F-35 eğitiminin sonlandırıldığını bildirdi. ABD Temsilciler Meclisi’nce de Türkiye’ye S-400 alma kararının iptali için çağrı yapılmış, kararda, Türkiye’nin S-400 ve F-35’leri birlikte alamayacağı ve birini tercih etmesi gerektiği belirtilmişti. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektupta ise resmen “Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerinde vazgeçmemesi durumunda 31 Temmuz itibariyle F-35 projesinden çıkarılacağı” kaydedildi. ABD’nin “ültimatom” niteliğindeki bu hamlelerini uzmanlar Sputnik’e değerlendirdi.

“TÜRKİYE’NİN KARARLI OLMASI LAZIM”

Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Türkiye’nin S-400 alma kararının stratejik ve siyasi bir karar olduğunu vurgularken, S-400’lerin Türkiye’nin bağımsız hareket etmesine imkan veren bir silah sistemi olduğunu belirtti. ABD’nin buna razı olmayacağının açık ve net olduğunu ifade eden Pekin, “ABD ile Türkiye’nin Suriye, İran, Doğu Akdeniz konusunda çok sayıda sorunu var. Bütün bu sorunların patlama noktası S-400 oldu. ABD de kararlılığını göstermek için daha önce belirttiği tedbirleri alıyor” dedi.

Türk pilotların ABD’deki F-35 eğitiminin sonlandırılmasını da bu kapsamda değerlendiren Pekin, S-400’lerin ABD dayatmasının bir sembolü olduğunu kaydetti. Pekin, “ABD, ‘S-400’leri almayın, alırsanız ekonomik tedbirler dahil, F-35’ten çıkma dahil, arkasından Türk Hava Kuvvetleri’nin Amerika’ya bağımlığını biliyoruz, F-16 yedek parçası dahil’ olmak üzere bütün bu konuları teker teker gündeme getirecektir. Türkiye’nin bu konuda kararlı olması lazım” diye konuştu. ABD’yi “haydutlukla” suçlayan Pekin, ABD’nin Türkiye’yi tarafını seçmeye zorladığını ve talimatlarını dinlemesini istediğini ifade ederek, “Türkiye bu konuda dik durmak durumunda, S-400 konusunda taviz vermemesi lazım, bunun arkası gelir” diye konuştu.

“ABD BİR KÜRESEL SAVAŞA HAZIRLANIYOR”

ABD’nin kendine göre belirlediği tehdit karşısında taraf olunmasını beklediğini vurgulayan Pekin, “Peki ülkelerin menfaatleri ne olacak? ABD izlediği saldırgan politikalarla ülkelerin pozisyonlarını belirlemelerini istiyor, Ortadoğu’yu gruplaştırdı bile” diye konuştu.

Pekin’e göre ABD bir küresel savaşa hazırlanıyor ve “oradan mısınız, buradan mısınız” baskısıyla kutuplaşma meydana getiriyor. Bunun da “kanlı bir dönemi” beraberinde getireceği görüşünde olan Pekin, “Bu kanlı dönem ancak denge sağlandığı ya da başat küresel güç belirlendiği zaman bitecek, şu anda da saflar belirleniyor. Bu dünya savaşları gibi mi olur yoksa ülkeler katılmayıp da vekilleri mi katılır, böyle bir ortama doğru yuvarlanıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE KENDİ UÇAĞINI YA DA ORTAK BİR UÇAK YAPABİLİR”

Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Pekin, Türkiye’nin bu programdan çıkması durumda “sonuçlarının ne olacağı” konusunda ise Türkiye’de 10 şirketin F-35 savaş uçaklarının üretici firması Lockheed Martin’le iş birliği içinde olduğunu anımsatarak ekonomik zarara işaret etti.

Ancak Pekin, “bunun karşısında çok şey kazanacağız” derken, F-35’lerin S-400’ler kadar stratejik bir silah olmadığını kaydederek, şöyle devam etti:

“Bir süre sonra F-35’lerin bütün gizemi çözülmüş olacak ama S-400’ler hava sistemi olarak kalacak. İkincisi bu uçaklar çok hantal, çok pahalı uçaklar, işletmesi çok zor, keşke Türkiye F-35’leri almasa.

F-35’ler F4’lerin yerine geçecek uçaklardı çünkü Türkiye 2040’lara kadar F-16’ları da kullanacak. Malatya’daki F-4 üssü de F-35 üssü olarak seçildi, F-35 geldikçe de F-4’ler çıkacaktı. Türkiye F-4’leri biraz daha kullanmaya çalışır, bu arada 8-10 senelik zamanımız da var, Türkiye bu süre içinde kendi uçağını ya da ortak bir uçak yapabilir, bir çare bulabilir. Bu da tabi Türkiye ile ABD’nin arasını açar ve ABD büyük ölçüde Ortadoğu’da Türkiye’nin desteğini kaybeder, bunu göze alabilir mi, sanmıyorum. Bu konuda Türkiye’nin başa baş, dişe diş mücadele etmesi lazım, pazarlık yapması lazım.”

“YA BİZİM TARAFIMIZDASIN YA KARŞI TARAFTA’ DAYATMASI”

ANKASAM Türk Dışpolitikası ve Uluslararası Güvenlik Danışmanı Dr. Emre Ozan da, çok net bir şekilde ABD’nin Türkiye’ye “tarafını seçmesi” yönünde baskı yaparak Türkiye’yi köşeye sıkıştıran bir politika izlediğini belirtti. Ozan, “Burada Türkiye’nin yapmak istediği bir uzlaşıya varmak; hem S-400’leri hem F-35’leri almak istiyor. Türkiye S-400’leri alırken sadece teknik bir ihtiyaca yönelik değil, savunma alanında sırf ABD’ye bağımlı olmadan, Rusya ile de iş birliğinin mümkün olduğu, çok taraflı bir dış poltikaya da hizmet edecek bir vizyon ortaya koyma hedefinde. Amerika’nın rahatsızlığı da buradan kaynaklıyor. ABD’nin Türkiye’den talep ettiği dengeli bir politikadan ziyade ‘ya bizim tarafımızdasın ya karşı tarafta’ şeklinde bir dayatma var” diye konuştu.

“TÜRKİYE AMERİKA’YA BAĞIMLI GÜVENLİK POLİTİKASININ SIKINTISINI ÇEKTİ, S-400’LERDEN VAZGEÇMEK İSTEMİYOR”

Türkiye’nin dış politikada ABD ile ilişkilerini düzeltmek istediğini ancak ABD’nin uslübunun rahatsızlık yarattığını ifade eden Ozan, “Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşmasının yanı sıra İran konusu da var. ABD, Ortadoğu’da İran karşıtı bir politika izliyor ve burada Türkiye’nin net bir şekilde ABD’den yana tavır almasını istiyor. İran üzerinden bir baskı var, Türkiye’yi bir anlamda köşeye sıkıştıran bir politika var. Bu da Türkiye’yi dengeci bir politika izlemekten alıkoyuyor” dedi.

Ozan, Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmeyeceğini de kaydederken, “Türkiye S-400’leri ne olarak görüyor; Türkiye tamamen Amerika’ya bağımlı bir güvenlik politikasının çok sıkıntısını çekti. Bu politikan uzak, daha dengeli, güvenlik politikasında da çok taraflı ve kapsamlı bir politika arayışında dolayısıyla Türkiye S-400’lerden kesinlikle vazgeçmek istemiyor” diye konuştu.

Türkiye’yi zorlu bir dönemin beklediğini de kaydeden Ozan, Ankara tarafından teklif edilen ortak komisyona işaret ederek, “Türkiye’nin uzlaşı arayışı var, bu yanıt bulacak mı göreceğiz ama Türkiye için kolay bir süreç olmayacak” dedi.